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Все про:бюджет (4202) ВР (21274) зарплата (1623) МВФ (2277) пенсионная реформа (779) пенсионный взнос (32) пенсия (1493) финансирование (1074) Гончаренко (136)

 "Не МВФ является правительством Украины", - Гончаренко о пенсионной реформе

Фракция БПП не обсуждала вопрос поддержки повышения зарплаты депутатам ВР.

Об этом в комментариях журналистам в кулуарах Рады рассказал замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"У фракции по этому вопросу (повышения зарплат в ВР. - Ред.) нет отдельного решения, поэтому каждый из наших депутатов будет определяться самостоятельно. Лично я не буду голосовать "за", - подчеркнул он.

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Гончаренко также рассказал, что БПП не намерено поддерживать повышение пенсионного возраста и заверил, что такое решение вообще не будет принято в парламенте.

Комментируя информацию о том, что такое требование может выдвинуть МВФ политик заявил: "Меня не волнует, что содержится в каких-то требованиях. Не МВФ является правительством Украины. Правительство Украины - это Кабинет министров, а парламентом - Верховная Рада. Я, как народный депутат, и фракция БПП поддерживать повышение пенсионного возраста не будем".

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Оно конечно так, но....можно элементарно прекратить брать кредиты. В принципе с этого года можно себе такое позволить.
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Посмотрим сначала результаты суда по иску рашки по "кредиту Януковича".
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А через пару лет будем смотреть на результаты судов по искам МВФ по кредитам Порошенко. Народ не брал.
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Очень жаль , что нельзя МВФ сделать правительством. Приходится смотреть на эти дебильные рожи.
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>Не МВФ является правительством Украины

Он является её законодателем.
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Так МВФ прямо і не скаже, щоб підвищили песійний вік. Виставлять умови, щоб не було дефіциту на N-ну суму у пенсійному фонді. А далі дії КМ.
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КМ буде діяти згідно закону, прийнятому Радою.
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Та я про те ж саме. А в Раді, на жаль, як увідомій байці про лебедя, рака та щуку.
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Так це нормально для нашої політичної системи-це тільки в рашці все "одноголосно".
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Погоджуюсь. Демократія такою і має бути. Але коли замість демократії торги йдуть, то це трохи по-іншому називається. Від того і сумно і прикро!
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Вони всюди йдуть, будь де. Це тіло така назва-"демократія".
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Гарна відповідь. От би ще і справи відповідні були...
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Может профессиональная проститутка Гончаренко Украине кредиты дает?
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Интересно девки пляшут. Вкинули в СМИ фэйк о 12 требованиях МВФ - и теперь ворье дружно защищает народ Украины на всех площадках... Примитивно, ребята....
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Штаты в данный момент управляют нашим государством, а Европа у Штатов на подтанцовке! Скажут штаты поднять пенсионный возраст, оставить народ без штанов и наша правящая шваль это сделает!
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кто поверит президенту мажора Толстошеева или его слугам ?
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Пенсионная реформа таки будет . Вот такими высказываниями идет как раз и подготовка населения. - Пускай народ знает, что МВФ нам не указ и наше правительство никогда... Затем на сцену выпустят аналитиков , которые расскажут о целесообразности такой реформы и как она повлияет на благополучие пенсионеров в дальнейшем .. и народ сам будет требовать провести реформу. ибо балбесы!
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"Не МВФ является правительством Украины"... а жаль!
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"Не МВФ является правительством Украины"... а жаль! Деньги бы в Украине остались. А так все по панамским округам разошлись.
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Государство - это Я (Порошенко)
Правительство - это Я (Гонтарева)
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Лучше бы правительством Украины был Конгресс и Белый Дом в Вашингтоне.
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Гончаренко РигиАнальна тварюка.З Гончаренками і Довгими,Голубами українці скоро зникнуть як нація..Цих підлих, злодійкуватих політичних шахраїв потрібно позбутися за будь яку ціну..
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Вошь! Как раз МВФ и то что стоит за ним вертит на х-ю всех.
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Тобто - Україна не під зовнішнім управлінням і підвищення пенсійного віку та продажу землі - не буде???.................... Хорошо якщо це так..............
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Не МВФ является правительством Украины, просто МВФ дает бабки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Не МВФ является правительством Украины", - Гончаренко о пенсионной реформе
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