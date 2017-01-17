 Незаконный вывоз документации военного назначения разоблачен в Харьковской области, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что местный житель, бывший работник одной из ведущих научно-исследовательских учреждений Харьковщины, во время заграничной поездки передал представителям иностранного института комплект документации на космический тепловизор.
Мужчина также предоставлял "партнерам" услуги по разработке и тестировании спутника с высокочувствительными тепловизорами для контроля космического пространства.
По заключению экспертов, этот прибор является товаром военного назначения и применяется для обнаружения объектов в космосе, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.
Согласно украинскому законодательству такая техническая документации и оказание услуг подлежат государственному экспортному контролю и должны осуществляться с разрешения соответствующей службы.
Сотрудники спецслужбы выяснили, что харьковский ученый такого разрешения не получал.
Следователями Управления СБ Украины в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие".
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