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Все про:Нацполиция (5488) преступность (917)

 В 2016 году выросло количество преступлений. Этот год будет не легче, - глава Департамента уголовного розыска Нацполиции Князев

Начальник Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил тенденцию увеличения преступлений в стране, связав это с ухудшением экономического положения.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Князев отметил: "В целом количество преступлений, которые были зарегистрированы, в прошлом году выросло. И, по нашим прогнозам, этот год не будет легче. Если социальное благосостояние населения ухудшается, прямо пропорционально растет преступная составляющая. Страна третий год живет в состоянии войны, это тоже сказывается на криминогенной ситуации".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В течение первых 9 дней нового года в Украине зарегистрированы 51 убийство, 15 изнасилований и 444 грабежа, - Нацполиция

Отвечая на вопрос о росте жестокости преступлений, он подчеркнул: "В 2016 году совершено 1655 убийств, это на 250 убийств меньше, чем в 2015-м. Из них раскрыто - 1428. Но увеличилось количество убийств, совершенных с использованием огнестрельного оружия и взрывчатки. Так, было совершено 286 убийств с использованием огнестрельного оружия (на 30 убийств больше, чем в 2015 году) и 41 убийство, в котором воспользовались взрывчаткой (в 2015 их было 31).

Всего в 2016 году раскрыто 154,7 тысячи преступлений. Это меньше, чем в предыдущем. К сожалению, до осени уровень раскрываемости преступлений был крайне низким. Потом ситуация стала выравниваться. Закончилась переаттестация, многие области "встают с колен", начался процесс восстановления утраченного".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Закон Савченко" - преступный: 1423 человека уже задержаны по второму кругу, 31 из них - за убийство, 25 - за тяжкие телесные повреждения со смертельным исходом, - Троян

"Пошел рост раскрытых преступлений, мы начали набирать обороты и уже в ноябре обогнали по показателям все месяцы 2016 года. Раскрыты все преступления, связанные с нанесением тяжких телесных повреждений в Винницкой, Волынской, Ривненской, Сумской, Харьковской областях", - резюмировал Князев.

Полностью интервью с Сергеем Князевым можно прочитать ПО ССЫЛКЕ

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отмените закон савченко и неприкосновенность депутатов - все будет как в Норвегии
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Ну дык у нас война, а полиция действует по закона мирного времени. Во франции не война, а ЧП действует. Пипец бардак в в стране. А гаранту не досуг. Ему на валютном курсе надо бабки делать и за липецкий фабрик шоколадных изделий думать.
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та да
немало мусоров от кормушки убрали и выкинули на улицу
а так как делать они кроме рекета и подстав в основном никуя не умели
то логично что статистика преступлений в целом по стране увеличилась
раньше то они тоже самое "в рамках закона" делали)
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А они идут в охранные агенства, там есть возможность и пострелять (в тире) и не потерять свои навыки .........
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В 2016 году выросло количество преступлений

В результате отличной работы Департамента уголовного розыска - в 2016 году выросло количество преступлений.
,
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А как же вот это - и. о. председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян заявлял, что в Украине стабильная криминогенная ситуация, и уже 5 лет не наблюдается рост преступности. (ЦЕНЗОР ОТ 13.01.17 13:36)
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Люстрация рулит!!!! "Закончилась переаттестация, многие области "встают с колен", начался процесс восстановления утраченного". Давайте вернём "Беркут" и подчиним его лично Авакову!!!
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"Если социальное благосостояние населения ухудшается, прямо пропорционально растет преступная составляющая." Источник: http://censor.net.ua/n423625
Какой умный мальчик.
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Суровые годы настали в борьбе за пилянье страны,
За ними другие приходят - они будут тоже трудны.
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Загоните всех гнид, выпущенных по "закону" долбанной Савченко назад на нары...
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Чем хуже экономика тем больше преступлений
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А вот и свежачок, с УКРНЕТа:

Очолює список найбільш кримінальних міст Східної Європи російський Єкатеринбург. На другому місці - Харків, на третьому - Київ. Вони обігнали навіть Москву, яка знаходиться в рейтингу на сьомому місці. Львів розташувався на дев'ятому місці.
Итого, в десятке самых криминальных городов- три наших. Без обид, одесситы, но я, по наивности своей считал, что у вас покруче, чем в Харькове. Однако!
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Каждый новый год, очередной мусор назначенный на должность заявляет, что этот год будет не легче. Заявил и умыл руки, он свои обязанности уже выполнил.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ 2016 году выросло количество преступлений. Этот год будет не легче, - глава Департамента уголовного розыска Нацполиции Князев
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