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Все про:дети (2871) Киевская область (1330) несовершеннолетние (50) подростки (122) самоубийство (460)

 14-летняя девочка выпрыгнула с 6-го этажа на Киевщине

В Киевской области несовершеннолетняя девочка совершила самоубийство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, в городе Украинка (Обуховский район) 14-летняя школьница выпрыгнула с балкона общего пользования, расположенного на 6-м этаже многоэтажного дома. Девушка оставила родителям предсмертную записку, в которой просила никого в ее смерти не винить.

Несовершеннолетняя проживала с родителями в селе Триполье и училась в одной из школ Украинки.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с дополнительной отметкой "самоубийство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подросток пытался совершить самоубийство в мариупольском реабилитационном центре
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психика не выдержала перспектив покращеннь..хотя.. и в развитых странах..люди совершают суицид.. и что не хватает в 14 лет......
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по самоубийствам Япония одна из лидеров...
и уровень жизни там не сродни нашему...нищебродскому
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Переходной возраст. Причиной могло послужить неуспеваемость в школ, безответная любовь, разрыв отношений, бытовой конфликт. В принципе причина для взрослого человека могла бы вообще быть не заметной, для подростка стала критической.
Жаль ребенка. Родители должны уделять больше внимания детям в этот период.
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в наше время родители должны быть друзьями для своих детей...
современный мир раздавливает в хлам психически здоровых человеков)
а детей тем более...
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Очень серьезная проблема в интернете- детские группы смерти. В раша были целые расследования. Детей целенаправленно подводят к смерти. Почитайте материалы на эту тему. Родители должны контролировать нахождение детей в интернете , с кем общаются дети и т д . Расследование должно поднять интернет общение . Сейчас без специалистов айти никуда. А полиция пока не дотягивает .
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ну это проблема на уровне государства...
интернет...интернет...отпусти в туалет)
Он везде...и запретить его детям = заинтересовать их еще больше))
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Дело в том что группы смерти работают с детьми в ночное время- есть такая тема:" разбуди меня в 4-20" и когда родители спять- дети сидят в интернете. Все таинственное детям нравиться ..школьники в школах обычно знают кто из детей увлекается этим. А наша полиция очень далека от этих вопросов.
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ну тогда это уже по факту поощрение самоубийства...
это чистый криминал...с соответствующей статьей в УККУ
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Да. В раше админов арестовывали из этих сайтов. Почитайте. Так эти админы наверно в Украину переехали, т к случаи детских смертей участились. Наша полиция узнает все последней.
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дык вы Вконтакте почитайте, там 80% суицыдальщины
а подростки только там и сидят
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Нелепость просто слов нет. Дитя, ты зачем на себя руки наложила? бедное дитятко.
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Не я серьезно, это ведь горе и печаль. Скорблю и сожалею, сочувствую близким и родным. жизни еще не видела и не знает как прекрасна она.
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ты думаешь ее близкие читают форум Цензора ?
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На самом деле это неважно . Мысли и слова материальны .
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Родители , любите своих детей и интересуйтесь , что у них в душе по настоящему , а не ради галочки . Подростковый возраст - это возраст максимализма . Там нет полутонов . Хочется быть самым крутым , умным и красивым ...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия14-летняя девочка выпрыгнула с 6-го этажа на Киевщине
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