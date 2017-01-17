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Все про:безопасность (497) НАТО (5133) Порошенко (10400)

 НАТО нужен миру. Это единственный оставшийся эффективный механизм безопасности, - Порошенко

НАТО - это единственный оставшийся эффективный механизм безопасности в мире.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью изданию Bloomberg.

"Я абсолютно убежден, что НАТО нужен миру", - сказал Президент.

Он отметил, что считает НАТО единственным оставшимся эффективным механизмом безопасности в мире.

"Поэтому он (Альянс. - Ред.) важен не только для членов, но и для системы мировой безопасности", - добавил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы Генштабов стран НАТО проведут широкие дебаты о России, а также встретятся с коллегами из Украины

Напомним, ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп назвал Североатлантический альянс "устаревшим", что вызвало серьезную обеспокоенность в Европе.





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"Президент мира" вновь включил режим super power
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Петруха опять Трампа на противоходе ловит ,стратег конечно
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Смішно чути про "НАТО-гарант миру" від Президента країни яку НАТО не змогло врятувати від війни, від Президента країни якій НАТО навіть боїться допомагати, щоб не розізлити путіна! Трамп правий, НАТО вже померло і негайне відправлення американських військ в ЄС не вирішить ситуації, якщо самі європейці не хочуть йти бити путіна!
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А навіщо європейцям бити ху№ла? Для більшості європейців події в Україні, в Грузії - це лише картинка по телебаченню. А то й вони зовсім про ці події не знають.
Європа зажиріла і це зрозуміло. Але й без НАТО країнам Європи буде не переливки.
США повинно вимагати збільшення фінансування на оборону для всіх країн членів НАТО. Це єдине, що потрібно зараз змінити в цій структурі. Ніхто його розформовувати не буде, як би про це не говорив Трамп. Можливо, з часом з НАТО вийдуть деякі його члени, але альянс залишиться. Існування НАТО - це торкається національних інтересів США, тому питання його існування - це імпровізація рижого, не більше.
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Make America great again Трампу буде набагато простіше, якщо Європа буде лежати в руїнах після хуйловської агресії, а США знову виступлять кредитором з новим планом Маршала. Можливо, все йде до того, щоб США знову піднялися як після Другої Світової. Малоймовірно, бо ще є Китай. Хоча, його можуть задобрити домінуванням в Азії. Офіційним, безсумнівним домінуванням.
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Вопрос,кому нужен порошенко ??
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Меньше текста чем больше закопаем тем меньше их здесь будет.
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Да они уже давно поняли, что урежет. Им Обама во время своего вояжа всё разъяснил.
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І Трамп так саме сказав що з безпеку Європи треба платити з власної кишені, а не сподіватись на заокеанського дядька)))))
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Оффтоп.

Здание ФСБ в Калининграде так и забыли переименовать.
Гестапо как было, так и осталось.

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Фігня. Це пам"ятки що там було раніше при німцях.
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НАТО самая сильная военно- политическая организация на планете,а кто сильный,тот и прав,поэтому он нужен Украине и она будет всегда права
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Отсюда и отношение Трампа к НАТО. Финансовую нагрузку должны нести все, не только США.
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Интересная риторика. Вот рашка, к примеру, в несколько раз сильнее, чем мы. По твой логике выходит, что правда на их стороне?
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Крутий поц обізвався))) Кому цікава його думка )))))
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этому наливать только компот
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Не боись, конкурентов по боярышнику здесь на наблюдается - он весь твой. По антифризу кстати тоже - пей сколько влезет.
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вот еще один Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал ключевой задачей украинских силовиков на 2017 год восстановление суверенитета в Донбассе и возвращение Крыма.
"В 2017 году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины в Донбассе, а в дальнейшем - уже и в Крыму. Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники", - цитирует Авакова пресс-служба МВД Далее: https://news.rambler.ru/world/35849980/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Українські політикани самі круті в світі ))))) Поруч з Фейсбукичем Уілліс відпочиває )))))
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Карлуха,так де юре погранцы в прямом подчинении Авакова,так что по смыслу то он правильно говорит,а вот что получится де факто очень большой вопрос
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по смыслу ему уже пора подыскивать убежище де факто будет война. де юре был референдум. точно такой же как и в косово. так шо это очередное сотрясение воздуха для электората
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Насчёт убежища абсолютно согласен,ну а насчёт войны,разве что между тобой и хомячком Степашкой,вы и так видать друг дружке постоянно табло чистите после литрухи кисляка,который ты гордо именуешь своим вином
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дурень тогда запишись в добровольцы и айда освобождать крым. шо то вы тролляки цензора засиделись в тылу.
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Папа Карла- з Горлівки, референднутий. Вино для нього вже не сакрально. Він же майже русскій.
Тільки бояришнік.
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А Україні потрібно йти в НАТО. Йти якомога швидше.
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Нам нужно востановить боевой ядерный потенциал !
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А смысл? Даже если ты лично сбросишь бомбу на масквабад, тебя не собьют и не прилетит ответка - облако ядерной пыли заденет и Украину. Наш враг рядом, от ЯО тут толку мало. Ров, стена, минное поле - вот что нам надо для начала. И надо это уже сейчас, ибо говорю в который раз - когда там начнется полное "денехнет" - они ломанутся сюда. Голодные, холодные, облезлые, ненавидящие нас руссофашисты прибегут сюда, ибо здесь будет что пожрать. А власть наша должна будет их принять. ибо Европе это стадо точно ни к чему. Но одно дело если их пропускать в отведенных местах и фильтровать самых одиозных. Другое дело - бесконтрольная граница с миллионом дыр.
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Як би не риганали з камуняками, вже були б там.

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Это не регионалы, это будущие члены БПП.
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Что-то с Петром случилось много странно-очевидных заявлений делает в последние 2 дня
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байден животворящий видать привез какие то известия. ждем, смотрим, анализируем
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Да всё просто-ограничивают Трампу место для манёвров с рашкой.
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да он против Трампа ничего не сказал

Напомним, ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп назвал Североатлантический альянс "устаревшим", что вызвало серьезную обеспокоенность в Европе.
Источник: http://censor.net.ua/n423643

Это Цензор от себя добавил
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А нашо йому казати "проти" Трампа? Він каже "за" Україну, тобто "проти" рашки. А тепер черга казати Трампу-і казати тому "за" рашку буде значно важче.
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В украине не в курсе что Трамп предлагет россии сокращение ЯО?
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В обмен за снятие части санкций. Дерибанить беззубую россеюшку Трампу будет куда проще. Иное дело - что хуйло на это не пойдет - ибо это одна из основных гарантий его безопасности.
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А следовательно перестанет быть партнером. И станет врагом.
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Не для того хуйло выводил миллиарды на Запад, чтобы доживать свои дни посреди созданной им же нищеты и мракобесия. Ему подавай жизнь на Западе, в стиле графа Монте-Кристо с несметными богатствами, дабы удивлять публику всякими диковинками. Но одна беда... нет гарантий безопасности. А в Гаагу на виселицу ему не хочется. ЯО для него - козырь при этом торге. Ему дают гарантии, может какой компромат на США для страховки, а он сворачивает свой руссофашизм, терроризм и окунает россеюшку в тот сортир, откуда взял. Даже глубже. И отдает ЯО, ядерные Кадыровы никому не нужны. А тут Трамп хочет выменять один из главных козырей на... На что? На то, что душить будут чуть мягче.
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В курсе, что он говорит об этом. Предлагать он пока ничего и никому не может.
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За 3 дня до вступления в должность даже Трамп просто так языком молоть не станет
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Вот тут правильно все сказали про путина https://goo.gl/hlcw8y
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Порох опят наступает на те же грабли, и прет против Трампа. Ну считаешь, и считай, зачем верещать?
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тю!А до чого тут Трамп?І навіщо тобі повчати?
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І вірно робить. Конгресу буде легше вкоротити Трампа.
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Трамп сказал, что НАТО устаревшая и неэффективная организация. Пеця поет дифирамбы. Сиди молчи в тряпку, великий политик. Байден голову вскружил.
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Можно подумать что НАТО не устарел. И вообще польстить не вредно Это не на "цензоре" правду-матку резать. Особенно такую которая админам нравится
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Ющенка обломали не тільки риги,і не тільки комуняки
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И пока НАТО будет устанавливать мир.
Офшорик приумножит свой бизнес до небывалых высот.
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Это не НАТО нужен мир. Это путену нужен мир. И желательно весь
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НАТО нужен миру. Это единственный оставшийся эффективный механизм безопасности, - Порошенко..тогда почему по сей день рошен игнорирует проведение референдума в Украине ,о вступление Украины, в единственный и действительно єфективный механизм и стать частью безопасности Украины...?
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Гидрант сильно перевозбудился, совсем за здоровьем не следит, ещё лишимся не дай Бог безальтернативного миротворца, кто же тогда нас в НАТО вести будет, ведь к безвизу страна ещё в ноябре 2016 года пришла, гидрант свое обещание выполнил, так, что теперь уверенно он поведет страну в НАТО.
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Да пусть ещё порезвится до 20-того,а вот дальше Пеце явно трезветь придётся,и чем быстрее тем лучше и для Украины,и в первую очередь для самого Пеци
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Круче Полторака только свинский хвост,ну ещё возможно Пеця
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Это единственный оставшийся эффективный механизм безопасности, - Порошенко

Совершенно верно!!! Теперь понятно, что новая система безопасности должна быть глобальной. Реформа ООН критически необходима - она должна перенять на себя функции безопасности государств.
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зачем было в 14-м году говорить о преждевременности вступления в нато ?
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В Израиле с официальным визитом находится президент Польши Анджей Дуда. Во вторник, 17 января, он встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлиным и премьер-министром Биньямином Нетаниягу.
После посещения резиденции Ривлина польский президент вместе с главой правительства Израиля побывал на горе Герцля в Иерусалиме, где возложил венок на могилу подполковника Йонатана Нетаниягу, старшего брата Биньямина Нетаниягу, погибшего в ходе операции по освобождению заложников в Энтеббе в 1976 году.

Президент Анджей Дуда рассказал, что знаком с историей Йонатана Нетаниягу, и добавил, что погибший был героем для всего человечества.Также президент Польши положил на могилу Йонаната Нетаниягу камень, который специально привез с собой из района Варшавского гетто в Польше, сообщает пресс-служба главы правительства Израиля.
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Украине всего лишь надо отказаться от своих фантомных болей и признать Крым - Россией.
А так же отпустить восточные земли.
Далее расформировать т.н. армию и создать новую армию из пары тысяч человек, которые будут отвечать стандартам НАТО. И вот тогда, году эдак к 2078 , может быть, если все будет хорошо, возможно , то рассмотрят гепотетическую возможность стать членом. Хотя Ж членом не бывает.
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а зачем нам НАТО7. У НАС ВТОРАЯ СУПЕРСИЛЬНАЯ АРМИЯ . ан выкатили из ангара. представлен новый макет безпилотника. " ленкузня" разработала макет быстроходного катера. . скоро хорватский сценарий вступит в действие.
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Трампа потихеньку обкладають з усіх боків. Ще вчора русня кричала ;Наш Прєзідєнт, єта ми єго піндосам паставілі!;- А сьогодні Трамп як вовк- рівна дорога і червоні прапорці. Ні вправо ні вліво.
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Да если бы ты нахрен со своей бандой воровал меньше. То мы бы русским наваляли и без НАТО
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Президент Украины Петр Порошенко заявил

Ай да Моська, знать она сильна, коль лает на Трампа слона.
Вот Президента США у нас в недругах только и не хватало.
.
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Кацапи Трмпу вже так зализали, що перелизати можеш навіть не старатися.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАТО нужен миру. Это единственный оставшийся эффективный механизм безопасности, - Порошенко
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