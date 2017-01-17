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 Рада проголосовала за основу закон об авиационной безопасности

Принят за основу проект Закона "О Государственной программе авиационной безопасности гражданской авиации". Законопроектом предлагается утвердить новую Государственную программу авиационной безопасности гражданской авиации.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 245 народных депутатов.

В новой редакции предполагается учесть стандарты ИКАО, Европейского Союза, ЕКЦА, ЕВРОКОНТРОЛЬ, а также изменений в нормах украинского законодательства, которые произошли за период после введения в действие Государственной программы авиационной безопасности гражданской авиации в 2003 году.

Законопроект принят с учетом предложений Комитета по вопросам транспорта.

Проект Закона зарегистрирован за №4046а.

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Лучше бы снизили цены на билеты а так перелёты в Украине уже самые дорогие в мире !
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Иди на поклон к Коломойше, МАУ ему принадлежит, вообще-то, а не ВРУ
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Дивно... Голосують і голосують-ще ні разу не побилися?
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«Первым понятие «русскоязычное население» использовал министр иностранных дел СССР Андрей Козырев в 1989 году. Это название выросло из недр КПСС и КГБ, которые уже видели, что Советский Союз на грани развала и нужно искать зацепки, чтобы как-то удержать его», - заявил Павел Гриценко в своем выступлении. Далее он пояснил, на какие два типа подразделяется культурная, языковая и ментальная «русскость» в Украине: " «Первый - это те, кто приехал в Украину 3-4 поколения назад, имеют генетику, родословную и годами лелеяли свою «русскость». Таких среди так называемых «русскоязычных» наберется не более 5-7%. Второй - это тот, кому дорогая советская власть не дала возможности получить образование на украинском языке, ведь военное дело, технические, медицинские и другие специальности преподавались только на русском. Это те, кого власть принудила к манкуртизму - чтобы они отказались от своего родного языка», - сказал Павел Гриценко
https://youtu.be/avJQtyAqdX8
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