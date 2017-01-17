 Рада проголосовала закон об "электронном билете" на общественный транспорт

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За данный законопроект проголосовало 265 народных избранников.
Законодательным актом предусматривается ввести автоматизированную систему оплаты проезда в городском пассажирском транспорте, предоставить соответствующие полномочия органам местного самоуправления, установить обязательность обеспечения льготных категорий населения электронными билетами в населенных пунктах, где введена автоматизированная система учета оплаты проезда, и определить возможность привлечения к административной ответственности за проезд пассажира без регистрации или компостирования проездных документов.
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Законом, в частности, установлено, что "органы местного самоуправления вводят автоматизированную систему учета оплаты проезда, порядок ее функционирования, а также формы носителей, виды, порядок обращения и регистрации проездных документов, определяющие лицо, уполномоченное осуществлять взимание платы за транспортные услуги в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда".
Согласно Закону, "правила пользования городским пассажирским автомобильным транспортом утверждаются соответствующим органом местного самоуправления. Они определяют порядок проезда и его оплаты, права и обязанности пассажиров, а также взаимоотношения перевозчиков и пассажиров во время предоставления транспортных услуг, учитывая особенности транспортной инфраструктуры и наличие автоматизированной системы учета оплаты проезда".
Соответствующие изменения внесены в законы Украины "Об автомобильном транспорте", "О городской электрический транспорт", "О местном самоуправлении в Украине", "О реабилитации жертв политических репрессий на Украине", "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы", "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", "Об охране детства", "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине", "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел и некоторых других лиц и их социальной защите".
Закон принят с учетом предложений профильного комитета.
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-а вы читали мелкий шрифт
- так не видно же ничего
- а вы зажигалкой с низу подогрейте...
ну и народ поднаторел... в любом законе или постановлении всегда ищут лазейки как его обойти... а при таких законотворцах сам бог велел
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тобто, це - не відверте гівнометство?
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Ну всё,теперь заживём ! и что ты прочитал в этом комменте?я прочитал только легкую иронию типо не нашлось более нужных вещей для рассмотрения что ли
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ти вже ніколи не заживеш
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Может аккаунт взломали?
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"В Москве пассажир такси голышом убежал от водителя, изнасиловавшего его после поездки"
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що хочте кажіть - мені пох
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Вообще, проще ввести какой-нибудь местный налог на проезд ( в зависимости от доходов - работающие люди ездят чаще), и сделать поездки бесплатными для всех.
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