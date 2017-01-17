EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  182  0
Материалы по теме:
Все про:Донбасс (11897) военнослужащие (3105) Антитеррористическая операция (15578) потери (734) Мотузяник (335)

 За минувшие сутки погибших нет. Ранены двое украинских воинов, - спикер АТО

2 украинских военнослужащих ранены в ходе АТО 16 января.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих в рядах Вооруженных Сил не было, двое наши воинов получили ранения. Это произошло в Попаснянском районе в результате подрыва на взрывном устройстве", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беспилотник ОБСЕ зафиксировал три гаубицы "Гвоздика" боевиков в районе Ясиноватой

Напомним, по данным СНБО, за время АТО российско-террористическими группировками убиты 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч ранены. По данным ООН, с начала АТО погибли 9 тыс. 758 человек, почти 23 тыс. человек получили ранения.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки погибших нет. Ранены двое украинских воинов, - спикер АТО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия РФ боевик военнослужащие ВР ГФС Давос Донбасс Евросоюз задержание Киев Крым Минобороны минские соглашения НАБУ НАТО Нацполиция ОБСЕ пенсия переговоры Порошенко реформы Россия СБУ смерть суд США Трамп финансирование Франция
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти