 "Цинизм и лицемерие путинской России зашкаливает", - Тымчук о возмущении МИД РФ по поводу сил НАТО в Европе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук на Facebook.
"Представитель МИД РФ Захарова: "Развертывая вооруженные силы в Европе, США инициируют новую гонку вооружений…". Ранее на эту тему стонали и другие обитатели Кремля. Мол, Россия такая миролюбивая, а проклятые западные агрессоры раздувают новую холодную войну! Ну не сволочи? Цинизм и лицемерие путинский России зашкаливает", - пишет он.
Политик отмечает: "Менее чем за три года Россия:
- оккупировала Крым (территорию на запад от своих границ, т. е. "навстречу" НАТО), забив его своими войсками;
- подло вторглась в Донбасс, опять-таки выдвинув свои войска на запад за счет Украины, причем залив эту землю кровью украинцев;
- сформировала на Донбассе - на запад от своих границ - 2 армейских корпуса;
- формирует в оккупированном Крыму общевойсковую армию и усиливает свой Черноморский флот, что в целом резко негативно сказалось на безопасности в регионе;
- за счет переброски и формирования новых бригад и дивизий обеспечила "появление" возле своих западных границ, в своих приграничных районах 2 армий - танковой и общевойсковой - на западном направлении".
"И вот когда НАТО в ответ на весь этот беспредел осуществило всего-то переброску нескольких тактических групп (исключительно на территории своих стран-членов!), Москва взвыла в негодовании", - отметил депутат.
"Россия - это наглый и трусливый гопник, который ударился в беспредел, грабя, насилуя и убивая тех, кто показался ему слабее его самого. Но как только появилась призрачная угроза понести ответственность за свои действия, этот гопник уже визжит от страха, брызжа слюной. В этой трусливости и хамстве - вся суть сегодняшней России", - пишет Тымчук.
Напомним, ранее США разместили в Европе 87 танков в рамках НАТО для противодействия возможной агрессии со стороны РФ.
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нахпшел олень
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[quote]Автодилеры в Германии продали по итогам 2016 года 569 автомобилей Lada Granta - втрое больше позапрошлогоднего, сообщает портал Wroom.ru со ссылкой на данные немецкой организации Kraftfahrt-Bundesamt.[/quote]
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