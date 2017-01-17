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 Судья о возможном обмене по запросу боевиков "ДНР" обвиняемых в расстреле активистов Майдана экс-"беркутовцев": "Будем решать вопрос в соответствии с Конституцией и законодательством"

Святошинский районный суд Киева допускает рассмотрение вопроса освобождения обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Сергея Тамтуры в связи с запросом боевиков "ДНР" об их передаче.

Об этом на брифинге сказал председательствующий судья Сергей Дячук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Он отметил, что суд информирован о списках по обмену пленными.

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При этом судья подчеркнул, что у экс-беркутовцев в списках не совпадают даты рождения, но тем не менее очевидно, что речь идет именно о Зинченко, Аброськине и Тамтуре.
В связи с этим Дячук допускает, что одной из сторон процесса будет поднят вопрос об освобождении их из-под стражи.

"Гипотетически не исключаю, что перед судом будет поставлен вопрос решения этой проблемы. Будем ее решать в соответствии с Конституцией и уголовно-процессуальным законодательством", - заявил он.

Вместе с тем, судья отметил, что Уголовным процессуальным кодексом не предусмотрено освобождение подсудимых в связи с необходимостью их передачи третьей стороне.

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При этом Дячук допускает, что мотивация в ходатайстве может быть изложена иначе.
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т.е. это люди очень важны для рашки и очевидно оплачивались ее деньгами, как и те, кто отдавал им приказы...
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Чи я щось проспала? В нашій Конституції є стаття по обміну полоненими(?!)
Ну, а якщо мотивація змінена буде, то.... без слів.
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Для того и тянется вся эта байда три года,что бы все улеглось и успокоилось,никто ,никого сажать и не собирался изначально,теперь найдут мотивацию другую и выпустят по амнистии или обменяют,как требует параша,а не лугандонцы
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3 звинувачених з 5000 беркутів - де інші ?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудья о возможном обмене по запросу боевиков "ДНР" обвиняемых в расстреле активистов Майдана экс-"беркутовцев": "Будем решать вопрос в соответствии с Конституцией и законодательством"
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