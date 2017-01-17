 14-летняя девочка выпрыгнула с 6-го этажа на Киевщине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, в городе Украинка (Обуховский район) 14-летняя школьница выпрыгнула с балкона общего пользования, расположенного на 6-м этаже многоэтажного дома. Девушка оставила родителям предсмертную записку, в которой просила никого в ее смерти не винить.
Несовершеннолетняя проживала с родителями в селе Триполье и училась в одной из школ Украинки.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с дополнительной отметкой "самоубийство".
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и уровень жизни там не сродни нашему...нищебродскому
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Жаль ребенка. Родители должны уделять больше внимания детям в этот период.
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современный мир раздавливает в хлам психически здоровых человеков)
а детей тем более...
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интернет...интернет...отпусти в туалет)
Он везде...и запретить его детям = заинтересовать их еще больше))
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это чистый криминал...с соответствующей статьей в УККУ
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а подростки только там и сидят
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