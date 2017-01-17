 Колебания курса гривни не связаны с повышением "минималки". Кто-то хочет разогнать панику на этом фоне, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он сказал во время поездки в Черниговскую область.
Глава правительства отметил, что колебания курса носят сезонный характер.
"Много было выплат, то есть давление на курс национальной валюты, было увеличено за это время, в том числе праздничное, деловая активность снижается, это закономерность с одной стороны. С другой стороны, я вчера разговаривал с главой Нацбанка и она меня четко заверила, что Нацбанк сделает все, чтобы не привести к спекулятивным колебаниям, и ситуация успокоится. Валютных резервов страны достаточно. Колебания должны прекратиться", - сказал Гройсман.
Он также раскритиковал мнения о том, что падение гривни связано с повышением минимальной зарплаты.
"Я вижу, что кто-то хочет разогнать панику на этом фоне. Те, кто привязывают это к минимальной зарплате, я хотел бы сказать экспертам или политиканам: "Дураки, посмотрите в зеркало". Мы еще не выплатили в январе минимальную зарплату, она будет в феврале. Поэтому она не может влиять на курс", - резюмировал премьер.
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Гройсман осуществит рабочую поездку в Черниговскую область 17 января(15)
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Кто-то хочет разогнать панику на этом фоне, - Гройсман
Так Гройсман ти правий на всі 100%, бо ПАНІКА то є Ви влада аферистів
А народ робить висновки і просто хоче зберегти свої кровно зароблені в ліквідних засобах
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Постойте... "Булочки Нуланд"... "скачущие" кенгу...
Не ватный ли это
высершедевр ? )
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Може варто зізнатися , що уряд увімкнув друкарський станок ?
Хто там , нещодавно , казав про купюру в 1000 грн , не підкажете ?
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Эй, кто-то выходи. Покажи своё личико. А-то гнойсман и гонтарева "не знают" тебя в лицо.
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Значит знает, с чем связано.
.
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связаны)))))))))))))))))
разогнать)))))))))))))))
и тд и тп))))
=лапша100%
это скорее начался рост ввп на 3% и более %)))
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Это видео как хорошее вино - с каждым годом все прекрасней и прекрасней.
10:42 PM - 16 Jan 2017
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Это связано с началом размещения ОВГЗ, выпущенных для покрытия последствий отжима "Приватбанка".
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В конце 2013 гривна к рублю была 1 к 4.
В конце 2016 гривна к рублю стала практически 1 к 2, т.е. даже по отношению к рублю упала в ДВА раза!
И как так получилось, соевые?
У нас же великая команда реформаторов и экономистов.
Только не надо валить всё на войну. У нас же нет войны, а есть какая-то АТО. Плюс, Россия под экономическими санкциями, а "с нами весь мир" и МВФ Тут только один вывод напрашивается: пора шоколадную команду гнать в сторону земли обетованной, пусть там с себе подобными в наперстки играют.
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Ти, тупа вівця, хоч бачиш що ти палюсуєш чи ні? Дати б тобі пару щиглів по твоїй засраній лисині... ....
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