 Аннексировав Крым и совершив агрессию на Донбассе, Россия полностью уничтожила систему мировой безопасности, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью изданию Bloomberg.
"После того, как Российская Федерация анексировала Крым и совершила агрессию на востоке моей страны, она полностью уничтожила послевоенную систему мировой безопасности, которая опиралась на Совбез ООН", - сказал Президент.
Как известно, Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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Итак, история с провальными конкурсами на получение подряда на строительство железной дороги по Керченскому мосту подошла к своему логическому завершению, а именно - этим непростым делом займётся контора друга Путина Ротенберга "Стройгазмонтаж".
И, разумеется, стоимость строительства моста в связи с этим возрастает ещё на 16,9 миллиардов рублей и составит 240 миллиардов.
Если кто не помнит, то до этого строительство моста оценивали в 223,1 млрд рублей, но, видимо, где то наверху решили, что число должно быть круглое, высокодуховное и теперь из бюджета потянут уже 240 млрд. Зато красиво же!
Собственно, поздравляю россиян, которые в порыве своего величия не замечают, как на их недоимперском экстазе, в эпоху тотального улучшения качества жизни, окружение солнцеликого продолжает грабить. Не факт, что мост будет построен. Не факт, что после постройки он простоит хотя бы пару лет.
Но факт, что до того как будет забита последняя свая, с последнего россиянина, на благое дело, снимут последние штаны.
zloy_odessit
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Знатно триндить.
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Искусственно создала волну планетарной миграции с целью развала экономик принимающих мигрантов стран. Точнее надо формулировать, точнее!
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