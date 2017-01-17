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 Незаконный вывоз документации военного назначения разоблачен в Харьковской области, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на Харьковщине незаконный вывоз в одной из стран Восточной Азии документации на продукцию военного назначения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что местный житель, бывший работник одной из ведущих научно-исследовательских учреждений Харьковщины, во время заграничной поездки передал представителям иностранного института комплект документации на космический тепловизор.

Мужчина также предоставлял "партнерам" услуги по разработке и тестировании спутника с высокочувствительными тепловизорами для контроля космического пространства.

По заключению экспертов, этот прибор является товаром военного назначения и применяется для обнаружения объектов в космосе, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.

Согласно украинскому законодательству такая техническая документации и оказание услуг подлежат государственному экспортному контролю и должны осуществляться с разрешения соответствующей службы.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что харьковский ученый такого разрешения не получал.

Следователями Управления СБ Украины в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие".

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Знову тепловізор?Той,з якого в шокіна стріляли?Толя.це твій клієнт
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Та не... Судя по описалову - тут таки реальный наш тепловизор, без которого все спутники до 2009 года можно считать морально устаревшими.
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Понятно как без мата пишется Х@йлостанская 3/14дерация?
"Одна из стран Восточной Азии"!
О как...
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и в жопе микропленка, когда есть Интернет
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