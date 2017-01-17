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Все про:НБУ (4120) Гонтарева (504) Бахматюк (14)

 Бахматюк призвал власти не допустить рейдерского захвата его компании Нацбанком. ДОКУМЕНТ

Бизнесмен, председатель совета директоров агрохолдинга Ukrlandfarming PLC Олег Бахматюк призывает Президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана не допустить рейдерского захвата его компании Национальным банком.

Об этом говорится в заявлении его пресс-службы, передают Українські Новини.

В частности Бахматюк обратился к Президенту и премьер-министру с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась в отношении Ukrlandfarming в связи с действиями Национального банка и лично главы НБУ Валерии Гонтаревой.

"Уже более двух с половиной лет Ukrlandfarming испытывает перманентные попытки рейдерского захвата, информационных и юридических атак, финансового и правового давления со стороны НБУ. Глава НБУ Гонтарева, неправомерно используя свое служебное положение и средства воздействия чиновника высокого ранга, распространяет ложную информацию об акционерах Ukrlandfarming, родственных компаниях, финучреждениях, используя в качестве рупора каналы коммуникаций НБУ, что делает невозможным работу одного из крупнейших работодателей и налогоплательщиков, фактически уничтожая компанию", - заявляет Бахматюк.

Он отметил, что в 2016 году холдинг произвел продукции более чем на 1,2 млрд долларов в эквиваленте, уплатил налогов на 2 млрд гривен и выплатил зарплаты работникам на 2,5 млрд гривен.

Бахматюк напомнил, что с середины 2014 Нацбанк признал неплатежеспособными оба аффилированных с Ukrlandfarming банка ("Финансовая инициатива" и VAB Банк). Он считает, что банк "Финансовая инициатива" был выведен с рынка по надуманным причинам.

"Дисконтировав ОВГЗ на 2 млрд гривен, НБУ спровоцировал непоправимую "дыру" в балансе, которая не была обоснована рыночными условиями. Это фактически стало формальным основанием для введения временной администрации", - отмечает бизнесмен.

Он подчеркивает, что незаконность списания облигаций по заниженной стоимости была подтверждено в судах. По информации Бахматюка, часть этих ОВГЗ были перепроданы компании ICU, совладельцем которой ранее была Гонтарева.

"Можно со всей уверенностью сказать, что на введении временной администрации фактически заработали партнеры Гонтаревой В.А." - заявил председатель совета директоров агрохолдинга Ukrlandfarming.

Он напомнил, что компания предлагала приемлемый вариант реструктуризации долгов перед банками с усилением залогов и понятными экономическими сроками.

"Однако, судя по дальнейшим действиям председателя НБУ, ее совершенно не интересует ни возврат средств в финансовую систему, ни уменьшение расходов Фонда гарантирования вкладов, ни стабильность работы предприятий, на которых работает 37 тыс. человек и, которые создают до 1,5% ВВП страны", - говорит Бахматюк.

Он отметил, что распространяемая через сайт НБУ информация о задолженности акционера Ukrlandfarming на 38 млрд гривен перед государством является недостоверной.

По словам Бахматюка, вся задолженность перед НБУ и Фондом гарантирования на 1 января 2017 составляет 20,6 млрд гривен ("Финансовая инициатива" - 11,5 млрд гривен и VAB Банк - 9,1 млрд гривен).

Также Бахматюк считает не соответствующей действительности информацию об объеме кредитов связанным лицам в VAB Банке, которая по оценкам бизнесмена составляла 4,8 млрд гривен (23,3% от объем долгов).

Бахматюк считает, что распространение Национальным банком недостоверной информации можно расценивать как сознательную манипуляцию и провокацию, направленные на причинение вреда деловой репутации компании и акционерам.

Он убежден, что поддержка Президента и премьер-министра, которую он получал от них в личных разговорах, должна стать сильным ответом на информационные и юридические провокации Национального банка и лично главы НБУ.

док

док

док

Как сообщали Українські Новини, в структуру Ukrlandfarming входит более 200 горизонтальных хранилищ для зерна, семенные заводы, ряд птицефабрик, ферм по выращиванию кур-несушек, репродукторы, селекционных хозяйства, комбикормовые заводы, склады длительного хранения, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудс", сахарные заводы, мясокомбинаты.

Собственником агрохолдинга является Олег Бахматюк.

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банк "Финансовая инициатива" был выведен с рынка по надуманным причинам?ты ублюдок пол года людям % не выдавал,и вклады!
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ну если ты под 40% в грн положил - кто тебе доктор.
а вот приват - это писец
люди всегда и в срок все получали

а оказалось - не тому барыши в карман падали
надо национализировать!
вот заживем теперича ))))))))))))))
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БАХМАТЮК это вор. он украл из виейби и фиников-МИЛЛИАРДЛЫ-дав кредиты своим агро фирмам. те конечно нех. не вернули. КСТАТИ укрленлфарминг его на КИПРЕ зареестрирован- и ещё эта тварь в крыму работает. ВОБЩЕМ кого кого а его не жалко. я уже не говорю-что его укрлэнд-г з/п в конвертах платит и людей кидает.
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Цей ганд*н, поклавши "Фінансову Ініціативу" примудрився в останню мить перекласти на Фонд гарантування вкладів виплату зарплати працівникам свого "Укрленфармінгу" за пів року, оформивши заднім числом "кредити" цим працівникам.............. І нічого - виплатили......... Лише десь на Луганщині підняли це питання, але на нього ніхто не звернув увагу.................. І взагалі, "людина" (бахматюк) яка "нагріла Україну майже на 2 млрд. доларів - навіть не заарештована!!!.............. За що стояв "майдан"?!!!
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Ша. Разнылись. Усё кругом рошен будя. Поменяли бандюков на барыг.
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так они же и отбирают у тебя кого ты просишь этому хряку липецкому всегда будет мало
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выкинутый из систему бывший кореш нынешних воров, жалобно блеет в надежде размягчить их шоколадные сердца.
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Какой-то незачотный сайт. Уж очень подозрительные заголовки:
"На Николаевщине задержали фуру, набитую человеческими органами"
"Голод не тётка: в киевском метро ездят голодные дети"
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Ещё один из компании Альхен и Сашхен. Вы наипали, вас наипают, в чём несправедливость?
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Если задолженость перед Фондом 20,6 млрд гривен, так эти деньги не могут получить вкладчики лопнувших банков ? Люди месяцами ходят с плакатами, просят вернуть их депозиты. Так зачем его защищать?
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экономика по-новому: вор просит главных воров не дать их шестерке-вору уворовать наворованное.
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шоколадному хуйлу в Давосе явно есть чем похвастать
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Вывод в офшоры усложнился. Куда теперь 300 % навары девать? Не в Украине же оставлять.
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Гноите этих пидоров, разжирели бахМатюки....
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Переживет. Самый крупный держатель земель с/х назначения... Всего-то около 650 тысяч гектаров.
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Если твой бизнес выстроен честно и за тобой никаких боков то продолжай работать, а если твой бизнес построен на крови, то пришло время отвечать за свои поступки.
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На отравлениях детей его бизнес построен...
Щас перейдёт в оппозицию . Где он перед выборами был?
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Прикольно: Бахматюк скидує на сайти новин непідписаний лист прямо у вордовському вигляді, та ще й з помилками. Це щось нове.
А назви агровиробників прямо такі українські: Ukrlandfarming PLC, AvangardCo IPL.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаБахматюк призвал власти не допустить рейдерского захвата его компании Нацбанком. ДОКУМЕНТ
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