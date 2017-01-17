 НАТО нужен миру. Это единственный оставшийся эффективный механизм безопасности, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью изданию Bloomberg.
"Я абсолютно убежден, что НАТО нужен миру", - сказал Президент.
Он отметил, что считает НАТО единственным оставшимся эффективным механизмом безопасности в мире.
"Поэтому он (Альянс. - Ред.) важен не только для членов, но и для системы мировой безопасности", - добавил Порошенко.
Напомним, ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп назвал Североатлантический альянс "устаревшим", что вызвало серьезную обеспокоенность в Европе.
1062 85
Порошенко ввел в действие решение СНБО об усилении защиты объектов критической инфраструктуры(13)
Порошенко прибыл в Давос для участия в экономическом форуме(32)
Санкции против РФ должны сохраняться до полного восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым, - Порошенко(119)
Мы не оставим наших граждан в Крыму за новым железным занавесом российской оккупации, - Порошенко(178)
Угруповання "ЛНР" звинуватило в "тероризмі" Порошенка на вимогу ветерана боротьби з бандерівцями(0)
"Кремль начинал с Украины, но теперь подобная война становится для него поистине мировой", - Порошенко(273)
Порошенко обсудил с Меркель и Олландом выполнение Минских договоренностей и ситуацию с украинскими заложниками(112)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Європа зажиріла і це зрозуміло. Але й без НАТО країнам Європи буде не переливки.
США повинно вимагати збільшення фінансування на оборону для всіх країн членів НАТО. Це єдине, що потрібно зараз змінити в цій структурі. Ніхто його розформовувати не буде, як би про це не говорив Трамп. Можливо, з часом з НАТО вийдуть деякі його члени, але альянс залишиться. Існування НАТО - це торкається національних інтересів США, тому питання його існування - це імпровізація рижого, не більше.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Здание ФСБ в Калининграде так и забыли переименовать.
Гестапо как было, так и осталось.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"В 2017 году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины в Донбассе, а в дальнейшем - уже и в Крыму. Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники", - цитирует Авакова пресс-служба МВД Далее: https://news.rambler.ru/world/35849980/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тільки бояришнік.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Напомним, ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп назвал Североатлантический альянс "устаревшим", что вызвало серьезную обеспокоенность в Европе.
Источник: http://censor.net.ua/n423643
Это Цензор от себя добавил
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Офшорик приумножит свой бизнес до небывалых высот.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Полторак круче чем НАТО
Ответить
Ответить
Ответить
Совершенно верно!!! Теперь понятно, что новая система безопасности должна быть глобальной. Реформа ООН критически необходима - она должна перенять на себя функции безопасности государств.
Ответить
Ответить
После посещения резиденции Ривлина польский президент вместе с главой правительства Израиля побывал на горе Герцля в Иерусалиме, где возложил венок на могилу подполковника Йонатана Нетаниягу, старшего брата Биньямина Нетаниягу, погибшего в ходе операции по освобождению заложников в Энтеббе в 1976 году.
Президент Анджей Дуда рассказал, что знаком с историей Йонатана Нетаниягу, и добавил, что погибший был героем для всего человечества.Также президент Польши положил на могилу Йонаната Нетаниягу камень, который специально привез с собой из района Варшавского гетто в Польше, сообщает пресс-служба главы правительства Израиля.
Ответить
А так же отпустить восточные земли.
Далее расформировать т.н. армию и создать новую армию из пары тысяч человек, которые будут отвечать стандартам НАТО. И вот тогда, году эдак к 2078 , может быть, если все будет хорошо, возможно , то рассмотрят гепотетическую возможность стать членом. Хотя Ж членом не бывает.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ай да Моська, знать она сильна, коль лает на
Трампаслона.
Вот Президента США у нас в недругах только и не хватало.
.
Ответить
Ответить