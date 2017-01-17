 "Не МВФ является правительством Украины", - Гончаренко о пенсионной реформе

Об этом в комментариях журналистам в кулуарах Рады рассказал замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"У фракции по этому вопросу (повышения зарплат в ВР. - Ред.) нет отдельного решения, поэтому каждый из наших депутатов будет определяться самостоятельно. Лично я не буду голосовать "за", - подчеркнул он.
Гончаренко также рассказал, что БПП не намерено поддерживать повышение пенсионного возраста и заверил, что такое решение вообще не будет принято в парламенте.
Комментируя информацию о том, что такое требование может выдвинуть МВФ политик заявил: "Меня не волнует, что содержится в каких-то требованиях. Не МВФ является правительством Украины. Правительство Украины - это Кабинет министров, а парламентом - Верховная Рада. Я, как народный депутат, и фракция БПП поддерживать повышение пенсионного возраста не будем".
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Он является её законодателем.
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Правительство - это Я (Гонтарева)
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