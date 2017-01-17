 Рада проголосовала за основу закон об авиационной безопасности

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 245 народных депутатов.
В новой редакции предполагается учесть стандарты ИКАО, Европейского Союза, ЕКЦА, ЕВРОКОНТРОЛЬ, а также изменений в нормах украинского законодательства, которые произошли за период после введения в действие Государственной программы авиационной безопасности гражданской авиации в 2003 году.
Законопроект принят с учетом предложений Комитета по вопросам транспорта.
Проект Закона зарегистрирован за №4046а.
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https://youtu.be/avJQtyAqdX8
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