 Мы требуем от руководства НБУ принять меры для стабилизации курса гривни, - Бурбак

Руководитель фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Максим Бурбак, выступая с парламентской трибуны, от имени фракции выразил обеспокоенность курсом национальной валюты Украины, сообщили Цензор. НЕТ в пресс-службе НФ.
"Мы требуем от руководства Национального банка принять меры для стабилизации курса гривни", - подчеркнул Бурбак
.
По его словам, четкие действия НБУ вместе с понятной публичной позицией всего государства должны успокоить валютный рынок и немедленно установить предохранители для тревожного экономического поведения людей.
"Это также - вопрос национальной безопасности", - заявил руководитель фракции "Народный фронт".
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Наша фракция требует принять закон о спецконфискации средств Януковича, которые пойдут на оборону и соцвыплаты, - Бурбак(41)
Открытое и публичное расследование заявлений Онищенко будет экзаменом на эффективность для НАБУ, - Бурбак(21)
Блокировка Польшей доступа "Газпрома" к OPAL - это поддержка позиции Украины и защита Европы от Кремля, - Бурбак(14)
Наша фракция поддержит снятие неприкосновенности с Новинского, - Бурбак(17)
Бесхозные деньги Януковича(0)
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Напечатают конечно не сразу, будут резать понемногу.
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Это типа поезд забором тормозить. Или гасить пожар пипеткой.
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Не видать тебе бонусной шаленой бджилкы.
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послідовнічоколядні
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зп они мля подняли до 3200)
чтобы чпшников последних добить?
с налоговой позвонили жене
единый налог теперь 620
а есв 704 вроде (бухгалтер сказала, точно не знаю правда или нет)
думаю пусть закрывается и писдует на биржу труда за пособием
пусть дома сидит полгода пока этих уёбков не уберут
а так то да. от таких окуенных идей гривна должна только расти
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я не получаю субсидий , у меня зарплата овер докуя целых 5000 грн
и на шее ни у кого не сижу в отличаи от некоторых
откуда про хуйла знаешь? станы кацапам штукатурил?
точно знаешь что биржу закрыли?)
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раз 1 гривну (серьёзно одну, за вывоз мусора местный налог) не заплатили по незнанию
приперли бумагу с голограммами и неделю мозг сушили что перепишут всё имущество (тоже серьёзно) за это мегапреступление
Вы думаете, что их беспокоит ваша зарплата? Смешно. Их беспокоит, сколько они смогут дополнительно из бюджета украсть, выжав из нас уже то, чего даже еще нет.
ВОТ! согласен с Вами что это самая главная цель повышения до 3200. Они же думают что титульная нация сплошняком д.б. и ничего не понимают.
Вы не кацап случаем? )))
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В вооруженном столкновении между военными ВС РФ и местными боевиками 3 оккупанта были убиты, 9 - ранены, - ГУР
2423 0
Почему закрыты комментарии?
Я хотел высказать соболезнования.
)))
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О! Нарешті!
Як жеж я співчуваю.
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А раніш не було.
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навіть якщо у вас там якісь приятельські стосунки, то це не врятує НФ -- він просрав довіру народу своєю діяльністю і поступливістю перед Петром
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у вас порохоботів усі хто не любить владу -- юляботи. Є А більшість людей такі які в сраці бачили і юлю і пєтю і гросю і сєню і жопоблок і...
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Помнится эти мордатые дЫбилы верещали, что поднятие минималки не отразится на курсе гривны...
Хотелось бы, перед тем как садануть кулаком по наглой парашной (или Премьерской) морде задать один вопрос:
На малом предприятии - сденльная оплата труда. То есть опытный работник получает 7000 грн. ОДнако есть такие (ученики, что не могут заработать и 2000 - одни перкуры и кофе. Вопрос до винницких дЫбилов: как платить таким "ученикам"? Они ж уже умеют читаь и говорят, что "не имеете права..."
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Гривна! Стой! Ать-два!?
Да для этого нужно провести глубокие структурные реформы в экономике, социалке и тд. И для начала - выгнать взашей всяких бурбаков, гоонтаревых и их соевых хозяев. Предварительно конфисковав украденное и посадить в тюрьму.
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