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 Ключевая задача пограничников в 2017 году - готовность к взятию государственной границы на Донбассе под контроль, - Аваков. ФОТО + ВИДЕО

В 2017 году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе, а в дальнейшем - уже и Крыма. Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом сегодня, 17 января, во время коллегии Госпогранслужбы заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.



По его словам, ключевой задачей пограничников на этот год является полная готовность к взятию государственной границы под контроль.

аваков

"Это не мое пропагандистское высказывания или какая-то идея фикс. Это реальность с которой нам вскоре придется столкнуться и государство рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и воле к обеспечению этого процесса", - отметил глава МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока открыта граница с Россией, настоящая блокада боевиков невозможна, - Жебривский

аваков
Фото: пресс-служба МВД

Аваков также подчеркнул, что это не будет долгосрочная миссия, ведь после разработки плана и установления задачи в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственной границей.
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Аваков еще и погранцами решил "поруководить"? он кто такой???каким боком??? Он МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, забыл???или путает??? Преступность внутри страны "победил"? или возглавил? Княжичи,бурштын,завал оперативной работы,коррупция все уже ОК?
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Та в любом случае пограничники, может, и взять под контроль государственную границу, а вот готов ли верховный командующий?
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а ты не знал, что погранцы под мвс уже не один год ходит ?
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к своему стыду -НЕ ЗНАЛ, но вообще это ПОЗОР.Погранцы никогда под мусорами не ходили.
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самому, как бывшему кадровому офицеру погранвойск еще союза западло такое видеть.
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сам погранец,школа СС Багратионовск. нач ПТНа-старшина Прибалтийский ПО,Таллинский отряд. Я к тому, что Аваков даже не шуруп, а так -недоразумение
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Вообще-то, МВД - это не мусора. МВД - это полиция, нацгвардия, погранслужба и ещё кое-какие службы. Нормальная практика. Это только в России погранслужба относится к ФСБ. Всё-таки по сути погранслужба та же полиция, только заточенная на границу. Долгое время у нас ПС была сама по себе, но это неправильно.
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Максим, я знаю когда и под кем были погранцы.При СССР -ПВ КГБ СССР, и насчет погранцы= полиция, мягко говоря и ес. кратко НЕ СОГЛАСЕН.
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Насчёт не одного года не думаю. Я служил с февраля 2015 г. па апрель 2016 г., и при мне мы не были в составе МВД, хотя разговоры об том велись давно. За новостями не следил, но похоже летом или осенью это таки состоялось.
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есть такой Зоря Шкиряк, советник авакова . Частеньго у погранцов в ато шарится.....
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Всё правильно. В прошлом оду ГПСУ вошла в состав МВД.
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о круто... эти дебилы так и не поняли что в 14 году они совершили-поставив на границу самые боеспособные части вдв. которые были наглухо разьиты руснёй..выводов ноль((( а кто забыл-мариуполь отбили с нашей стороны отряды добробатов-не больше 300 чел. без особой техники. так же и донецк можно было взять. Но стратеги кинули бригады вдв "закрывать " границу длиной 900 км.......... от этих бригад мало что осталось((
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Ты будешь наверное сильно удивлен, но не только одни бригады ВДВ. И от них "осталось" достаточно много, чтобы остановить русню после Иловайска. Да и вообще - русня уже третий год как берет Киев "за две недели" именно благодаря бригадам, от которых "мало что осталось". От 72-й, 30-й, 28-й и т.д..
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Так вот я- не забыл, что в Мариуполе оставалось три десятка сепарни, с ТОЗами и берданами, в основном. И слово- отбили- тут не катит. Вся сепарня успела сквозануть в Донецк, буквально за часы до начала операции.
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Эх, знал бы ты, как нам таких специалистов как ты, на передовой не хватает.
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ну, практика кидать на гранцу десантуру это еще с совка. Витебскую 103 дивизию вдв вон сразу после афгана кинули на иранскую границу в 90м погранцам помагать. При том, их вообще передали в состав кгб и сделали там под это управление спецчастей. Ну дык там конечно бардак был еще тот, поучавствовал. Но войнушки ведь не было, как с рашкой. Поэтому бред авакова что погранцы сами перекроют росийскую границу - улыбнуло. Только ВСУ.
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Может тогда ты в курсе кто в Марике из БТРа расгасил первый и второй этажи трёхэтажного отделение милиции и почему?
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Княжеаичи брал,рюкзаки брал,границу еще не брал,Аваков.
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помню аваков славянск окружал, окружал, а там все больше и больше танков становилось
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...как про того слона-а сможет ли он сьесть целую тонну апельсинов?
- сьесть-то он сьесть, дык кто ж ему дасть?
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Блиииннннн.Я все пропустил.Надеюсь неотложку уже вызвали?????
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значит договорились что х..ло всучивает нам разграбленный и разрушенный, обозлённый Донбасс чтобы мы его за свои деньги восстанавливали. Ну и ждём плотву и захарченко в депутатах Украины от лугандона....((( Печально всё это.
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Основная задача погранцов избавиться от воров и предателей, которых там осталось немеренно. Вторая задача освободиться от "фуражек", которые одеты на то, где нет мозгов. После этого погранцы могут выполнять любые задачи.
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А парад в Сімферополі коли? Зразу після ........ :D
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Александр Голяков, командир Нацгвардии, полковник, друг Вилкула. Под флагами Партии регионов создавал криворожский "Антимайдан" и призывал людей записываться в "Криворожскую гвардию"..
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Это как он собрался границу под контроль брать? С Дырявыми наверное уже втихаря договорился?
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намечается легализация лугандона в составе Украины в этом году?
опять депутаты будут насиловать украинскую конституцию в извращенной форме?
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Аваков, подари пистолет, ты же не жадный, вон сколько их раздал
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А мой комментарий , относительно Авакова , оперативно удалили ...)))
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дерьмо было и до этого. Но менты принесли с собой ДЕРЬМИЩЕ ! Это как таможня. Была самостоятельной службой, корупция была конечно, но хоть работали там профи. Когда в 10м году слили в одно министерство с налоговой, профи повыганяли и плюс добавили еще свое налоговое корупционное ДЕРЬМИЩЕ
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И что обидно , так это то , что мы всё это понимаем , но ничего с этим сделать не можем ... Что с этим народом ???
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Офшоренко дал задание своим прихвостням рассказывать как легко и просто мы возьмём Лугандон под свой контроль. На самом деле идёт возня по предательскому изменению Конституции, с тем чтобы втюхать лугандонн в состав Украины.
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В минских договоренностях изначально заложена неразрешимая ситуация. ОРДЛО требуют на признании особого статуса донбаса на их условиях. А одно из условий - это свои пограничные войска. А потом уже Украина должна взять границу под свой контроль. Но, при этом ОРДЛО остается в составе Украины, а значит их пограничники являются украинскими.
Тут ситуация нерешаемая. Значит будет еще очень долго замороженный конфликт и МС не продвинутся больше ни на йоту. Кучма с Геращенко только зря тратят гос деньги на перелеты и проживание в Минске.
Силовым путем вряд-ли что-то можно можно сделать. Михо пытался так решить проблему в 2008, известно к чему это привело. Остается только ждать власть, которая сможет с сепарами договорится по хорошему о добрососедстве, как сейчас пытается Додон с Приднестровцами.
Или у кого-то есть другие предложения?
Мечты о скором крахе РФ - это и есть мечты. Я о реальных предложениях.
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визнати окупованими
перекрити воду газ світло до повної оплати, плюс аванс
перекрити автомобільне, потягове пішохідне сполучення
відмовити у виплаті пенсій і інших виплат усім хто в"їде в лугандон скажімо з 01.02.2017
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То есть, по сути отделиться от них во всём?
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причем тут отделиться?. есть специальный статус оккупированных- когда гитлер оккупировал территории, разве ссср там платил пенсии и зарплаты и пособия или поставлять газ, свет и т д?
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Да, это хороший первый шаг для решения этого вопроса, но он абсолютно фантастичен, поэтому его нет смысла даже обсуждать.
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Есть предложение. Нужно сделать то что не хочет хуйло. А хуйло не хочет иметь в пидерации ОРДИЛО. Если ОРДИЛО будет официально исключено из Украины то это ломает и очень сильно игру путу. ОРДИЛО и Крым это ирга пута давно спланированная и работает только на нашем долбоибизме потому что мы как шовинисты имперцы бубним что не отдадим Крым и ОРДИЛО. А сейчас реалии ДРУГИЕ !!! Сейчас нужно нафуй посылать то что никому не нужно в Украине. Заканчивать нужно АТО в новых границах новой страны. И не иметь ни каких дел с Рашей.
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В общем, просто отказаться (то есть отделить их), правильно?
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Реально - викинути нах ордло і ВСІХ його хабітантів зі складу України. нехай самі мочать одне одного. Вони усі не варті не те що життя, вони не варті пари шкарпеток одного українського солдата.
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Пошто землями украинскими разбрасываетесь,холопы?
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боюсь я с вами несоглашусь. минские договорняки ето для общего стада и преси.
есть много того чего ми не знаем .
возвожно есть план на молненосное освобождение даунбаса.
давно наблюдаю не понятние сюжети как гдето там -когда то-кто то-от кого то за пару недель освободил *** и все такое. наращивание армейских сил.отжим серих зон . теперь намеки аваки на взятие граници под контроль, и висказивания некоторих лиц про возможеное освобождение в 2017-2018 годах. возможно Порох что то знает ибо в некоторих заявления он не бил би так громок.
да и не зряк нам ездят всякие посли США и другие воен начальникик нам (возможно наблюдают нашу готовность и курируют некоторие вопроси. ждут момента когда рашке будет возможно очень сильно закрутить гайки)
сопоставляя все мелкие намеки -очень хочется в ето верить что будет такой сюрприз однажди утром)) и рашопи**дари будут уеб**ть за поребрик сломя голову и не оборачиваясь.
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Тільки рюкзаки видай хлопцям які ти закупив👿👿👿👿👿
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ти спочатку Волинь під контроль візьми (бурштин). Але тільки не під свій особисто, а держпорядок наведи, щоб людей не стріляли уйобки всякі.
Раніше прикордонники відносились до СБУ. Треба їх туди повернути, ато МВС вже геть обнагліло. Да і половину нацгвардії -- бойові частини теж перевести спочатку до прикордонників, а прикордонників до СБУ
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Наконец, то реальные действия! Будут наши хлопчики по Донецку и Луганску гоголем ходить. Хромовые сапоги, свежая хэбэшка.
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Якби Аваков сказав "готовитись в 2017 році висадитися на Марсі" я повірив би більше.
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кацапам не нравиться такой поворот, а когда им что то не нравиться они начинают зраду напевать
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И спрашивается : с каких пор и каким боком Аваков к пограничникам ??? Своими заявлениями , то о Трампе , то теперь о теме , которая не в его компетенции , только вредит Украине ...
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Направить пограничников для взятия границы как в 2014-м? Что бы браття-касабы растреляли их из градов? В паре со своим синищем и другими известными личностями из свиты... Слабо?
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Вот это здорово! Погранцами отбить территорию,закрыть границу за 2 недели.Вот кого надо было ставить вместо Гелетея.Аваков поскромничал взяв себе на всё про всё 2 недели.Если погранцам прицепить сзади рюкзаки Авакова,то управятся и за неделю.
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Нужно добавить что в плане есть графа где Х#йло к маю 2017 должен повесится в Кремле
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлючевая задача пограничников в 2017 году - готовность к взятию государственной границы на Донбассе под контроль, - Аваков. ФОТО + ВИДЕО
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