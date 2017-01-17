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 Судья о деле по расстрелам активистов на Евромайдане: "Скорость рассмотрения - просто космическая! В этом году планируем исследовать все эпизоды и перейти к допросам"

Святошинский районный суд Киева намерен до конца 2017 года определить срок окончания рассмотрения дела 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в убийстве 48 активистов Евромайдана в столице в феврале 2014 года.

Об этом на брифинге сказал председательствующий судья Сергей Дячук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Он считает, что 2017 год будет ключевым в рассмотрении этого дела.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судьи зафиксировали факт вмешательства в свою работу при рассмотрении дела о расстрелах активистов на Евромайдане, - и.о. главы Святошинского райсуда Киева Дячук

Судья подчеркнул, что процесс начался 31 мая 2016 года, и за 7 месяцев суд исследовал 47 эпизодов из 128, допросил более 60 лиц, полностью исследовал баллистическую базу.

Суд планирует в текущем году исследовать все эпизоды и перейти к допросу свидетелей и подсудимых.

Также назначена окончательная баллистическая экспертиза.

"Мы надеемся, что она закончится в пределах 2017 года", - подчеркнул Дячук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия добивается освобождения "беркутовцев", судимых за расстрел участников Майдана, и фигурантов "дела 2 мая" в Одессе, - "Зеркало недели"

В текущем году, по его словам, суд сможет спрогнозировать дату окончания судебного разбирательства и вынесения приговора.

При этом судья отметил, что суд чрезвычайно быстро рассматривает это дело.

"Скорость рассмотрения - просто космическая!" - заявил он.

Судья сказал, что принципиально не допустит затягивания рассмотрения дела до 10 лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Заседание суда по делу о расстрелах людей на Майдане перенесено на 17 января. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Он также призывал не использовать судебный процесс как площадку для политических заявлений.
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Скорость рассмотрения - просто космическая!
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Что такое для Вселенной три года?
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Уже три года летят на космической скорости. Вселенную два раз обогнули.
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В следующем году перейдут на скорость света и за пять световых лет закончат допрос свидетелей. А...ть!
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а потом после приговора все петушиное отребье выйдет прямо из суда по закону савченко!!кстати почему его не отменят!!?
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никто не сядет. к сожалению. При этих судьях, генпрокуроре ничего не будет
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Нет. Козлы отпущения - сядут. Только виноватых там - несколько сотен, а сядет десяток. Причём ни о каких 15 лет строгача речи даже не идёт, дадут по 5-8 лет общего в мусорском пансионате.
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это не суд а издевательство царька порошенко и его прислужников над людьми
понятное дело, быдло должно знать своё место .....
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Тобто швидше, ніж у США Павла Лазаренко судили?
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Обещанного три года ждут. Третий год уже на исходе. Убийцы и заказчики на свободе...
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Значит ждем что обменяют этих беркутовцев на наших пленных.
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Люди, а что вы хотели? Сами виноваты, нужно было революцию доводить до конца после бегства главаря банды ("харанта"), назначить революционного диктатора и революционный трибунал (которые быстро, без лишних формальностей, сюсюканий и промедления выяснят все обстоятельства дела и казнят виновных по "законам революционного времени"), а не отдавать власть другой банде феодалов-олигархов с их прихвостнями чинушами и служивыми палканами. В теперь в бюрократической волоките всё это благополучно утопят так, что концов потом никогда не найдёте.
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+ революционный диктатор, расстрелы по постановлению "революционного" трибунала
- поддержка запада
====================
Вероятный итог - вторжение России для спасения "бедного населения Украины от военной хунты", без внешней поддержки --> аннексия Украины Пуйлостаном.

Плохой вариант, как по мне.
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Просто супер нулевая. Есть ноль в математике, а у нас практически выявлен "супер ноль"
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сейчас только электронные билеты введут, з/п себе повысят и пойдут покращення
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудья о деле по расстрелам активистов на Евромайдане: "Скорость рассмотрения - просто космическая! В этом году планируем исследовать все эпизоды и перейти к допросам"
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