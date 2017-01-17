 "Будем проводить политические консультации относительно вынесения вопроса по назначению министра здравоохранения", - Гройсман

"Я хочу, чтобы мы изменили систему финансирования системы здравоохранения, чтобы мы не стены финансировали, а финансировали качественную медицинскую услугу для конкретного украинского гражданина и в этой услуге должна быть цена и услуги врача... Мы сейчас это запланировали, концепцию утвердили, будем двигаться дальше - будем проводить политические консультации относительно вынесения вопроса по назначению министра здравоохранения", - сказал премьер в ходе рабочей поездки в Чернигов во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, важно изменить систему здравоохранения, модернизировать ее и ликвидировать возможности для коррупции, а также поддержать граждан, нуждающихся в лекарствах и медицинском обслуживании.
В настоящее время обязанности министра здравоохранения Украины временно исполняет первый замминистра Уляна Супрун.
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- Белый верх, черный низ есть? -Есть. (с)
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http://antikor.com.ua/articles/147115-korruptsija_v_dele_vodu_po_588_grn_za_litr_i_mjaso_po_4_tys_grn_za_kilogramm_zakupaet_ugoljnoe_predp
...а тут нічого "вносить" не потрібно ?
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А может всё-таки назначить умного ?
.
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Лучше умного и честнго,но увы такого в природе нет..))
Вот поэтому и нужны законы,при которых не сможешь барыжить на должностях..
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@GoncharNews
У Гройсмана удивили новым распоряжением по «ЛДНР» - дипломаты критикуют документ http://alfanews.com.ua/news/612284
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Вот мне нравиться теория Геннадия Балашова 5-10 .
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не получали. Иначе будет сорвана программа по уничтожению украинской нации.
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Все очень просто. Решается вопрос о назначении министра. Вот и вся суть конфликта. Кто победил - скоро сами увидим.
16.01.2017 12:38
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Мне нравится 4
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