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 Разговорами о повышении пенсионного возраста пытаются расшатать ситуацию и запугать людей, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал информацию о возможном повышении пенсионного возраста в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об это он сказал во время поездки в Черниговскую область.

"Вы видели меморандум, который был подписан ранее. Речь идет об изменении пенсионной системы, которая приведет к уменьшению дефицита Пенсионного фонда. Мы уже такие шаги делаем. Детенизация, повышение заработной платы - это все дает возможность нам уменьшать, в том числе, дефицит Пенсионного фонда. Мы в постоянном диалоге с МВФ. Я слышу сейчас прогнозы некоторых дестабилизаторов, я могу сказать, что во многих случаях это разговоры ни о чем, просто запугивают людей", - отметил премьер.

Он заверил, что правительство будет вести диалог с обществом по поводу любых важных изменений в системе соцобеспечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко о пенсионной реформе: "Какой идиот поднимает пенсионный возраст, когда половина людей трудоспособного возраста просто не работают?"

"Я недавно читал одну аналитику, где-то в интернете нашел. Попытались расшатать Украину по поводу тарифов: шатали-шатали, кричали-кричали. Мы сделали масштабную систему поддержки по субсидиям, где все политиканы понимают, что эта история не принесет им успеха. Уже ищут какие-то другие вещи: завышенный пенсионный возраст или что-то другое для того, чтобы людей пугать. Я хочу еще раз обратиться к гражданам Украины. Никогда в жизни я как премьер-министр, мы как правительство, не сделаем ничего плохого по отношению к украинским гражданам. Каждый наш шаг будет пропущен через наше сердце и через понимание того, как живет каждый украинский гражданин. И самое главное, что мы и раньше, и сейчас как правительство страны будем абсолютно честно вести диалог с обществом. Выйдем и скажем, что мы делаем и для чего", - сказал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Украины нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст ни перед МВФ, ни перед другими институциями, - Розенко

Ранее издание "Экономическая правда" сообщило, что в их распоряжении есть последняя версия меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ, в которой говорится, что для продолжения сотрудничества с МВФ Украине нужно повысить пенсионный возраст, сократить количество госслужащих и бюджетников, отменить "упрощенку" и открыть земельный рынок. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что не может подтвердить подлинность обнародованной в СМИ версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ.

Напомним, глава МВФ Кристин Лагард призвала Украину к пенсионной реформе и взвешенной налоговой политике.


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це каритна про Росію.Про Україну Рєпін написав"Запоріжців"
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где там самоубийцы? прихватить с собой не хотят этого базарника -полупарня?
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Нам самоубийцы не нужны, шайки камикадзе хватило... нам пора всем скинутся на киллера..о-в
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Та, блять, все кто не согласен с политикой нынешнего олигархата во власти -враги, сепаратисты и прочие шатуны...
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"Никогда в жизни я как премьер-министр, мы как правительство, не сделаем ничего плохого по отношению к украинским гражданам. Каждый наш шаг будет пропущен через наше сердце и через понимание того, как живет каждый украинский гражданин. И самое главное, что мы и раньше, и сейчас как правительство страны будем абсолютно честно вести диалог с обществом. Выйдем и скажем, что мы делаем и для чего", - сказал Гройсман.Источник: http://censor.net.ua/n423629

А пока усьо через *ОПУ пропускаем.....
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Интересно, 54%-ные имбецилы понимают, что эта харя - их отражение в смердючей калюже?
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Скоріше вила! Лопати потім.......прикопувати!
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Скоро весь народ Украины объявят врагом Украины- одни щеколадные патриоты,- правда, непонятно чего
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""Я недавно читал одну аналитику, где-то в интернете нашел. Попытались расшатать Украину по поводу тарифов: шатали-шатали, кричали-кричали. Мы сделали масштабную систему поддержки п Источник:http://censor.net.ua/n423629"
по моему это все пацан все сказал, шо мог, нада гнать его --так как то шо оно делает ужасно!
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какие проблемы? если то был меморандум, который "ранее", просто опубликуйте свежий вариант, дабы не было в обществе никаких кривотолков...
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Я хочу еще раз обратиться к гражданам Украины. Никогда в жизни я как премьер-министр, мы как правительство, не сделаем ничего плохого по отношению к украинским гражданам. Каждый наш шаг будет пропущен через наше сердце и через понимание того, как живет каждый украинский гражданин. И самое главное, что мы и раньше, и сейчас как правительство страны будем абсолютно честно вести диалог с обществом. Выйдем и скажем, что мы делаем и для чего", - сказал Гройсман.
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Он заверил, что правительство будет вести диалог с обществом по поводу любых важных изменений в системе соцобеспечения.
Бггггг)))) Вот сейчас совсем смешно стало))))) Значит все повышения коммуналки и цен на продукты, понижение зарплат это результат диалога правительства с обществом?))) Уже последнему идиоту ясно что правительство клало на мнение общества. Уже напрямую говорит что быдло должно знать свое место, а все кто не согласен- агенты кремля))))
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Вы своими безумными реформами уже так все расшатали, то тот шатун о которым вы все время твердите, краковяк в присядку уже пляшет.
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Борьба с коррупцией в Украине приобрела форму отвлечения внимания от теневых доходов антикоррупционеров и руководства страны. Все население обеднело, все знают о их антикварных шкафах с баблом, офшоры не секрет, а претензии к обычным людям с их жалкими копейками!!!! Шатуны там где приложили свои корявые ручки реформаторы из Винницы...
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А вот за это КМ должен пойти нахер,у футбол им с гиви хоцца поиграть,це перемога,да соснявые




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Людей вже важко налякати. Скорше розізлити.
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Вы его разговорами о монетизации субсидий не расшатывайте.
Потому шо вклады времён СССР уже монетизировали. И утилизировали. Нету у нашего народа привычки доверять государству. Так шо не шатайте без надобности.
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Каждый наш шаг будет пропущен через наш кошелёк и через понимание того, как ещё выживает каждый украинский гражданин.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРазговорами о повышении пенсионного возраста пытаются расшатать ситуацию и запугать людей, - Гройсман
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