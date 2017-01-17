EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Общество
  1557  20
Материалы по теме:
Все про:дороги (1541) Крым (17955) Севастополь (1601) строительство (1640) финансирование (1077)

 Строительство участка трассы "Таврида" в оккупированном Крыму может подорожать втрое, - распорядитель целевой программы Никитченко

Стоимость строительства севастопольского участка федеральной трассы "Таврида" в оккупированном Крыму может увеличиться втрое.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный директор АНО "Дирекция по управлению Федеральной целевой программой (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года" Андрей Никитченко.

"Севастопольский участок федеральной трассы "Таврида" - самый сложный из всех участков. Трасса до конца не определена. Сейчас этап проектирования, очень тяжелая геология. Подразумевается строительство нескольких мостов, путепроводов и развязок. Пока в ФЦП мы имеем 5 млрд руб., но, по предварительным неофициальным оценкам, которые мы слышим от проектировщиков, речь может идти об удорожании примерно в три раза", - сказал он. Никитченко уточнил, что на стоимость трассы также повлияет возможное подорожание стройматериалов.

Читайте также: Оккупанты "сдвинули" на 2 года окончание строительства трассы Керчь - Севастополь

По его мнению, в данной ситуации речь может идти либо о перераспределении средств внутри ФЦП, что маловероятно, либо об увеличении финансирования.

Федеральная трасса "Таврида" должна соединить Керченский мост с Севастополем и Симферополем. Строительство севастопольского участка трассы длиной 13 км должно начаться в 2017 году.

 перейти на форум
 
 
TUVvM1VYVjBRell3V1ZCUmRqbEROREJaUkZGMmRFTjVNRXhFVVhaa1F6a3dXWFpSZEZORVVtZDBRekV3V1VSU1owNUROREJaVEZGMmRFZEJNRXhxVVhWRFFYUkpUa05oTUZsRVVtazVRemhKVGtNMFNVNURWVEJNTjFGMlpFTjRNRXhFVW1ka1IwSk1lVGgyVERsRE1EQk1OMUpuVGtNck1FeFFVWFZJZWxKblpFZERNRmxFVVhaMFF6UXdXVXhSZEdSRE56QlplbEpuWkVkRE1FeE1VWFp1ZWxKb1RrTTBNRXd6VVhOT1F6a3dXVWhSZFU1SFFUQk1OMUZ6ZEVOM01Fd3pVWFZPUXpGbVRrTmhNRmxFVW1rNVF6aG1Ua05vTUV4WVVYTjBRM2N3V1VoU1ozUkRLekJNTDFGMmRFTTNNRmwzUFE9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Нахуй нам сколько стоит в крыму чтот ща? меня больше вот это беспокоит
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А насчет денег не стесняйтесь, - шепотом добавил он, увлекая председателя в переднюю к телефону, - с кого же взять, как не с него! Если б вы видели, какая у него вилла в Ницце! Да будущим летом, как поедете за границу, нарочно заезжайте посмотреть - ахнете!
Дело с интуристским бюро уладилось по телефону с необыкновенной, поразившей председателя, быстротою. Оказалось, что там уже знают о намерении господина Воланда жить в частной квартире Лиходеева и против этого ничуть не возражают.
- Ну и чудно! - орал Коровьев.
Несколько ошеломленный его трескотней, председатель заявил, что жилтоварищество согласно сдать на неделю квартиру N 50 артисту Воланду с платой по... - Никанор Иванович замялся немножко и сказал:
- По пятьсот рублей в день.
Тут Коровьев окончательно поразил председателя. Воровски подмигнув в сторону спальни, откуда слышались мягкие прыжки тяжелого кота, он просипел:
- За неделю это выходит, стало быть, три с половиной тысячи?
Никанор Иванович подумал, что он прибавит к этому: "Ну и аппетитик же у вас, Никанор Иванович!" - но Коровьев сказал совсем другое:
- Да разве это сумма! Просите пять, он даст.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В три раза - так это еще не поняли, что ту козью тропу в итоге будет строить очередная "фирма" Ротенберга. А это значит - подорожание в десять раз и не балуйся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пусть строят, а то дорога через Белогорск - говно. А нам ещё ездить и ездить....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не отлекайте вату от событий в Украине. Они должны помереть счастливыми.😁
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все деньги украл Обама,хорошего всем настроения
 показать весь комментарий
Ответить
 
Побудують, адже це важлива траса військової бази.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Оффтоп.
Русский хвельдмаршал Игорь "НамПизда" Гиркин Истерический окончательно ебанулся и потерял связь с реальностью и временем.
Даже не стану копипастить этот тяжелый бред, который он с Хуйлом и в 2014-м не смог осуществить.
Просто ссылка. Кому интересны клинические случаи "русскомирства" - читайте.
https://vk.com/wall347260249_84684
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да, бред полный.
Его уже заждались в палате для Наполеона:

 показать весь комментарий
Ответить
 
это хорошо, дорогие дороги - деньги на ветер, а если они еще и качественные, тем более пригодятся....
 показать весь комментарий
Ответить
 
никогда и нигде русня не могла построить дороги. ну рукожопые они монголоиды, что с них взять?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А зачем им трасса, в Крыму тачки вообще не продаются почти, да и по России по результатам 2016 самое большое падение рынка в Европе.

Украинский рынок, если что вырос больше всего в Европе

http://afp.com.ua/avtotema/Avtorinok_Ukraini__lider_po_tempam_rosta_v_Evrope/
 показать весь комментарий
Ответить
 
5 млрд х 3 раза / 13 км = 1 млрд 154 млн (за кило метров). Или 1 млн 154 тыс за один метр.

Мало Вато будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
подохне крим, а татари поступово кацапів як свиней повирізають!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоСтроительство участка трассы "Таврида" в оккупированном Крыму может подорожать втрое, - распорядитель целевой программы Никитченко
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик ВР Гройсман Давос Донбасс евромайдан Евросоюз задержание зарплата Киев Крым Минобороны минские соглашения НАБУ НАТО Нацполиция пенсионная реформа переговоры Порошенко преступность Россия СБУ смерть суд США Трамп убийство финансирование Франция
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти