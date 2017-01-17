 Судьи зафиксировали факт вмешательства в свою работу при рассмотрении дела о расстрелах активистов на Евромайдане, - и.о. главы Святошинского райсуда Киева Дячук

Об этом на брифинге сказал председательствующий судья Сергей Дячук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Он отметил, что из-за действий ряда общественных организаций были сорваны 4 заседания суда.
Последний раз рассмотрение было сорвано 10 января.
"Судьи приняли решение сообщить о факте вмешательства в работу суда...Это значит, что мы зафиксировали факт вмешательства", - заявил Дячук.
Соответствующие заявления направлены в Высший совет правосудия и Генеральную прокуратуру.
В связи со сложившейся ситуацией судья Дячук допускает переход в закрытый режим рассмотрения дела.
Судья считает требования срывающих заседания активистов немотивированными и направленными на затягивание рассмотрения дела.
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Любопытный момент: судья Сергей Дячук, который допрашивал Януковича по скайпу из Ростовского суда, в начале нулевых вел дело о катастрофе Ту-154 авиакомпании «Сибирь». Именно он решил, что версия о случайном попадании ракеты недостаточно доказана.
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