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Все про:Нафтогаз (2214) Кацуба Александр (21)

 Суд продлил арест для экс-замглавы "Нафтогаза" Кацубы до 17 марта

Суд продлил до 17 марта арест с альтернативой залога в размере 450 млн гривен для бывшего заместителя главы Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", сына депутата Верховной Рады от группы "Партия "Відродження" Владимира Кацубы Александра.

Как передает Цензор,НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Юрий Иващенко.

"Суд рассматривал это вопрос... Мера пресечения продлена еще на 2 месяца", - сообщил он.

По словам Иващенко, защита и сам подозреваемый продолжают ознакомление с материалами дела.

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Как известно, Генпрокуратура заявляет о готовности экс-замглавы "Нафтогаза" Кацубы сотрудничать со следствием.

21 октября Генпрокуратра завершила расследование уголовного производства в отношении экс-замглавы "Нафтогаза" Кацубы.

Правоохранители задержали его 17 июня. Суд арестовал его и установил залог 450 млн гривен.

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