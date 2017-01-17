 В вооруженном столкновении между военными ВС РФ и местными боевиками 3 оккупанта были убиты, 9 - ранены, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.
Так, с прибытием в Новоазовский района Донецкой области подразделения специального назначения из г.Донецк и жестоким обращением с применением физического воздействия в отношении военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК, среди последних значительно увеличилось количество желающих перевестись в другие соединения и части российских оккупационных войск.
"16 января с.г. в 1 мотострелковом батальоне 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты в результате столкновения с применением оружия между военнослужащими ВС РФ и контрактниками из числа местного населения трое военных были убиты и еще девять получили ранения", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что по состоянию на 17 января с.г. в 6 отдельном мотострелковом полку (Кадиевка) 2 АК учтено до 80 военнослужащих, самовольно оставивших свои подразделения. Однако, по данным украинской разведки, реальное число дезертиров в полку значительно больше.
"С целью сокрытия данного факта от российского оккупационного командования командиром 6 омсп принято решение при подготовке сведений указывать дезертиров как находящихся в отпусках или уволенных со службы", - добавили в пресс-службе ГУР Минобороны.
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