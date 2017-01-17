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 Судьи зафиксировали факт вмешательства в свою работу при рассмотрении дела о расстрелах активистов на Евромайдане, - и.о. главы Святошинского райсуда Киева Дячук

Святошинский районный суд Киева заявляет о вмешательстве в свою работу при рассмотрении дела 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в убийстве 48 активистов Евромайдана в Киеве в феврале 2014 года.

Об этом на брифинге сказал председательствующий судья Сергей Дячук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Он отметил, что из-за действий ряда общественных организаций были сорваны 4 заседания суда.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Заседание суда по делу о расстрелах людей на Майдане перенесено на 17 января. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Последний раз рассмотрение было сорвано 10 января.

"Судьи приняли решение сообщить о факте вмешательства в работу суда...Это значит, что мы зафиксировали факт вмешательства", - заявил Дячук.

Соответствующие заявления направлены в Высший совет правосудия и Генеральную прокуратуру.

В связи со сложившейся ситуацией судья Дячук допускает переход в закрытый режим рассмотрения дела.

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Судья считает требования срывающих заседания активистов немотивированными и направленными на затягивание рассмотрения дела.
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Судебная реформа может сдвинуться при одном условии - все, кто работал судьёй больше 5 лет - в тюрьму
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Есть основания полагать, что любые реформы в Украине возможно сдвинутся с мётовой точки только после радикальной "фонарной люстрации"! Чинуши и олигархи давно уже страх потеряли!
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А также всех помощников судей, прокуроров, депутатов, милиционеров, вертухаев, их жен и детей.
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И после этих событий жизнь не закончится. Просто поменяли рыгов на шоколадных рыгов с теми же потребами, потому и имеем, что имеем.
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Вот даже не знаю, а могло ли быть иначе? Что-то я в социальный пессимизм впадать начал.
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"Бывалый судья"
Любопытный момент: судья Сергей Дячук, который допрашивал Януковича по скайпу из Ростовского суда, в начале нулевых вел дело о катастрофе Ту-154 авиакомпании «Сибирь». Именно он решил, что версия о случайном попадании ракеты недостаточно доказана.
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Скоро во время судейских заседаний в специальных клетках будут сидеть не только преступники, но и судьи.
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А разве нельзя нарушителей вывести из зала и оштрафовать? Кто-то боится открытости из власть-существующих.
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дык поднимется хай---активистов обижают, а они на майдане стояли!времена злочинной влады возвращаютя!Зрада!Ганьба!
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хотя вот интересно бы послушать мнение иностранных троллей, как у них бы действовали в таких случаях
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Вся правохранительная система Украины откровенно "морозится" от темы майдана.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудьи зафиксировали факт вмешательства в свою работу при рассмотрении дела о расстрелах активистов на Евромайдане, - и.о. главы Святошинского райсуда Киева Дячук
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