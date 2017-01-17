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 Верю, что поддержка Украины со стороны США сохранится, - Данилюк

Украина надеется, что США при президенте Дональде Трампе сохранят свою финансовую и военную поддержку официального Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом рассказал в интервью Reuters министр финансов Александр Данилюк.

"США - это государство, которое поддерживало нас в очень сложные времена, после двух революций и, что критично важно, после начала российской агрессии. Верю, что поддержка сохранится", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Россия - наша самая большая проблема. Мы бесспорно должны ввести санкции": CNN напомнил, что говорил Трамп об РФ до вступления в президентскую гонку

Он напомнил также, что решения предоставить Украине финансовую помощь (в виде кредитных гарантий) и начать поставки нелетального вооружения исходили от республиканцев, которых возглавляет Трамп.
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Главное верить, а как с этим быть https://strana.ua/articles/rassledovania/42770-golos-na-million.html ?
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Согласен почти,но при нормальной власти она должна сидеть а не на выборы идти
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Ну, раз сам Данилюк верит, тада канечно... Страху нет!...
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Если война идет за сферу влияния россия- НАТО, то сдавать Украину это фактически проиграть пидорашке, не думаю , что Трампу позволят это сделать , может "путинский конь" и успеет кинуть спасательный круг кацапне , но ему при этом руки укоротят по самое нехочу, так что тащить спасательный круг к берегу уже будет не кому.
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Верь. А план б есть если веря не оправдается. Или не зря счас на курсе валютном барыги наживаются. А гриневза ручку с покыдьком бойко здоровается.
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ещё один ворюга и директор трех офшоров, жалко пискнул из своей карамельной раковины, в надежде, что его заметят и пристроят к какому нибудь новому финансовому корыту.
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Карты Google по старой памяти назвали калининградское УФСБ управлением гестапо


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Чого вас , росіяни , глючить від таких новин ? Вам не допомагають американці більше ножками Буша
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Для цього треба щось робити-самої віри замало.
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угу, а что взамен этой помощи может потребоватьь Трамп? особенно после активной поддержки соевой властью Клинтон на выборах.
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Марина, Порох - не вся Украина, Трамп - не вся Америка.
А если грянет Трампу импичмент за сдачу интересов страны, будем просить прощения у кого..? Клинтон? Спокойнее, не надо метаться , Трамп -ошибка Америки, ее исправят только он начнет сливать Штаты козломордым.
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Проблема решается просто, пригласите его в баньку с лучшими элитными шлюхами страны, они его "уговорят" любить Украину! Политических шлюх нужно исключить из этого списка, боюсь, что они не котируются у Трампа!
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На таку підлість здатні тільки твої брати по крові - каЦАПИ, а не толерантні украінці !
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а в чём подлость? что не соответвует репутации из вышенаписаного?
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верю....за верой ходят в церковь. Не министры, шаманы какие-то. Хотя что остается делать крадунам и брехунам, только верить, делать-то они ничего не собираются.
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Дурень думкою багатіє............... враховуючи ким являється головний радник Трампа, Джаред Кушнер та нинішню ситуацію на Україні - розраховувати на щось хороше - не доводиться............
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В США один человек ничего не решает, если даже он президент.
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А хто сказав, що він один???............ Там ціла команда........ І до того ж команда - професіоналів. Не потрібно тішити себе ілюзіями стосовно імпічменту чи підтримки Сенату...........
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Ты считаешь, что вся команда за Хуйла? США вдруг полюбили педофила с Рашкой?
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Та до чого тут "рашка"???............... З Росією США будуватимуть відносини виходячи із своїх національних інтересів. Нажаль Україна в їхні інтереси - не вписується................ І її "здадуть" тій же "рашці" як розмінну монету......................... До того ж - "прогугли" про Джареда Кушнера - багато що зрозумієш...............
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поддерживать коррупционнуб власть не значит поддерживать Украину
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерю, что поддержка Украины со стороны США сохранится, - Данилюк
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