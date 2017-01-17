 Верю, что поддержка Украины со стороны США сохранится, - Данилюк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом рассказал в интервью Reuters министр финансов Александр Данилюк.
"США - это государство, которое поддерживало нас в очень сложные времена, после двух революций и, что критично важно, после начала российской агрессии. Верю, что поддержка сохранится", - отметил министр.
Он напомнил также, что решения предоставить Украине финансовую помощь (в виде кредитных гарантий) и начать поставки нелетального вооружения исходили от республиканцев, которых возглавляет Трамп.
441 33
Материалы по теме: Президент Трамп
Европа "не нуждается во внешних советниках": Олланд ответил на заявления Трампа относительно ЕС(74)
26 конгрессменов заявили о бойкоте инаугурации Трампа(156)
Могерини - Трампу: Евросоюз сплотится, я уверена на 100%(66)
Трамп назвал НАТО устаревшим из-за неспособности противостоять терроризму(181)
Kyiv Post напечатало список украинских политических эмигрантов(2)
Директор ЦРУ призвал Трампа следить за словами и быть осторожным с Россией(114)
Эро назвал провокацией планы Трампа перенести израильское посольство США в Иерусалим(182)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А если грянет Трампу импичмент за сдачу интересов страны, будем просить прощения у кого..? Клинтон? Спокойнее, не надо метаться , Трамп -ошибка Америки, ее исправят только он начнет сливать Штаты козломордым.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить