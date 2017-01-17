EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  1629  51
Все про:Крым (17952) Франция (1724) Яценюк (7616)

 Яценюк: В Украине ожидают от французских властей реакции на заявления Ле Пен о признании Крыма "российским"

"Заявления Марин Ле Пен о признании Крыма "российским" и снятии санкций с России - это абсурдное проявление международного зазеркалья, куда впервые со времен Второй мировой войны может вернуться Европа".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк на своей странице в "Фейсбук".

Кандидат на должность Президента Французской Республики претендует на то, чтобы заботиться о величии своей страны, подчеркнул Арсений Яценюк: "И не осознает, что делает оценки, которые нарушают международное право и представляют угрозу для самой Франции, так как противоречат цивилизованным принципам мироустройства".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кандидат в президенты Франции Ле Пен намерена признать Крым частью России в случае победы на выборах

"В подходах, которые подрывают единство и стойкость Европы, хорошо чувствуется почерк Кремля", - написал лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк подчеркнул, что слова Марин Ле Пен - это вызов для всей Европы: "Франция выступает посредником в мирном урегулировании на востоке Украины. В Украине ожидают от французских властей реакции на неприемлемые заявления госпожи Ле Пен, а также подтверждение политики непризнания аннексии Крыма и восстановления территориальной целостности Украины".

"Адекватная реакция относительно заявлений Марин Ле Пен необходима от украинских властей", - написал он.

"Нет разницы, кто выступает против независимости и территориальной целостности Украины. На каждую такую попытку наше государство и общество дадут немедленный ответ", - подчеркнул Арсений Яценюк.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сеня проснулся, нож в зубы и вперед валить русню как в Чене, боевик ты наш зубастый
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кто последний переобуется тот лошара. шатун ужасен
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ЕСЛИ ле пен победит? и крым признает? может пора будет кулю пустить как какмикадзе. или офицер. наверняка . какоето звание имеет в запасе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
как будто, эта французкая хвойда, шо та там нарешает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
будет план "б" и много-много-много аналитики, о том, как она "могла стать..", "не могла признать..", "это было невозможно...", "на тот момент не было предпосылок...", "надо реализовывать план б" и так далее...
 показать весь комментарий
Ответить
 
если ле пен победит, безальтернатвный, панамский миротворец громогласно её поздравит, а потом поедет с ней в десна целоваться и руки трясти, так же, как он при встрече тряс руку ху%лу. Что касается сени, то он свое уже отпрыгал и его жалки попытки вернуться в политику, напоминают конвульсии наркомана.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И Пиньдон и Липен де факто признают Крым российским. Они то поняли уже игру. Особенно когда бабушка Клинтон смеялась поздравляя Трампа. Разводят нас очень по крупному. И Пута никто не будет судить за то что 10 000 граждан Украины просто убил. Игры это всё. И игры за газ и нефть. И Пут это давно знает от того что в игре. Поэтому и наглый.
 показать весь комментарий
Ответить
 
международное право уже не работает, как и всякие ооны и прочие дармоеды. Пэтому сеня призывает-пиарится вхолостую
 показать весь комментарий
Ответить
 
сене сначала стену надо доделать, ну или на стажировку в Турцию, как там ее ставят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Фу! Тільки псує враження про французів і взагалі, всіх європейців
 показать весь комментарий
Ответить
 
Онищенко - реаниматор яценюка из политического забуття. Фанфары!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что сеня хочет? Озабоченность? Цивилизация прикатилась к формуле-"кто сильнее,тот и прав". Скоро пи@дец всему миру с таким подходом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Однозначно, що українська влада не має мовчати, інакше якщо не буде реакції, то згодом всі так і почнуть вважати, що Крим вже не належить Україні
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сеня.где забор?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мировая система и порядок рушатся,видать пришло время этому,либерализм,толерантность,озабоченность потихоньку разьели систему,трамп и всякие лепены окончательно ее обрушат,надо думать самим за себя,а не на кого то надеятся
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мы не имеем права молчать и тем более таким как Ле Пен нужно отвечать раз и навсегда что бы онп уяснила себе, что как бы тяжело нам не было и сколько бы палок в колеса не вставляли, мы пройдем все испытания и вернем себе свои земли
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Що вона бовкає? За таке її мають відправити у відставку. Зараз Крим - це "внутрішня тюрма", трагедія України і взагалі, усього цивілізованого світу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так вот таких как Ле Пен нужно вообще изолировать от мира! а то только сомнения и панику сеет в мире! она не была ни разу в Крыму и не знает всей ситуации, так что и какие бы заявления делать не имеет права
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Глвное что бы такие как Ле Пен не пришли во власть и ее взгляды не стали массовыми не только во Франции, но и по всей Европе!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Твоя задача была СТЕНУ СТРОИТЬ
А не заявления делать
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бабла жабоедке подсыпали без промывания мозга !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как же задолбали своей простотой. А ещё пута хотели уделать. Да если в газе сидят все нувариши ЕС и у Трампов полно газоносных то какие реакции? Утешением может служить только то что Пут в этой банде видимо не совсем и главный. Но в пределах СНГ ему видимо разрешили делать что он захочет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что бы и де бы там в мире не говорили, а Крым всегда был, есть и будет нашим! Вернее крымских татар.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Европе просто надоела Украина. Все что-то требует, искренне верит,что ей обязаны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Яценюк: В Украине ожидают от французских властей реакции на заявления Ле Пен . Яценюк в Украине ожидают отчёта о строительстве стены.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Крым, точно так же как и Донбас всегда будут частью Украины!
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Уже по факту - нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Факт - это ваше пропитанное пропагандой сознание, а Крым - это часть Украины
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а чому ви дивуєтесь? у французів теж буває запалення головного мозку
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот здесь я согласна с Яценюком полностью!Я вообще не понимаю, в мире есть международные суды или нет? Почему за такие высказывания никто не подает в суд на ле пен? Почему не обсуждаются такие высказывания в международных организациях по правам прав человека и международных норм? Это,что вообще делается? Когда наш МИД начнет работать и объяснять всему миру,что такие люди не имеют права даже рассматриваться как в кандидат в президенты! Это нарушение всех прав!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ти ба ,сеня намалювавсь!у сені гроші закінчились,а то пропав десь!смішний хлопець))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не тільки Україна, а й весь світь очікує. Однозначно, вона має за це заплатити
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Реакция должна быть, хотя там у Франции не менее сложная политическая ситуация, чем у нас, так что чего-то ожидать от них - может и бесполезным делом быть
 показать весь комментарий
Ответить
 
Amber
Где можно узнать,какой участок стены построен ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А яка має бути реакція???.................. Пройдуть вибори, потім і буде видно - хто як реагує...........
 показать весь комментарий
Ответить
 
У мене одне питання: скільки цій бабці заплатили?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шо не понятно, шо эта сучка тем самым деньги клянчит у хуйла
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вона не в президенти кандидат, а пацієнти лікарні для душевнохворих
 показать весь комментарий
Ответить
 
Свидетель Вовы ‏@Uporoty_Lys 1 ч.1 час назад
- Мы ваших поганцев туда не посылали. Логично. Надо было меньше смотреть телевизор и больше пользоваться своими мозгами.


 показать весь комментарий
Ответить
 
В европейских странах каждый имеет право на свое мнение по любому вопросу,это сеня тебе не Украина,где кто не скаче той москаль. Поэтому тебя пошлют подальше с твоими заявлениями.А Ле Пен имеет высокие шансы на победу в президентских гонках именно из за того шо обещает снять санкции и убрать давление на своих граждан из за них.Хотя есть кандидаты и покруче Ле Пен в этом вопросе.А все почему.Да потому шо за три года на этом западе убедились,шо новая власть в Украине ничем не лучше старой,только просит больше и где девает хрен поймешь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЦЕНТРОБАНК РОССИИ ЗАДЕРЖИВАЕТ ОТЧЕТ ПО ВАЛЮТНЫМ РЕЗЕРВАМ... НЕ К ДОБРУ?

Jan. 17th, 2017 at 11:31 AM

Центробанк России еженедельно обновляет данные о своих резервах. Однако, вот уже как четвертый день к ряду информация на сайте главного банка России не обновляется, предоставив последний раз данные за 06.01.2017.

Собственно, что-то мне подсказывает, что в Центробанке старательно пытаются откорректировать стрессовые растраты, дабы не сильно волновать финансово-подкованных людей в стране. И на то указывают не только стремительные сокращения других "тумбочек" Кремля, таких как Резервный фонд и ФНБ, но и само по себе состояние золото-валютных резервов страны.
Так, пиковое значение ЗВР РФ наблюдалось в прошлом году аж 19 августа и составляло оно $398,2 млрд. С того момента состояние ЗВР лишь ухудшалось, ежемесячно сокращая накопления, а если учитывать то, что на фоне стабильного сокращения, они периодически восполнялись, то потери увеличиваются и на сумму восполнения. То есть, говоря о том, что на 06.01.2017 ЗВР РФ составляли $377,7 млрд, то это ещё не значит, что за полгода они уменьшились лишь на $20,5 млрд, а куда больше.
Но, то уже математика, а по факту - Центробанк молчит. Молчит, ведь ежемесячная, официальная убыль его ЗВР это $5 - $7 млрд. Неужто за праздники особо шиканули? Наблюдаем!

 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯценюк: В Украине ожидают от французских властей реакции на заявления Ле Пен о признании Крыма "российским"
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия РФ боевик военнослужащие ВР ГФС Давос Донбасс Евросоюз задержание Кабмин Киев Крым Минобороны минские соглашения НАБУ НАТО Нацполиция переговоры Порошенко реформы Россия СБУ смерть стрельба суд США Трамп финансирование Франция
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти