EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  3402  17
Материалы по теме:
Все про:ВР (21274) дороги (1540) оборона (819)

 Рада проголосовала за введение понятия "дорога оборонного значения"

Принят за основу проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильных дорогах" относительно автомобильных дорог оборонного значения".

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовало 237 депутатов.

Законопроектом предлагается дополнить Закон Украины "О автомобильных дорогах" новой статьей 51, в которой дается определение понятия "автомобильные дороги оборонного значения", порядок отнесения автомобильных дорог к автомобильным дорогам оборонного значения и их использование.

Проект Закона зарегистрирован под №4647.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада проголосовала за основу закон об авиационной безопасности
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мамаша "дура-курица"! А "крутяку", что влом было выйти из машины? Один адекватный на дороге - пассажир микроавтобуса!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Влом не влом ,а ребенка с дороги забрал , вдруг пока выходил бы тот сделал еще пару шагов а там гололед .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дороги оборонного значения - это те по которым и на танке не пройдеш?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Из пустого в порожнее переливают. Так такие дороги и были и сейчас есть, так называемые сталинские дороги. Которые как и не оборонные дороги в ужасном состоянии
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та-а-а-ак!!!! Я- напрягся! Мне стало интересно: трасса Запорожье-Мариуполь является таковой? Или нет? Как по мне- так очень даже оборонная. Правда- по ней ездить страшно. Не знаю- почему?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ехал в августе из Урзуфа на Симферпольскую трассу через Бердянск,Токмак. Ничего так была дорога. Битая от Урзуфа до Бердянска первые километров 30.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно ехал! Тока через Бердянск-Токмак! Там- вполне терпимо. Я так тоже ездил, несмотря на крюк приличный. А вот прямая которая Запорожье-Мариуполь не пробовал??? И не пробуй.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас есть кусок такой дороги 10 км ровная как стрела , в прошлом году положили новый асфальт , при СССР строили их чтобы самолет садиться мог
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты смотри, как мотивация работает. Зарплату им повышать постепенно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
pani Walewska ‏@pani_walewska 20 ч.20 часов назад
В Китае, на его континентальной части, запрещено иметь больше одного ребенка, но на границе с недружественной Россией можно 2-3 и больше.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада проголосовала за введение понятия "дорога оборонного значения"
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия РФ боевик военнослужащие ВР ГФС Давос Донбасс Евросоюз задержание Кабмин Киев Крым Минобороны минские соглашения НАБУ НАТО Нацполиция переговоры Порошенко реформы Россия СБУ смерть стрельба суд США Трамп финансирование Франция
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти