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Все про:валюта (3003) гривня (1763) Бурбак (202) Народный фронт (1052)

 Мы требуем от руководства НБУ принять меры для стабилизации курса гривни, - Бурбак

"Народный фронт" требует от руководства НБУ принять меры для стабилизации курса гривни.

Руководитель фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Максим Бурбак, выступая с парламентской трибуны, от имени фракции выразил обеспокоенность курсом национальной валюты Украины, сообщили Цензор. НЕТ в пресс-службе НФ.

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"Мы требуем от руководства Национального банка принять меры для стабилизации курса гривни", - подчеркнул Бурбак
.
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По его словам, четкие действия НБУ вместе с понятной публичной позицией всего государства должны успокоить валютный рынок и немедленно установить предохранители для тревожного экономического поведения людей.
"Это также - вопрос национальной безопасности", - заявил руководитель фракции "Народный фронт".

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Бурбак,ты чего у Сени не требовал прекратить воровать ???
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Коли вже зрозуміло що гривню обвалять як 2015 року, до рівня 40грн і більше фракція хитрожопого сєні вирішила виступити з заявою щоб відгородитись від політичних партнерів по коаліції! Коаліції яка знищує Україну разом з порошенком та його бандою, сєнєй та його бандою, бандою регіоналів та іншими окремими бандитами!
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Барыг давно нужно вешать за издевательство над народом.
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а ктото доказал уже ,что сеня воровал?ну,кроме гэбни и зрады я имею ввиду...бо тем доказательства не нужны.
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Ща, лерка аблигация, всё бросит и начнёт стабилизиииировать.
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Как не патриотично,ведь шатун может прийти..:)
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Что ж они примут если для гонтаревой смысл работы положить максимально курс и максимально способствовать процветанию рашистских банков?
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вот это результат работы гонтаревой.а совсем не то,что ты себе думаешь...бледным цветом обозначены уже отрезанные сосуны.


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Ну, пока, вроде- остановилось сползание. У нас, в Мариуполе, уже 28,20 прием, а был 28,80. И, похоже, что до 28,00- уж точно дойдет. Другое дело, что произойдет когда 1000 гривневая банкнота выпрыгнет. Но, не думаю, что случится 30,00.
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да вот напечатают 5 лярдов грн и посмотришь что будет) уже решено печатать...
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Та сам жду. Но, что такое 5 лярдов гривен? Это- 178,6 лямов баксов. Не критично. Перед выходными на аукцион 100 лямов выбросили, легко. И правильно сделали.
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не критично но на курс повлияет, а теперь все сполюсуй что повлияет и + 5 грн можно смело лепить
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Несомненно повлияет! Однако, убежден, +5 не случится. Дам, как максимум +1,5. То есть до 29,50 реально может подпрыгнуть. Никак не более.
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Так это, вроде как- уже отыграли. Если нет- то дело совсем хреново.
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Сколько там у Привата долгов? Напечатают столько чтобы все еще немного обнищали, а на вырученные деньги вытянут банк.
Напечатают конечно не сразу, будут резать понемногу.
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За счет чего остановилась? Валютные интервенции Нацбанка. Надолго хватит денег в кубышке?
Это типа поезд забором тормозить. Или гасить пожар пипеткой.
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Ну, да. Именно поэтому. Насколько хватит- понятия не имею. Живу- сегодня.
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Как и большинство из нас, к сожалению. Потому как поводов для оптимизма нет. Начнешь заглядывать в будущее - гарантирован депрессняк.
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зато сколько поводов для зрады .и это вселяет оптимизм...что все консервы наконец бабахнут.
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Приплод у свиноматок хороший, свиновод? Я за тебя рада. Хоть у кого-то что-то прирасло.
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гы...ты точно из кошерных.ишь как свиньями нэхтуешь
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Ты еще кацапкой меня не обозвал. Незачет, свиновод
Не видать тебе бонусной шаленой бджилкы.
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ні. і курва - алкашна банкірша теж не влаштовує
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якщо для тебе чоколядні курви і курс -це ВСЕ, то ти печерна мавпа
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хули вы там требуете муфлоны?
зп они мля подняли до 3200)
чтобы чпшников последних добить?
с налоговой позвонили жене
единый налог теперь 620
а есв 704 вроде (бухгалтер сказала, точно не знаю правда или нет)
думаю пусть закрывается и писдует на биржу труда за пособием
пусть дома сидит полгода пока этих уёбков не уберут
а так то да. от таких окуенных идей гривна должна только расти
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Так біржі закриваються , прийдеться Вашій дружині пісдувать , як ви мітко сказали назад на базарь і платити чесно податок , а не сидіти на шиї у виробників і в держави. Не буде більш халяви , А можна ще до хуйла попроситися , там привольний край для таких як Ваша сім,я. І субсибії Вам не виділять , бо не працюєте ні де. Мої знайомі ФОПи проспішили закрити , а тепер що їм робить ? З лютого відкриються і будуть платити як миленькі , плакати прийдеться менше , ніхто в ваші сльози не вірить.
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)))
я не получаю субсидий , у меня зарплата овер докуя целых 5000 грн
и на шее ни у кого не сижу в отличаи от некоторых
откуда про хуйла знаешь? станы кацапам штукатурил?
точно знаешь что биржу закрыли?)
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кулаков ненавидим? корова в фопе? - в сибирь, на выселки! еб..чее наследие комуняк.
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Пока закон не опубликован, то он не действует. А что-то мне подсказывает, что он и не будет опубликован. Поскольку за декларированным повышением минимальной зарплаты, на самом деле торчат ослиные уши повышения налогов. Вы думаете, что их беспокоит ваша зарплата? Смешно. Их беспокоит, сколько они смогут дополнительно из бюджета украсть, выжав из нас уже то, чего даже еще нет.
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ну не знаю насчет не действует, налоговая то реально сегодня звонила
раз 1 гривну (серьёзно одну, за вывоз мусора местный налог) не заплатили по незнанию
приперли бумагу с голограммами и неделю мозг сушили что перепишут всё имущество (тоже серьёзно) за это мегапреступление
Вы думаете, что их беспокоит ваша зарплата? Смешно. Их беспокоит, сколько они смогут дополнительно из бюджета украсть, выжав из нас уже то, чего даже еще нет.

ВОТ! согласен с Вами что это самая главная цель повышения до 3200. Они же думают что титульная нация сплошняком д.б. и ничего не понимают.
Вы не кацап случаем? )))
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ну,два кацапа договорились...сошлись во мнении...то понятно,что увеличенная зарплата-это абсолютное зло.даже не обсуждается
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співчуття що кількість убитих недостатня сподіваюсь
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Хотелось бы обсудить подробности, посочувствовать каждой семье. Перечислить поименно. Мало ли положительных эмоций могло бы возникнуть?
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зайди на украинскую версию - и за меня там пожелай им тост "ну - чтобы все..."...
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Докладаю.
-----------
О! Нарешті!
Як жеж я співчуваю.

------------
А раніш не було.
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Жаль, но Нацбанк не может прекратить печатать гривну, а правители - убивать бизнес.
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За два года украинцы вынесли из банков 308 млрд гривен, впечатляет?
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шота видно президент мажора Толстошеева урезал пайку шакалам из народного, типа, фронта
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А за що цензор так НФ любить... сьогодні в раді виступали усі фракції і срані групи, а Цн цитує лише покидьків з нарфронту чомусь...
навіть якщо у вас там якісь приятельські стосунки, то це не врятує НФ -- він просрав довіру народу своєю діяльністю і поступливістю перед Петром
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я юльку бачив там само де і пєтьку, сєньку кулявлоба і олега традиційного
у вас порохоботів усі хто не любить владу -- юляботи. Є А більшість людей такі які в сраці бачили і юлю і пєтю і гросю і сєню і жопоблок і...
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Доллар по 30 грн - это прогресс, забыли уже по 36, в прошлом году. С чего ж навар Облигации и Ко наваривать, как не на внезапном, краткосрочном росте курса? Проверенная и безопасная схема.
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та лера говнотарева и так пашет не покладая лопату:

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Ничего в этой стране не изменится к лучшему, пока страной будут управлять неуки, воры и пороСенки.
Помнится эти мордатые дЫбилы верещали, что поднятие минималки не отразится на курсе гривны...
Хотелось бы, перед тем как садануть кулаком по наглой парашной (или Премьерской) морде задать один вопрос:
На малом предприятии - сденльная оплата труда. То есть опытный работник получает 7000 грн. ОДнако есть такие (ученики, что не могут заработать и 2000 - одни перкуры и кофе. Вопрос до винницких дЫбилов: как платить таким "ученикам"? Они ж уже умеют читаь и говорят, что "не имеете права..."
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в деноминированных кацаПсинских РЖУблясах это будет 67 000 тысч РЖУблясов Ыльцына Чубайса и Гайдара..
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Крысы ПУТЛЕРА,запомните одну ВЕЩЬ...я никогда не забыаю РАБСС :p Иянские ВиолочеГлисты,даже при товаристче Сралине..
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Каким обрзом этот бонабак представляет процесс стабилизации гривни?
Гривна! Стой! Ать-два!?
Да для этого нужно провести глубокие структурные реформы в экономике, социалке и тд. И для начала - выгнать взашей всяких бурбаков, гоонтаревых и их соевых хозяев. Предварительно конфисковав украденное и посадить в тюрьму.
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пошел четвертый год роста грн. Такого еще никогда не было. Раньше он мгновенно выростал сначала до 5, потом до 8ми и потом стоял на месте по 5-6 лет. Просто им выгодно, чтобы рос, а нам потом рассказщывают сколько у них приросло в запасах в ярдах гривень, дурят людей, ибо в баксах наоборот падает...
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9 апреля 1923 года РАБссиянский сраный ржуБЛЬ стоил 255 000 денонимированных ржуБлей,булка хлеба стоила 238 000 ржублей...,не Омериканских,а чЛенинско-Сралинских...
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угу, "Відродження кролика - перевертня" - продовження "Прокляття кролика-перевертня".
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знаменальное событие в жизни ССРа дохлого произошло 23 апреля 1922 года,Омериканский МИЛЛИАРДЕР Арманд Гаммер подарил товаритщу чЛенину ИМЕННОЙ чек на 1 миллиард долларов..,ГНИДА краснопузая истратила бабло сиё на остовах Сардиния,Капри и Мальта... а в РАБССи был ГОЛОД..
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Да, поздновато вспомнили. Гривна уже убита, как национальная валюта и не может далее служить как средство накопления и даже как средство платежа. Пора всерьез переходить на евро. Мы ведь идем в Евросоюз. Давайте использовать их валюту, если мозга нет со своей распорядится правильно. Вот это уже давно пора требовать. Надоели игры властей, требуем введения в оборот твердой валюты, такой как евро, эмиссия которой не подвластна местным ворам от власти, которые уже много лет играют с нами в наперстки. Эгей, политические партии, вы за народ или против него? Вот продемонстрируйте свой выбор и настаивайте на введении евро, в качестве национальной валюты. Ничто этому не мешает. А мы получим валюту, которая не подвержена инфляции, а заодно будем точно знать, что сколько стоит в действительности, в том числе и наша заработная плата.
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мона просто дозволити ходіння всіх валют (окрім ржу бля)
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Умный блин. Украина - не Эстония. Если все начнут переводить расчеты на евро, то евровых бумажек тупо перестанет хватать, их стоимость вырастет в разы и будет вам хлеб по 5 евро. Докупить евро в Европе не получится, потому что при таком спросе цена гривны упадет в ноль. Придется продавать лес (или что там идет на экспорт) за бесценок.
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Сейчас стабилизируют, только Гонтарева амбреллу подвезет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы требуем от руководства НБУ принять меры для стабилизации курса гривни, - Бурбак
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