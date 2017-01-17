 Рада проголосовала за введение понятия "дорога оборонного значения"

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосовало 237 депутатов.
Законопроектом предлагается дополнить Закон Украины "О автомобильных дорогах" новой статьей 51, в которой дается определение понятия "автомобильные дороги оборонного значения", порядок отнесения автомобильных дорог к автомобильным дорогам оборонного значения и их использование.
Проект Закона зарегистрирован под №4647.
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В Китае, на его континентальной части, запрещено иметь больше одного ребенка, но на границе с недружественной Россией можно 2-3 и больше.
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