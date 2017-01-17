 Ключевая задача пограничников в 2017 году - готовность к взятию государственной границы на Донбассе под контроль, - Аваков. ФОТО + ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом сегодня, 17 января, во время коллегии Госпогранслужбы заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
По его словам, ключевой задачей пограничников на этот год является полная готовность к взятию государственной границы под контроль.
"Это не мое пропагандистское высказывания или какая-то идея фикс. Это реальность с которой нам вскоре придется столкнуться и государство рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и воле к обеспечению этого процесса", - отметил глава МВД.
Фото: пресс-служба МВД
Аваков также подчеркнул, что это не будет долгосрочная миссия, ведь после разработки плана и установления задачи в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственной границей.
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- сьесть-то он сьесть, дык кто ж ему дасть?
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намечается легализация лугандона в составе Украины в этом году?
опять депутаты будут насиловать украинскую конституцию в извращенной форме?
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Тут ситуация нерешаемая. Значит будет еще очень долго замороженный конфликт и МС не продвинутся больше ни на йоту. Кучма с Геращенко только зря тратят гос деньги на перелеты и проживание в Минске.
Силовым путем вряд-ли что-то можно можно сделать. Михо пытался так решить проблему в 2008, известно к чему это привело. Остается только ждать власть, которая сможет с сепарами договорится по хорошему о добрососедстве, как сейчас пытается Додон с Приднестровцами.
Или у кого-то есть другие предложения?
Мечты о скором крахе РФ - это и есть мечты. Я о реальных предложениях.
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перекрити воду газ світло до повної оплати, плюс аванс
перекрити автомобільне, потягове пішохідне сполучення
відмовити у виплаті пенсій і інших виплат усім хто в"їде в лугандон скажімо з 01.02.2017
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есть много того чего ми не знаем .
возвожно есть план на молненосное освобождение даунбаса.
давно наблюдаю не понятние сюжети как гдето там -когда то-кто то-от кого то за пару недель освободил *** и все такое. наращивание армейских сил.отжим серих зон . теперь намеки аваки на взятие граници под контроль, и висказивания некоторих лиц про возможеное освобождение в 2017-2018 годах. возможно Порох что то знает ибо в некоторих заявления он не бил би так громок.
да и не зряк нам ездят всякие посли США и другие воен начальникик нам (возможно наблюдают нашу готовность и курируют некоторие вопроси. ждут момента когда рашке будет возможно очень сильно закрутить гайки)
сопоставляя все мелкие намеки -очень хочется в ето верить что будет такой сюрприз однажди утром)) и рашопи**дари будут уеб**ть за поребрик сломя голову и не оборачиваясь.
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Раніше прикордонники відносились до СБУ. Треба їх туди повернути, ато МВС вже геть обнагліло. Да і половину нацгвардії -- бойові частини теж перевести спочатку до прикордонників, а прикордонників до СБУ
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