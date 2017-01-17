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Все про:Крым (17955) оккупация (6421) Порошенко (10402)

 Аннексировав Крым и совершив агрессию на Донбассе, Россия полностью уничтожила систему мировой безопасности, - Порошенко

Захватив Крым, Россия разрушила глобальную систему безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью изданию Bloomberg.

"После того, как Российская Федерация анексировала Крым и совершила агрессию на востоке моей страны, она полностью уничтожила послевоенную систему мировой безопасности, которая опиралась на Совбез ООН", - сказал Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не оставим наших граждан в Крыму за новым железным занавесом российской оккупации, - Порошенко

Как известно, Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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А розкрадання майна та коштів власної держави до якого кретерія відносяця
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патриотизм закінчується там де починаються гроші
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порошенко абсолютно прав , , необходимо на всех международных форумах / сходняках .кричать , что россия .агрессор , террорист , грабитель , ,
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Ось тепер ти і побудуєш нову модель системи безпеки
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Петро Олексійович, те що ви кажете ми чули вже два роки тому.
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Логічний висновок із сказаного має бути - в нас ніяке не АТО, а війна! Адже у гарних промовах наш гарант називає цю війну навіть "вітчизняною", але для світу вона залишається "внутрішнім конфліктом", бо ж Україна навіть віз не запровадила для громадян держави-агресора! Словом, шизофренія міцнішає...
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А когда отжимали Абхазию, Южную осетию, Приднестровье почему никто не заикался про миовую безопасноть?
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Ну Ющ в 2008 вообще-то даже в Тбилиси во время войны приехал...
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Абхазию и ЮО еще при Кравчуке отжали, Приднестровье при Кучме. И после этого Украина согласилась еще ЯО отдать под российские гарантии. Мир после этого явно стал "безопаснее"
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А у нас хотят послать двойника Кончиты Вюрст - Козловского))
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Строительство Керченского моста: надувательство продолжается

Итак, история с провальными конкурсами на получение подряда на строительство железной дороги по Керченскому мосту подошла к своему логическому завершению, а именно - этим непростым делом займётся контора друга Путина Ротенберга "Стройгазмонтаж".

И, разумеется, стоимость строительства моста в связи с этим возрастает ещё на 16,9 миллиардов рублей и составит 240 миллиардов.

Если кто не помнит, то до этого строительство моста оценивали в 223,1 млрд рублей, но, видимо, где то наверху решили, что число должно быть круглое, высокодуховное и теперь из бюджета потянут уже 240 млрд. Зато красиво же!

Собственно, поздравляю россиян, которые в порыве своего величия не замечают, как на их недоимперском экстазе, в эпоху тотального улучшения качества жизни, окружение солнцеликого продолжает грабить. Не факт, что мост будет построен. Не факт, что после постройки он простоит хотя бы пару лет.

Но факт, что до того как будет забита последняя свая, с последнего россиянина, на благое дело, снимут последние штаны.

zloy_odessit
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Вот тут правильно все сказали про путина https://goo.gl/hlcw8y
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Ніякої безпеки поруч з дикунами бути не може.
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Тобто взагалі на цій планеті-бо вона замала для ядерної зброї.
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Іпануться пра вайну!!!!!
Знатно триндить.
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...ули толку об этом говорить вместе с эуропой уже три года.
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ПиСтеть -- не мешки ворочать! Главное, что Липецк никто не "аннексировал"!
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Вот тут наверное дальше, ДАЛЬШЕ надо идти!!! Не только уничтожила систему мировой безопасности, но и впервые связала руководящие круги государства, обладающего ядерным оружием, с преступными террористическими группировками, спонсируемые ЕЮ!!! АЛАРМ!!
Искусственно создала волну планетарной миграции с целью развала экономик принимающих мигрантов стран. Точнее надо формулировать, точнее!
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Затертый стандартный спич. В совокупности к прочим неисполненным обещаниям звучит, как заежженый лозунг
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Молчало бы уже пархатое, пусть это поросенко расскажет, все ли налоги кацапии, оно заплатило..
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А ты , своей неуёмной алчностью , уничтожил надежды и чаяния всего украинского народа !!!
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Порошенко, уволь без выходного пособия Климкина, и тебе откроют тайну : международная система безопастности жива! Зуб даю!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАннексировав Крым и совершив агрессию на Донбассе, Россия полностью уничтожила систему мировой безопасности, - Порошенко
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