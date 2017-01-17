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Все про:Бурбак (202) Каплин (28) Трамп (478)

 Следует выяснить, выражает ли Каплин официальную позицию БПП относительно извинений перед Трампом, - Бурбак

Необходимо выяснить, является заявление депутата от Блока Петра Порошенко, Сергея Каплина относительно извинений перед новоизбранным президентом США Дональдом Трампом отражением официальной позиции БПП, заявил руководитель фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Максим Бурбак во время выступления с парламентской трибуны во вторник, 17 января.

"Здесь один депутат из простых людей из фракции БПП предложил извиниться перед Трампом заслова, что он пересмотрит позицию США по аннексии Крыма. Хочу спросить его, кстати, жаль, что он не присутствует в зале - это официальная позиция фракции БПП?" - отметил Максим Бурбак, которого цитирует пресс-служба НФ.

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"Может, мы признаем, что Крым был аннексирован справедливо, а может, мы признаем, что надо извиниться перед Ле Пен и Путиным... Надо делать выводы, является ли это официальной позицией", - отметил руководитель фракции "Народный фронт".

От имени "Народного фронта" депутат призвал всех, кто на самом деле болеет за Украину, прекратить бросать в общество идею сдачи территорий агрессору. "В этом зале поддержки этим идеям нет и не будет! Тем более, что России не нужны обломки территорий, потому что она стремится получить под контроль всю нашу страну, всю Европу ", - добавил он.

"Коллеги, есть только один выбор: становиться сильными. Укреплять нашу армию. Построить суверенное информационно-культурное пространство, свободное от олигархических марионеток и путинских консервов. Иметь независимую экономику, проводить активную последовательную внешнюю политику. Усиливать антипутинский фронт и расширять санкции против России вплоть до полного прекращения агрессии - или до коллапса самого агрессора", - отметил Максим Бурбак.

Напомним, Каплин зарегистрировал постановление в Верховной Раде и призвал извиниться перед избранным американским президентом Дональдом Трампом за высказывания Авакова, Яценюка и Петренко, "которые наляпали своим паскудным языком целый конфликт между США и Украиной !!! Мы сегодня в абсолютной изоляции", - написал он в Фейсбуке.
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каплин проект кремля. давно пора его вышибить из бпп и дело завести
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вообще то правильнее будет просто пришибить . где нибудь по тихому
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весь блок петиных пидарасов один большой проект кремлядей.
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Ну шо ты гонишь на земляка ,простой городской сумасшедший,хотя это виталик его втянул за уши в бпп по своей квоте,а по поводу агента говорили еще во время выборов,семейка в москве проживает,а оно как ляшко,только мандеть может,непонятно почему его не выперли еще,ведь оно гонит на пэтруху конкретно,не по делу,а ради пиара перед лохами
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Может быть! Но то что эти недоумки таки "наляпали" - это факт!
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Хватит словоблудий. Займитесь делом, наконец.
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так завтра займутся. сегодня не вынесен на голосование проект повышения денежного содержания депутатской шоблы.
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профессиональная проститутка бурбак, профессионально соревнуется с другой проституткой каплиным, кто из них дороже продается.
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Ребята, объясните: Бурбак - это тот алень "табло" которого уже не влазит в дверку "Жигулей"?
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что сказать . тяжело живется слугам народа . пухнут от голода
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Ну, начнем с того, что Каплин просто психически не здоровый человек. Это не стеб. ЭТО вам скажет любой начинающий врач-психиатр.
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Даже второкурсник медуниверситета,его голая ходьба на Киев перед выборами,уже диагноз,как за него голосовали полтавчане,хрен его знает
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фига себе Каплин растет . то он срачи с Мамаем устраивал а теперь уже на международный уровень выходит
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Следует выяснить почему пан гринёв на согласительной зРаде 16.01.17 года за ручку здоровался с покидьком и пророссийским фашистом бойко. Эт как боялся от не го по морде получить или у них всё схвачено. И выяснить роль порошенко в валютных махинациях.
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За что ,простите , нам извиняться перед Трампом?
Я что то пропустила?
Конфликт между Трампом или США? Как подписант Будапештского меморандума США должны реагировать на агрессию против Украины и нарушения целостности страны, и симпатии к Трампу совсем из другой оперы, Каплин может лечь сам под Трампа при желании ,но ложить под него всю страну - не имеет право.
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А двереруб каплин уже давно представляет из себя позицию "раком" перед жоппоблоком,а через него и русни.
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в каплуна напевне маєток в Малібу, боїться щоб його не вишибли з США, акі кацапських дипломатів
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Про ці "висловлювання" ніхто ніколи не чув. А ця мандавошка Каплін почала стрибати, щоб звернути на себе увагу.
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а чагго чмошник бурбак не задает такой же вапрос по авакоку
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Этот крикун Каплин, типа Ляшка, пользуясь злободневными темами, постоянно несет всякую хрень шизофренического характера.
Помнится, во время предвыборной кампании 2014 г., когда владелец блока, в составе которого Каплин пролез в ВР, - барыга Пеця ломился в Президенты, а все его подпевалы объявили Пецю ЕДИНЫМ КАНДИДАТОМ ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СИЛ и настырно требовали, чтобы все остальные заранее поснимали свои кандидатуры дабы не мешать его вожделенной победе, вошедший в раж Каплин, истерически потребовал (30.04.2014 г. на «круглом столе» 112 ТV канала), чтобы Пецю уже тогда назначили «Верховным Главнокомадующим», а народ, на президентских выборах 25 мая, будет просто обязан это формально подтвердить. Ибо, по его словам, только "военный гений" Пеця, которому тогда бы никто не мешал, был способен "порвать" паРашников с лугандонами и закончить АТО в считанные дни. Что все мы и имеем счастье сейчас наблюдать.
Так, что, ждём-с со стороны Каплина новых требований и команд.
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Каплин - конченный скот, это уже давно понятно.
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Терпеть не могу Каплина , но Бурбак , в свою очередь - это олицетворение такого понятия как БЫЧАРА : что внешне , что внутренне ; словом - начальник автобазы ...И будет же , такое ничтожество ,спекулировать на теме патриотизма . до тех пор , пока самому не придется становится на защиту отечества ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСледует выяснить, выражает ли Каплин официальную позицию БПП относительно извинений перед Трампом, - Бурбак
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