 В 2016 году выросло количество преступлений. Этот год будет не легче, - глава Департамента уголовного розыска Нацполиции Князев

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Князев отметил: "В целом количество преступлений, которые были зарегистрированы, в прошлом году выросло. И, по нашим прогнозам, этот год не будет легче. Если социальное благосостояние населения ухудшается, прямо пропорционально растет преступная составляющая. Страна третий год живет в состоянии войны, это тоже сказывается на криминогенной ситуации".
Отвечая на вопрос о росте жестокости преступлений, он подчеркнул: "В 2016 году совершено 1655 убийств, это на 250 убийств меньше, чем в 2015-м. Из них раскрыто - 1428. Но увеличилось количество убийств, совершенных с использованием огнестрельного оружия и взрывчатки. Так, было совершено 286 убийств с использованием огнестрельного оружия (на 30 убийств больше, чем в 2015 году) и 41 убийство, в котором воспользовались взрывчаткой (в 2015 их было 31).
Всего в 2016 году раскрыто 154,7 тысячи преступлений. Это меньше, чем в предыдущем. К сожалению, до осени уровень раскрываемости преступлений был крайне низким. Потом ситуация стала выравниваться. Закончилась переаттестация, многие области "встают с колен", начался процесс восстановления утраченного".
"Пошел рост раскрытых преступлений, мы начали набирать обороты и уже в ноябре обогнали по показателям все месяцы 2016 года. Раскрыты все преступления, связанные с нанесением тяжких телесных повреждений в Винницкой, Волынской, Ривненской, Сумской, Харьковской областях", - резюмировал Князев.
Полностью интервью с Сергеем Князевым можно прочитать ПО ССЫЛКЕ
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немало мусоров от кормушки убрали и выкинули на улицу
а так как делать они кроме рекета и подстав в основном никуя не умели
то логично что статистика преступлений в целом по стране увеличилась
раньше то они тоже самое "в рамках закона" делали)
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В результате отличной работы Департамента уголовного розыска - в 2016 году выросло количество преступлений.
,
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Какой умный мальчик.
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За ними другие приходят - они будут тоже трудны.
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Очолює список найбільш кримінальних міст Східної Європи російський Єкатеринбург. На другому місці - Харків, на третьому - Київ. Вони обігнали навіть Москву, яка знаходиться в рейтингу на сьомому місці. Львів розташувався на дев'ятому місці.
Итого, в десятке самых криминальных городов- три наших. Без обид, одесситы, но я, по наивности своей считал, что у вас покруче, чем в Харькове. Однако!
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