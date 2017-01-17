 Строительство участка трассы "Таврида" в оккупированном Крыму может подорожать втрое, - распорядитель целевой программы Никитченко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный директор АНО "Дирекция по управлению Федеральной целевой программой (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года" Андрей Никитченко.
"Севастопольский участок федеральной трассы "Таврида" - самый сложный из всех участков. Трасса до конца не определена. Сейчас этап проектирования, очень тяжелая геология. Подразумевается строительство нескольких мостов, путепроводов и развязок. Пока в ФЦП мы имеем 5 млрд руб., но, по предварительным неофициальным оценкам, которые мы слышим от проектировщиков, речь может идти об удорожании примерно в три раза", - сказал он. Никитченко уточнил, что на стоимость трассы также повлияет возможное подорожание стройматериалов.
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По его мнению, в данной ситуации речь может идти либо о перераспределении средств внутри ФЦП, что маловероятно, либо об увеличении финансирования.
Федеральная трасса "Таврида" должна соединить Керченский мост с Севастополем и Симферополем. Строительство севастопольского участка трассы длиной 13 км должно начаться в 2017 году.
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Дело с интуристским бюро уладилось по телефону с необыкновенной, поразившей председателя, быстротою. Оказалось, что там уже знают о намерении господина Воланда жить в частной квартире Лиходеева и против этого ничуть не возражают.
- Ну и чудно! - орал Коровьев.
Несколько ошеломленный его трескотней, председатель заявил, что жилтоварищество согласно сдать на неделю квартиру N 50 артисту Воланду с платой по... - Никанор Иванович замялся немножко и сказал:
- По пятьсот рублей в день.
Тут Коровьев окончательно поразил председателя. Воровски подмигнув в сторону спальни, откуда слышались мягкие прыжки тяжелого кота, он просипел:
- За неделю это выходит, стало быть, три с половиной тысячи?
Никанор Иванович подумал, что он прибавит к этому: "Ну и аппетитик же у вас, Никанор Иванович!" - но Коровьев сказал совсем другое:
- Да разве это сумма! Просите пять, он даст.
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Русский хвельдмаршал Игорь "НамПизда" Гиркин Истерический окончательно ебанулся и потерял связь с реальностью и временем.
Даже не стану копипастить этот тяжелый бред, который он с Хуйлом и в 2014-м не смог осуществить.
Просто ссылка. Кому интересны клинические случаи "русскомирства" - читайте.
https://vk.com/wall347260249_84684
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Его уже заждались в палате для Наполеона:
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Украинский рынок, если что вырос больше всего в Европе
http://afp.com.ua/avtotema/Avtorinok_Ukraini__lider_po_tempam_rosta_v_Evrope/
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Мало Вато будет.
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