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Все про:армия РФ (5945) Крым (17952) НАТО (5132) Россия (64726) Донбасс (11897) Тымчук (1283) Народный фронт (1052)

 "Цинизм и лицемерие путинской России зашкаливает", - Тымчук о возмущении МИД РФ по поводу сил НАТО в Европе

Россия распространяет ложь и лицемерие на международной арене.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук на Facebook.

"Представитель МИД РФ Захарова: "Развертывая вооруженные силы в Европе, США инициируют новую гонку вооружений…". Ранее на эту тему стонали и другие обитатели Кремля. Мол, Россия такая миролюбивая, а проклятые западные агрессоры раздувают новую холодную войну! Ну не сволочи? Цинизм и лицемерие путинский России зашкаливает", - пишет он.

Политик отмечает: "Менее чем за три года Россия:

- оккупировала Крым (территорию на запад от своих границ, т. е. "навстречу" НАТО), забив его своими войсками;

- подло вторглась в Донбасс, опять-таки выдвинув свои войска на запад за счет Украины, причем залив эту землю кровью украинцев;

- сформировала на Донбассе - на запад от своих границ - 2 армейских корпуса;

- формирует в оккупированном Крыму общевойсковую армию и усиливает свой Черноморский флот, что в целом резко негативно сказалось на безопасности в регионе;

- за счет переброски и формирования новых бригад и дивизий обеспечила "появление" возле своих западных границ, в своих приграничных районах 2 армий - танковой и общевойсковой - на западном направлении".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокремлевская пропаганда распространила фейк о "тысячах" танков НАТО в Европе, - Euvsdisinfo. ИНФОГРАФИКА

"И вот когда НАТО в ответ на весь этот беспредел осуществило всего-то переброску нескольких тактических групп (исключительно на территории своих стран-членов!), Москва взвыла в негодовании", - отметил депутат.

"Россия - это наглый и трусливый гопник, который ударился в беспредел, грабя, насилуя и убивая тех, кто показался ему слабее его самого. Но как только появилась призрачная угроза понести ответственность за свои действия, этот гопник уже визжит от страха, брызжа слюной. В этой трусливости и хамстве - вся суть сегодняшней России", - пишет Тымчук.

Напомним, ранее США разместили в Европе 87 танков в рамках НАТО для противодействия возможной агрессии со стороны РФ.
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ну это же хорошо, что когда вместо лекарств, попы прут икон ... ещё больше кацапов подохнет в мучениях
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,, А больной перед смертью потел?,,- Да! ,,Это очень хорошо,,
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конеферма, опять демонстрирует свою проффнепригодность в частности и умственную отсталость в целом
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унылая лошадь закинулась веществами и несёт чушь, держите наркомана
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Все по Лаврову и Писькову- "Дэбилы, бл.дь". А так "Козлы-на х.й".....
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Вот так шалит рашисткая лишняя хромосома.
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russkii v europe,eto otcag terrorizma- To ih uchemljajut po jazyku,to ne dajut stroit ,,russkii mir,, .
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апападробнее в югославии были этнические чистки которые были остановлены штатами. а твоя педерастическая недострана в это время резала чеченов по тому же принципу. а они резали вас. так что прикрой пасть и вали нахер. НАТО в Югославии действовало по согласованию с ООН. по согласованию с кем лаптеносия вторглась в Грузию? Украину?
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так не блей. кто тебе мешает?
нахпшел олень
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но амеры - красавчики, а русня - терпилы
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ты мне еще урод расскажи как ваши десантники незаконно аэропорт захватили в той же Югославии. кто разрешал? так что усохни андон. за себя отвечай
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Ты еще расскажи как Грузия вероломно напала на русских миротворцев в 2008-м.
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мне интересна общевоисковая армия в крыму. вот нафига она там нужна?
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Американские военные летчики рассказывают что в Сирии иногда удается подлетать к самолетам ВКС РФ на растояние несколько сотен футов, за их словами пилоты РФ даже этого не подозревают.
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Возмущение поведением кацапни уже давно должно стать признаком дурного тона. В этом смысле высказывания Тымчука мне непонятны. Все равно,как горохом об стену. Русню надо просто троллить и уничтожать. Всё.
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Действительно. Комментировать этот кацапский бред - себя не уважать...
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Кандидат в президенты Франции, глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в интервью газете «Известия» пообещала официально признать Крым частью России в случае победы на президентских выборах. Тогда Украина в праве будет признать независимость Корсики. королевства Бургундия. Требовать возврата Эльзаса и Лотарингии Германии. Присоединения фламандских земель к Бельгии. А так же признать независимость Гайаны, Новой Каледонии и Таити.
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Что я хочу сказать по этому поводу! У меня жена из Вологодской области! У нее 6 сестер и брат! Свет им провели в 1986 году! Она за Украину.сеструхи не поддерживают Путина! Кроме одной! Та за этого пидора готова всех порвать.Общаемся по скайпу! Начну в политику ,они говорят не начинай!
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Пока все мировые лидеры этот бред хавают с удовольствием, конца этому не будет.
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Истерика и конвульсии здешних лишнехромосомных в очередной раз доказывает,что идя на дно и пуская вонючие пузыри,параша до последнего будет цепляться за Украину любой ценой пытаясь утащить ее с собой.В этом вся многовековая гнусная сущность московии,которая не может существовать самостоятельно,а только в качестве империи,грабя,убивая и подчиняя себе соседей.Эти дикари еще не осознали,что время империй прошло - они все исчезли и обратных примеров история не знает.
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Новость дня в рашке: <b>Продажи Lada Granta в Германии выросли втрое</b>

[quote]Автодилеры в Германии продали по итогам 2016 года 569 автомобилей Lada Granta - втрое больше позапрошлогоднего, сообщает портал Wroom.ru со ссылкой на данные немецкой организации Kraftfahrt-Bundesamt.[/quote]
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569 идиотов, которые купили этот гроб на колесах по сравнению с 82 миллионами жителей - относительно небольшой % идиотов, жить пока можно...
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Карты Google назвали калининградское УФСБ управлением гестапо


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Визжит кацапье - значит все правильно делают...
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Смотрю на кривляние кремлевских идиотов и представляю как ржал с нас запад 30-40 лет назад , когда мы верили что в магазинах пусто потому что виновато НАТО
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Цинизм и лицемерие путинской России зашкаливает", - Тымчук о возмущении МИД РФ по поводу сил НАТО в Европе
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