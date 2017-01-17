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Все про:прокуратура (2536) психбольница (96) пытки (426) Сумщина (516)

 Прокуратура возбудила уголовное дело по факту возможных пыток пациентов в ахтырской психиатрической больнице

Ахтырской местной прокуратурой начато уголовное производство по факту возможного причинения физического и морального страдания пациентам коммунального учреждения Сумского областного совета "Сумская областная психиатрическая больница № 2", в г. Ахтырка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Сумской области.

Как сообщила руководитель Ахтырской местной прокуратуры Юлия Слабунова, установлено, что в указанном медицинском учреждении длительное время сохранялась низкая температура, пациенты находились в недопустимых условиях, что привело к заболеванию пяти человек пневмонией.

Отмечается, что в ЕРДР внесены сведения по ч. 1 ст. 127 (пытки) УК Украины. Дальнейшее досудебное расследование поручено Ахтырскому отделу полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры.

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"В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление фактических обстоятельств совершенного уголовного преступления", - сказано в сообщении.
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В этой больнице находятся, в основном, на экспертизе из СИЗО и тюрем. Посему не удивительно. Нормальные душевнобольные в Сумской области находятся в Ромнах.
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А Валентина Костюченко прям специалист и в курсе ,где находятся душевнобольные.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокуратура возбудила уголовное дело по факту возможных пыток пациентов в ахтырской психиатрической больнице
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