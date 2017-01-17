EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  6432  3
Материалы по теме:
Все про:армия РФ (5945) смерть (4357) столкновения (446) Донбасс (11897) дезертирство (134)

 В вооруженном столкновении между военными ВС РФ и местными боевиками 3 оккупанта были убиты, 9 - ранены, - ГУР

Несмотря на усиление мер российским оккупационным командованием, направленных на поддержание воинской дисциплины в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, отмечается увеличение случаев дезертирства и небоевых потерь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.

Так, с прибытием в Новоазовский района Донецкой области подразделения специального назначения из г.Донецк и жестоким обращением с применением физического воздействия в отношении военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК, среди последних значительно увеличилось количество желающих перевестись в другие соединения и части российских оккупационных войск.

"16 января с.г. в 1 мотострелковом батальоне 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты в результате столкновения с применением оружия между военнослужащими ВС РФ и контрактниками из числа местного населения трое военных были убиты и еще девять получили ранения", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшую неделю в зоне АТО были ликвидированы 7 боевиков, 14 - ранены, - Мотузяник

Также отмечается, что по состоянию на 17 января с.г. в 6 отдельном мотострелковом полку (Кадиевка) 2 АК учтено до 80 военнослужащих, самовольно оставивших свои подразделения. Однако, по данным украинской разведки, реальное число дезертиров в полку значительно больше.

"С целью сокрытия данного факта от российского оккупационного командования командиром 6 омсп принято решение при подготовке сведений указывать дезертиров как находящихся в отпусках или уволенных со службы", - добавили в пресс-службе ГУР Минобороны.
 перейти на форум
 
   
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ вооруженном столкновении между военными ВС РФ и местными боевиками 3 оккупанта были убиты, 9 - ранены, - ГУР
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия РФ боевик военнослужащие ВР ГФС Давос Донбасс Евросоюз задержание Кабмин Киев Крым Минобороны минские соглашения НАБУ НАТО Нацполиция переговоры Порошенко реформы Россия СБУ смерть стрельба суд США Трамп финансирование Франция
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти