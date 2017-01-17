 Разговорами о повышении пенсионного возраста пытаются расшатать ситуацию и запугать людей, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об это он сказал во время поездки в Черниговскую область.
"Вы видели меморандум, который был подписан ранее. Речь идет об изменении пенсионной системы, которая приведет к уменьшению дефицита Пенсионного фонда. Мы уже такие шаги делаем. Детенизация, повышение заработной платы - это все дает возможность нам уменьшать, в том числе, дефицит Пенсионного фонда. Мы в постоянном диалоге с МВФ. Я слышу сейчас прогнозы некоторых дестабилизаторов, я могу сказать, что во многих случаях это разговоры ни о чем, просто запугивают людей", - отметил премьер.
Он заверил, что правительство будет вести диалог с обществом по поводу любых важных изменений в системе соцобеспечения.
"Я недавно читал одну аналитику, где-то в интернете нашел. Попытались расшатать Украину по поводу тарифов: шатали-шатали, кричали-кричали. Мы сделали масштабную систему поддержки по субсидиям, где все политиканы понимают, что эта история не принесет им успеха. Уже ищут какие-то другие вещи: завышенный пенсионный возраст или что-то другое для того, чтобы людей пугать. Я хочу еще раз обратиться к гражданам Украины. Никогда в жизни я как премьер-министр, мы как правительство, не сделаем ничего плохого по отношению к украинским гражданам. Каждый наш шаг будет пропущен через наше сердце и через понимание того, как живет каждый украинский гражданин. И самое главное, что мы и раньше, и сейчас как правительство страны будем абсолютно честно вести диалог с обществом. Выйдем и скажем, что мы делаем и для чего", - сказал Гройсман.
Ранее издание "Экономическая правда" сообщило, что в их распоряжении есть последняя версия меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ, в которой говорится, что для продолжения сотрудничества с МВФ Украине нужно повысить пенсионный возраст, сократить количество госслужащих и бюджетников, отменить "упрощенку" и открыть земельный рынок. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что не может подтвердить подлинность обнародованной в СМИ версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ.
Напомним, глава МВФ Кристин Лагард призвала Украину к пенсионной реформе и взвешенной налоговой политике.
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А пока усьо через *ОПУ пропускаем.....
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Досить скавчати, берить лопаты! (с)
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по моему это все пацан все сказал, шо мог, нада гнать его --так как то шо оно делает ужасно!
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Бггггг)))) Вот сейчас совсем смешно стало))))) Значит все повышения коммуналки и цен на продукты, понижение зарплат это результат диалога правительства с обществом?))) Уже последнему идиоту ясно что правительство клало на мнение общества. Уже напрямую говорит что быдло должно знать свое место, а все кто не согласен- агенты кремля))))
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вот это прикол
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Потому шо вклады времён СССР уже монетизировали. И утилизировали. Нету у нашего народа привычки доверять государству. Так шо не шатайте без надобности.
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