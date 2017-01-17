 Следует выяснить, выражает ли Каплин официальную позицию БПП относительно извинений перед Трампом, - Бурбак

"Здесь один депутат из простых людей из фракции БПП предложил извиниться перед Трампом заслова, что он пересмотрит позицию США по аннексии Крыма. Хочу спросить его, кстати, жаль, что он не присутствует в зале - это официальная позиция фракции БПП?" - отметил Максим Бурбак, которого цитирует пресс-служба НФ.
"Может, мы признаем, что Крым был аннексирован справедливо, а может, мы признаем, что надо извиниться перед Ле Пен и Путиным... Надо делать выводы, является ли это официальной позицией", - отметил руководитель фракции "Народный фронт".
От имени "Народного фронта" депутат призвал всех, кто на самом деле болеет за Украину, прекратить бросать в общество идею сдачи территорий агрессору. "В этом зале поддержки этим идеям нет и не будет! Тем более, что России не нужны обломки территорий, потому что она стремится получить под контроль всю нашу страну, всю Европу ", - добавил он.
"Коллеги, есть только один выбор: становиться сильными. Укреплять нашу армию. Построить суверенное информационно-культурное пространство, свободное от олигархических марионеток и путинских консервов. Иметь независимую экономику, проводить активную последовательную внешнюю политику. Усиливать антипутинский фронт и расширять санкции против России вплоть до полного прекращения агрессии - или до коллапса самого агрессора", - отметил Максим Бурбак.
Напомним, Каплин зарегистрировал постановление в Верховной Раде и призвал извиниться перед избранным американским президентом Дональдом Трампом за высказывания Авакова, Яценюка и Петренко, "которые наляпали своим паскудным языком целый конфликт между США и Украиной !!! Мы сегодня в абсолютной изоляции", - написал он в Фейсбуке.
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в 570-ый лексус как минимум)
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Я что то пропустила?
Конфликт между Трампом или США? Как подписант Будапештского меморандума США должны реагировать на агрессию против Украины и нарушения целостности страны, и симпатии к Трампу совсем из другой оперы, Каплин может лечь сам под Трампа при желании ,но ложить под него всю страну - не имеет право.
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Помнится, во время предвыборной кампании 2014 г., когда владелец блока, в составе которого Каплин пролез в ВР, - барыга Пеця ломился в Президенты, а все его подпевалы объявили Пецю ЕДИНЫМ КАНДИДАТОМ ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СИЛ и настырно требовали, чтобы все остальные заранее поснимали свои кандидатуры дабы не мешать его вожделенной победе, вошедший в раж Каплин, истерически потребовал (30.04.2014 г. на «круглом столе» 112 ТV канала), чтобы Пецю уже тогда назначили «Верховным Главнокомадующим», а народ, на президентских выборах 25 мая, будет просто обязан это формально подтвердить. Ибо, по его словам, только "военный гений" Пеця, которому тогда бы никто не мешал, был способен "порвать" паРашников с лугандонами и закончить АТО в считанные дни. Что все мы и имеем счастье сейчас наблюдать.
Так, что, ждём-с со стороны Каплина новых требований и команд.
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