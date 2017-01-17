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Все про:валюта (3003) гривня (1763) Кабмин (9591) Гройсман (1963) минимальная зарплата (79)

 Колебания курса гривни не связаны с повышением "минималки". Кто-то хочет разогнать панику на этом фоне, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что колебания курса гривни не связаны с повышением минимальной зарплаты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он сказал во время поездки в Черниговскую область.

Глава правительства отметил, что колебания курса носят сезонный характер.

"Много было выплат, то есть давление на курс национальной валюты, было увеличено за это время, в том числе праздничное, деловая активность снижается, это закономерность с одной стороны. С другой стороны, я вчера разговаривал с главой Нацбанка и она меня четко заверила, что Нацбанк сделает все, чтобы не привести к спекулятивным колебаниям, и ситуация успокоится. Валютных резервов страны достаточно. Колебания должны прекратиться", - сказал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы требуем от руководства НБУ принять меры для стабилизации курса гривни, - Бурбак

Он также раскритиковал мнения о том, что падение гривни связано с повышением минимальной зарплаты.

"Я вижу, что кто-то хочет разогнать панику на этом фоне. Те, кто привязывают это к минимальной зарплате, я хотел бы сказать экспертам или политиканам: "Дураки, посмотрите в зеркало". Мы еще не выплатили в январе минимальную зарплату, она будет в феврале. Поэтому она не может влиять на курс", - резюмировал премьер.


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дооо.. так тебе и поверили,базарный барыжный гной!
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Он прав! Колебания курса гривны связанны с темпами работы печатного станка.
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Кто-то хочет разогнать панику на этом фоне, - Гройсман

Так Гройсман ти правий на всі 100%, бо ПАНІКА то є Ви влада аферистів

А народ робить висновки і просто хоче зберегти свої кровно зароблені в ліквідних засобах
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Гройсман не розуміє принципів функціонування економіки! Ну що хотіти від людини без середньої освіти, якому папа купив атестат? Ціни були низькими через низьку купівельну спроможність населення, а не через конкуренцію виробників! Як тільки но купівельна спроможність населення буде збільшуватись ціни відразу будуть зростати в рази, тому збільшення мінімальної зарплати прямо повпливало на ціни, які виросли в доларах і гривнях! Якщо уряд буде піднімати пенсії та зраплати і надалі, без покращення конкуренції і стимулювання виробництва та продажів більш дешевої та якісної продукції, то ціни будуть знову зростати в рази! Економіка України знаходиться в такій жопі що вже немає жодних обмежень для зростання ціни, реальний сектор виробництва практично знищений, середнього бізнесу, який може збити ціни на продукти та послуги, щоб поборотись за долю ринка з національними виробниками-монстрами олігархів, практично немає. Олігархи задавлять всіх дрібних виробників і піднімуть ціни до небес! Зараз уряд має стимулювати бізнес, зменшувати кількість податків та зборів, ліквідовувати податкову поліцію, спрощувати бухгалтерську звітність - відміняти ПДВ, вводити простий податок з обігу, щоб зменшити ризики для бізнесменів! Уряд має зробити все щоб держава з фактору ризику стала фактором підтримки бізнесу, щоб дрібний підприємець не боявся проявляти свою приватну ініціативу! Треба для дрібних підприємців зменшувати податки, дозволяти відкладати сплату податків на інші періоди, або взагалі дозволяти не сплачувати податки якщо бізнес виявився збитковим! Уряд має витягувати за вуха дрібний бізнес з тіні, щоб дрібний бізнес не дав олігархам безконтрольно піднімати ціни на продукти, товари та послуги! Хай супермаркет продає картоплю та крупу дорого, але буде приватний підприємець який зможе продавати на вулиці з машини ці продукти дешево! Хай виробники одягу та взуття збільшують ціни на свою продукцію, але знайдеться приватний підприємець який буде шити взуття та одяг дешево і буде продавати його прямо з власної машини чи власного лотка на базарі! Без малого бізнесу олігархи добють населення України!
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та не,то тебе поверили,гэбнявый .что все бросились скупать бакс по 29.другое дело шо продать хотят-но кто им дасть?
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чупа ми пинга, дятло! если тебе все кто не поддерживает власть - гебнявые,то ты или гнида проплаченая или безмозглая катяшина.
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та никто и не сомневается, что не связан, а связан с одной незаменимой особой - лучшим банкиром вселенной.
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Звичайно, що - ні............... "Мінімалку" отримають у лютому.......... А от з "приватівською" аферою - цілком можливо...........
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Ну, наверное, потому что кенгуру скачут....
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А что на купюре Гаврилюк забыл ?
Постойте... "Булочки Нуланд"... "скачущие" кенгу...
Не ватный ли это высер шедевр ? )
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Зачем Гаврилюка сюда впедалии?!! Единственный проЕвропейский депутат - ездит на работу на общ. транспоре и снимает жильё на переферии.
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Чергові кацапездовські "печеньки нуланд", котрі Кацапник проштовхує через свого провайдера - ПДРСа "Домовой ПР".
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Знову ці загадкові "хто -то" ?
Може варто зізнатися , що уряд увімкнув друкарський станок ?
Хто там , нещодавно , казав про купюру в 1000 грн , не підкажете ?
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Фас , зрадогиена !!!


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"Кто-то хочет разогнать панику"...
Эй, кто-то выходи. Покажи своё личико. А-то гнойсман и гонтарева "не знают" тебя в лицо.
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Колебания курса гривни не связаны с ...

Значит знает, с чем связано.
.
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Из недавнего. Рефинансирование Приватбанка на 150 млрд. грн. никак не повлияет на курс гривны. (с) гнойсман и ко
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директор рынка, в связи со скудностью своего образования, естественно не может понять, что панамский беальтернативец опять хочет 50 миллионов положить в свой кучерявый карман, на разнице курса гривны, а выдающийся банкир с пропитым лицом, ему в этом всячески помогает.
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Пля, щяс брошу свои дела и примчюсь те на помощь, Вован. Думаю вместе сможем установить кто виноват и что делать. У вас же там так мало квалифицированных специалистов...
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Та кто панику разгоняет - Зрадофилы и разгоняют панику в своих рядах. Сами же зрадофилы обворовывают государство и не хотят чтобы их за это наказывали.
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Это местный дурачок,не обращай внимания,если клинет,то конкретно срач будет одинаковый по всем веткам.соевым уже сказать нечего,они кроме зрада,зрадофилы уже ничего не могут
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Нет не связано,а связано с тем,что вы печатаете бабло в три смены день и ночь!!!
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А вы думали кто заплатит за национализацию Приватбанка?
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сезонность))))))))))))))))
связаны)))))))))))))))))
разогнать)))))))))))))))
и тд и тп))))
=лапша100%
это скорее начался рост ввп на 3% и более %)))
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Дурак, для привата 27 млр уже напечатали фантиков вот он и растет винницкий торгаш-неуч
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Та мы в курсе,праздники,пенсионеры,ну и подьезды зрадофилы не убрали,вот и вся причина
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ПТУшник понимает чем колебания отличаются от роста?
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То назвіть цього "когось", а потім покарайте! А інакше це звичайні балачки, якими не повинен займатися премьер воюючої країни!
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Ггойсман, тебе нужно образование получить, ну хотя бы кулинарного техникума, с незаконченным ПТУшным хорошо управлять страной не получится, смотришься дебилом...
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@ltpzdc

Это видео как хорошее вино - с каждым годом все прекрасней и прекрасней.
10:42 PM - 16 Jan 2017
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Да!!! Красота! А сколько экспрессии! Какая искренняя забота о народе. Полный капец! Не видел этого ранее. Благодарю.
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Гнойсман, ну хоть тут ты не спиз@дел. Это не связано с "минималкой".
Это связано с началом размещения ОВГЗ, выпущенных для покрытия последствий отжима "Приватбанка".
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Jastno skazal sto kurs poletit drugom mesiace,poskolko ecio nevyplatili v etom mesiace dengi.Vot drugom mesiace budet vybraseno v oborot bolse deneg i togda da
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У меня тут вопрос к шоколадным помоям:
В конце 2013 гривна к рублю была 1 к 4.
В конце 2016 гривна к рублю стала практически 1 к 2, т.е. даже по отношению к рублю упала в ДВА раза!
И как так получилось, соевые?
У нас же великая команда реформаторов и экономистов.
Только не надо валить всё на войну. У нас же нет войны, а есть какая-то АТО. Плюс, Россия под экономическими санкциями, а "с нами весь мир" и МВФ Тут только один вывод напрашивается: пора шоколадную команду гнать в сторону земли обетованной, пусть там с себе подобными в наперстки играют.
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Да, а еще жиды потом удивляются за, что их так все ненавидят как и рюсских.
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Вайден, не могу отделаться от мысли, что ты таки ПДРС. Дело ведь вот в чем: диагноз ты поставил правильный. А вот выводы - просто гавно. Если ЭТИ, как ты сказал, уйдут в сторону "земли обетованной", то разве ОНИ прогоняли "янеков, олейников, калисниченков, бондаренков, стоматологов, портновых с клименками", и прочее домбасское гавно? Ты нам хочешь ИХ вернуть? А х...й тебе в ж...пу, чтобы голова не шаталась.А то, что в земле обетованной не самы глупый народ собрался - не понятно толко таком говну, как ты.
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Найди а интернете о Хьюстонском проекте, может тогда, что то поймешь.
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Типичная пейсатая отмазка в виде завуалированного дерьма. Они, если и прогоняли "янеков, олейников, калисниченков, бондаренков, стоматологов, портновых с клименками", и прочее домбасское гавно", то явно не для того, чтобы людям в Украине хорошо жилось, а только лишь чтобы свои рыла засунуть в кормушку. Да и как-то не особо они разогнали януковскую кодлу, так и продолжают своими пятаками в одном корыте ковыряться.
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Вова, Это тебе такую муйню в заочном МАУПе рассказали? Или замплит Рева насвистел?
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Кто крайний? - мы с вами, уважаемые. Кто наварил бабла? - не мы, уважаемые. А что скажет "наглядова рада НБУ"?
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Нагнуть бы два дерева, да за две ноги.... и отпустить.
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Це знову ті хитрющі пенсіонери скуповлюють долари, валять банківську систему, а потім сидять такі біля підїздів, тіпа вони ні при чому.)))
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Треба їм пенсійний вік збільшити - аби поголів'я цих "агентів Хуйла" звести до мінімуму ...
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NNN, я бачу ти, бидло, "плюсувало" Кацапський висер (1000 купюру), що його поширює Домовой ПР".
Ти, тупа вівця, хоч бачиш що ти палюсуєш чи ні? Дати б тобі пару щиглів по твоїй засраній лисині... ....
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Гройсман, да ну какая паника, ну ты ваще о чем? Падает и падает гривна, цены в космос летят. Скоро хлеб з один миллион покупать будем, и 3200 здесь вообще непричём. Да и гонтарева ни разу не корумпированная подруга президента.
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Обычно когда повышаются зарплаты то растут цены и доллар . Это когда не растёт производство а просто как Гройсман нарисовал бумажек денег . Помню в 90 Х все были миллионерами . Та что Вовик может рисовать сколько угодно фантиков толку не будет . Будет инфляция.
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Действительно чего паниковать все равно все кроме приближенных будут нищими.
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Колебания курса гривни действительно не связаны с повышением "минималки". Повышения курса бакса связаны с Гонтаревой, Гройсманои и Порошенко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКолебания курса гривни не связаны с повышением "минималки". Кто-то хочет разогнать панику на этом фоне, - Гройсман
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