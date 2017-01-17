 Прокуратура возбудила уголовное дело по факту возможных пыток пациентов в ахтырской психиатрической больнице

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Сумской области.
Как сообщила руководитель Ахтырской местной прокуратуры Юлия Слабунова, установлено, что в указанном медицинском учреждении длительное время сохранялась низкая температура, пациенты находились в недопустимых условиях, что привело к заболеванию пяти человек пневмонией.
Отмечается, что в ЕРДР внесены сведения по ч. 1 ст. 127 (пытки) УК Украины. Дальнейшее досудебное расследование поручено Ахтырскому отделу полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры.
"В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление фактических обстоятельств совершенного уголовного преступления", - сказано в сообщении.
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