 Яценюк: В Украине ожидают от французских властей реакции на заявления Ле Пен о признании Крыма "российским"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк на своей странице в "Фейсбук".
Кандидат на должность Президента Французской Республики претендует на то, чтобы заботиться о величии своей страны, подчеркнул Арсений Яценюк: "И не осознает, что делает оценки, которые нарушают международное право и представляют угрозу для самой Франции, так как противоречат цивилизованным принципам мироустройства".
"В подходах, которые подрывают единство и стойкость Европы, хорошо чувствуется почерк Кремля", - написал лидер "Народного фронта".
Арсений Яценюк подчеркнул, что слова Марин Ле Пен - это вызов для всей Европы: "Франция выступает посредником в мирном урегулировании на востоке Украины. В Украине ожидают от французских властей реакции на неприемлемые заявления госпожи Ле Пен, а также подтверждение политики непризнания аннексии Крыма и восстановления территориальной целостности Украины".
"Адекватная реакция относительно заявлений Марин Ле Пен необходима от украинских властей", - написал он.
"Нет разницы, кто выступает против независимости и территориальной целостности Украины. На каждую такую попытку наше государство и общество дадут немедленный ответ", - подчеркнул Арсений Яценюк.
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А не заявления делать
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Где можно узнать,какой участок стены построен ?
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- Мы ваших поганцев туда не посылали. Логично. Надо было меньше смотреть телевизор и больше пользоваться своими мозгами.
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Jan. 17th, 2017 at 11:31 AM
Центробанк России еженедельно обновляет данные о своих резервах. Однако, вот уже как четвертый день к ряду информация на сайте главного банка России не обновляется, предоставив последний раз данные за 06.01.2017.
Собственно, что-то мне подсказывает, что в Центробанке старательно пытаются откорректировать стрессовые растраты, дабы не сильно волновать финансово-подкованных людей в стране. И на то указывают не только стремительные сокращения других "тумбочек" Кремля, таких как Резервный фонд и ФНБ, но и само по себе состояние золото-валютных резервов страны.
Так, пиковое значение ЗВР РФ наблюдалось в прошлом году аж 19 августа и составляло оно $398,2 млрд. С того момента состояние ЗВР лишь ухудшалось, ежемесячно сокращая накопления, а если учитывать то, что на фоне стабильного сокращения, они периодически восполнялись, то потери увеличиваются и на сумму восполнения. То есть, говоря о том, что на 06.01.2017 ЗВР РФ составляли $377,7 млрд, то это ещё не значит, что за полгода они уменьшились лишь на $20,5 млрд, а куда больше.
Но, то уже математика, а по факту - Центробанк молчит. Молчит, ведь ежемесячная, официальная убыль его ЗВР это $5 - $7 млрд. Неужто за праздники особо шиканули? Наблюдаем!
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