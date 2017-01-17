 Судья о возможном обмене по запросу боевиков "ДНР" обвиняемых в расстреле активистов Майдана экс-"беркутовцев": "Будем решать вопрос в соответствии с Конституцией и законодательством"

Об этом на брифинге сказал председательствующий судья Сергей Дячук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Он отметил, что суд информирован о списках по обмену пленными.
При этом судья подчеркнул, что у экс-беркутовцев в списках не совпадают даты рождения, но тем не менее очевидно, что речь идет именно о Зинченко, Аброськине и Тамтуре.
В связи с этим Дячук допускает, что одной из сторон процесса будет поднят вопрос об освобождении их из-под стражи.
"Гипотетически не исключаю, что перед судом будет поставлен вопрос решения этой проблемы. Будем ее решать в соответствии с Конституцией и уголовно-процессуальным законодательством", - заявил он.
Вместе с тем, судья отметил, что Уголовным процессуальным кодексом не предусмотрено освобождение подсудимых в связи с необходимостью их передачи третьей стороне.
При этом Дячук допускает, что мотивация в ходатайстве может быть изложена иначе.
494 5
Материалы по теме: Расследование преступлений на Майдане
Судья о деле по расстрелам активистов на Евромайдане: "Скорость рассмотрения - просто космическая! В этом году планируем исследовать все эпизоды и перейти к допросам"(27)
Защита обвиняемых в расстреле евромайдановцев экс-беркутовцев Зинченко и Аброськина исключает их обмен или выдачу "ДНР"(6)
Суд оставил на свободе подозреваемых в разгоне студентов на Майдане экс-"беркутовцев" Антонова и Дидюка(39)
ГПУ направила в суд дело в отношении бывшего руководителя управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве(15)
Луценко сповістив про відкриття "риболовлі" на хабарників у новім році. ФОТО(0)
Высший совет правосудия может ускорить рассмотрение дел "судей Майдана", - адвокат Маселко. ВИДЕО(31)
По подозрению в преступлениях против "Автомайдана" арестован еще один действующий полицейский, - ГПУ(9)
Ответить
Ну, а якщо мотивація змінена буде, то.... без слів.
Ответить
Ответить
Ответить