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 "Будем проводить политические консультации относительно вынесения вопроса по назначению министра здравоохранения", - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен проводить политические консультации по назначению министра здравоохранения.

"Я хочу, чтобы мы изменили систему финансирования системы здравоохранения, чтобы мы не стены финансировали, а финансировали качественную медицинскую услугу для конкретного украинского гражданина и в этой услуге должна быть цена и услуги врача... Мы сейчас это запланировали, концепцию утвердили, будем двигаться дальше - будем проводить политические консультации относительно вынесения вопроса по назначению министра здравоохранения", - сказал премьер в ходе рабочей поездки в Чернигов во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, важно изменить систему здравоохранения, модернизировать ее и ликвидировать возможности для коррупции, а также поддержать граждан, нуждающихся в лекарствах и медицинском обслуживании.

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В настоящее время обязанности министра здравоохранения Украины временно исполняет первый замминистра Уляна Супрун.
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Що,медведчук із тодуровим тебе вже нагнули,грося?
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это здорово, что для назначения министра здравохранения нужно проводить ПОЛИТИЧЕСКИЕ консультации, хотя все эти ублюдки перед выборами кричали о подходе только по профессиональным качествам...
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Супрун працює без зарплати, на ентузіазмі і з готовністю витрачати свої власні кошти на реальні зміни в Україні. Але на жаль такі люди - більмо на оці у медичних бариг. Замінять на такого ж баригу. Сумно...
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Директор рынка соберет завскладов и товароведов обувного отдела и будет решать, кто их них возглавит министерство здравоохраненя.
- Белый верх, черный низ есть? -Есть. (с)
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Луценко может быть не только генпрокурором, но и министром здравоохранения: он не только сидел, но и болел, у него нет ни юридического, ни медицинского образования.
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Грося решил ускорить вымирание украинцев..
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Чувак знает толк в лотках рыбных,ето то самое управлять страной посчитал гопник.
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Гнида !!! Пока вы не торопясь , вразвалочку , уже почти год твоего премьерства , проводите "консультации" , сколько умерло детей от онкологии и других тяжелых заболевания , так и не дождавшись адекватного лечения ?..
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...Коррупция в деле: воду по 588 грн за литр и мясо по 4 тыс грн за килограмм закупает угольное предприятие на Донетчине
http://antikor.com.ua/articles/147115-korruptsija_v_dele_vodu_po_588_grn_za_litr_i_mjaso_po_4_tys_grn_za_kilogramm_zakupaet_ugoljnoe_predp

...а тут нічого "вносить" не потрібно ?
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Будем проводить политические консультации

А может всё-таки назначить умного ?
.
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Умный может воровать по умному..
Лучше умного и честнго,но увы такого в природе нет..))
Вот поэтому и нужны законы,при которых не сможешь барыжить на должностях..
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Олексій Гончар ‏@GoncharNews

У Гройсмана удивили новым распоряжением по «ЛДНР» - дипломаты критикуют документ http://alfanews.com.ua/news/612284


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Да, этот базарный менеджер наворотит. Доллар растет, спд закрываются.
Вот мне нравиться теория Геннадия Балашова 5-10 .
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Та вы ПРОФФЕССИОНАЛЬНЫЕ проводите а не политические ПОЛИТИКА у нас еще тот "ПАЦИЕНТ"
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Гройсман хочет сделать так чтобы украинцы платили за мед.услуги деньги. но никаких услуг
не получали. Иначе будет сорвана программа по уничтожению украинской нации.
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Андрій Гладишевський

Все очень просто. Решается вопрос о назначении министра. Вот и вся суть конфликта. Кто победил - скоро сами увидим.
16.01.2017 12:38
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Мне нравится 4

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гнойсман тонко намекает, что у рыгоподстилки губошлепа лешика гончаренко еще есть шанс стать атибиотиком?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Будем проводить политические консультации относительно вынесения вопроса по назначению министра здравоохранения", - Гройсман
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