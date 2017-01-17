 Судья о деле по расстрелам активистов на Евромайдане: "Скорость рассмотрения - просто космическая! В этом году планируем исследовать все эпизоды и перейти к допросам"

Об этом на брифинге сказал председательствующий судья Сергей Дячук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Он считает, что 2017 год будет ключевым в рассмотрении этого дела.
Судья подчеркнул, что процесс начался 31 мая 2016 года, и за 7 месяцев суд исследовал 47 эпизодов из 128, допросил более 60 лиц, полностью исследовал баллистическую базу.
Суд планирует в текущем году исследовать все эпизоды и перейти к допросу свидетелей и подсудимых.
Также назначена окончательная баллистическая экспертиза.
"Мы надеемся, что она закончится в пределах 2017 года", - подчеркнул Дячук.
В текущем году, по его словам, суд сможет спрогнозировать дату окончания судебного разбирательства и вынесения приговора.
При этом судья отметил, что суд чрезвычайно быстро рассматривает это дело.
"Скорость рассмотрения - просто космическая!" - заявил он.
Судья сказал, что принципиально не допустит затягивания рассмотрения дела до 10 лет.
Он также призывал не использовать судебный процесс как площадку для политических заявлений.
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Что такое для Вселенной три года?
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понятное дело, быдло должно знать своё место .....
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- поддержка запада
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Вероятный итог - вторжение России для спасения "бедного населения Украины от военной хунты", без внешней поддержки --> аннексия Украины Пуйлостаном.
Плохой вариант, как по мне.
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