 Бахматюк призвал власти не допустить рейдерского захвата его компании Нацбанком. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в заявлении его пресс-службы, передают Українські Новини.
В частности Бахматюк обратился к Президенту и премьер-министру с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась в отношении Ukrlandfarming в связи с действиями Национального банка и лично главы НБУ Валерии Гонтаревой.
"Уже более двух с половиной лет Ukrlandfarming испытывает перманентные попытки рейдерского захвата, информационных и юридических атак, финансового и правового давления со стороны НБУ. Глава НБУ Гонтарева, неправомерно используя свое служебное положение и средства воздействия чиновника высокого ранга, распространяет ложную информацию об акционерах Ukrlandfarming, родственных компаниях, финучреждениях, используя в качестве рупора каналы коммуникаций НБУ, что делает невозможным работу одного из крупнейших работодателей и налогоплательщиков, фактически уничтожая компанию", - заявляет Бахматюк.
Он отметил, что в 2016 году холдинг произвел продукции более чем на 1,2 млрд долларов в эквиваленте, уплатил налогов на 2 млрд гривен и выплатил зарплаты работникам на 2,5 млрд гривен.
Бахматюк напомнил, что с середины 2014 Нацбанк признал неплатежеспособными оба аффилированных с Ukrlandfarming банка ("Финансовая инициатива" и VAB Банк). Он считает, что банк "Финансовая инициатива" был выведен с рынка по надуманным причинам.
"Дисконтировав ОВГЗ на 2 млрд гривен, НБУ спровоцировал непоправимую "дыру" в балансе, которая не была обоснована рыночными условиями. Это фактически стало формальным основанием для введения временной администрации", - отмечает бизнесмен.
Он подчеркивает, что незаконность списания облигаций по заниженной стоимости была подтверждено в судах. По информации Бахматюка, часть этих ОВГЗ были перепроданы компании ICU, совладельцем которой ранее была Гонтарева.
"Можно со всей уверенностью сказать, что на введении временной администрации фактически заработали партнеры Гонтаревой В.А." - заявил председатель совета директоров агрохолдинга Ukrlandfarming.
Он напомнил, что компания предлагала приемлемый вариант реструктуризации долгов перед банками с усилением залогов и понятными экономическими сроками.
"Однако, судя по дальнейшим действиям председателя НБУ, ее совершенно не интересует ни возврат средств в финансовую систему, ни уменьшение расходов Фонда гарантирования вкладов, ни стабильность работы предприятий, на которых работает 37 тыс. человек и, которые создают до 1,5% ВВП страны", - говорит Бахматюк.
Он отметил, что распространяемая через сайт НБУ информация о задолженности акционера Ukrlandfarming на 38 млрд гривен перед государством является недостоверной.
По словам Бахматюка, вся задолженность перед НБУ и Фондом гарантирования на 1 января 2017 составляет 20,6 млрд гривен ("Финансовая инициатива" - 11,5 млрд гривен и VAB Банк - 9,1 млрд гривен).
Также Бахматюк считает не соответствующей действительности информацию об объеме кредитов связанным лицам в VAB Банке, которая по оценкам бизнесмена составляла 4,8 млрд гривен (23,3% от объем долгов).
Бахматюк считает, что распространение Национальным банком недостоверной информации можно расценивать как сознательную манипуляцию и провокацию, направленные на причинение вреда деловой репутации компании и акционерам.
Он убежден, что поддержка Президента и премьер-министра, которую он получал от них в личных разговорах, должна стать сильным ответом на информационные и юридические провокации Национального банка и лично главы НБУ.
Как сообщали Українські Новини, в структуру Ukrlandfarming входит более 200 горизонтальных хранилищ для зерна, семенные заводы, ряд птицефабрик, ферм по выращиванию кур-несушек, репродукторы, селекционных хозяйства, комбикормовые заводы, склады длительного хранения, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудс", сахарные заводы, мясокомбинаты.
Собственником агрохолдинга является Олег Бахматюк.
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а вот приват - это писец
люди всегда и в срок все получали
а оказалось - не тому барыши в карман падали
надо национализировать!
вот заживем теперича ))))))))))))))
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Щас перейдёт в оппозицию . Где он перед выборами был?
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А назви агровиробників прямо такі українські: Ukrlandfarming PLC, AvangardCo IPL.
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