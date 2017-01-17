 Суд продлил арест для экс-замглавы "Нафтогаза" Кацубы до 17 марта

Как передает Цензор,НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Юрий Иващенко.
"Суд рассматривал это вопрос... Мера пресечения продлена еще на 2 месяца", - сообщил он.
По словам Иващенко, защита и сам подозреваемый продолжают ознакомление с материалами дела.
Как известно, Генпрокуратура заявляет о готовности экс-замглавы "Нафтогаза" Кацубы сотрудничать со следствием.
21 октября Генпрокуратра завершила расследование уголовного производства в отношении экс-замглавы "Нафтогаза" Кацубы.
Правоохранители задержали его 17 июня. Суд арестовал его и установил залог 450 млн гривен.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-замглавы "Нафтогаза" Кацуба заявил о готовности пойти на сделку со следствием, - Луценко
177 3
Апелляционный суд оставил под стражей экс-замглавы "Нафтогаза" Кацубу до 17 января, - адвокат(10)
Экс-замглавы "Нафтогаза" Кацуба заявил о готовности пойти на сделку со следствием, - Луценко(30)
"Мы сделаем мини-Гаагу в Украине для всей преступной власти", - Матиос(68)
Суд продлил арест экс-замглавы "Нафтогаза" Кацубы на 60 дней, - "Украинские новости"(4)
Кто забрал ФК «Металлист» у Ярославского?(0)
Расследование дела Курченко затормозилось, но результаты будут сегодня-завтра, - Кулик(34)
Апелляционный суд отказался отменить арест и залог в 450 млн гривен для экс-замглавы "Нефтегаза" Кацубы(18)
Ответить
Ответить
хахах
как две капли !!!
Ответить