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Все про:ВР (21271) закон (2208) законопроект (1725) электронные билеты (4)

 Рада проголосовала закон об "электронном билете" на общественный транспорт

Депутаты проголосовали за Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте".

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За данный законопроект проголосовало 265 народных избранников.

Законодательным актом предусматривается ввести автоматизированную систему оплаты проезда в городском пассажирском транспорте, предоставить соответствующие полномочия органам местного самоуправления, установить обязательность обеспечения льготных категорий населения электронными билетами в населенных пунктах, где введена автоматизированная система учета оплаты проезда, и определить возможность привлечения к административной ответственности за проезд пассажира без регистрации или компостирования проездных документов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Транспортный комитет ВР одобрил законопроект о внедрении электронного билета в городском транспорте

Законом, в частности, установлено, что "органы местного самоуправления вводят автоматизированную систему учета оплаты проезда, порядок ее функционирования, а также формы носителей, виды, порядок обращения и регистрации проездных документов, определяющие лицо, уполномоченное осуществлять взимание платы за транспортные услуги в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда".

Согласно Закону, "правила пользования городским пассажирским автомобильным транспортом утверждаются соответствующим органом местного самоуправления. Они определяют порядок проезда и его оплаты, права и обязанности пассажиров, а также взаимоотношения перевозчиков и пассажиров во время предоставления транспортных услуг, учитывая особенности транспортной инфраструктуры и наличие автоматизированной системы учета оплаты проезда".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла в первом чтении закон о внедрении электронного билета в городском транспорте

Соответствующие изменения внесены в законы Украины "Об автомобильном транспорте", "О городской электрический транспорт", "О местном самоуправлении в Украине", "О реабилитации жертв политических репрессий на Украине", "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы", "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", "Об охране детства", "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине", "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел и некоторых других лиц и их социальной защите".

Закон принят с учетом предложений профильного комитета.



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Сама идея хорошая, но дьявол кроется в деталях и мелочах!
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В даному випадку він криється в місцевих органах самоврядування.
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ну так зачем вопрос задавать если сам все знаешь))
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Під час війни в нас немає грошей на цей непотріб! Електронний білет це мільярди гривень по всій Україні які будуть просто вкрадені і все одно не буде порядку. Ці мільярди гривень потрібні на оборону! Верховна Рада генерує нові можливості заробітків для місцевої мафії, ці Верховна Рада має бути достроково розпущена!
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У нас верховна зрада сначала голосует, а потом начинает думать где на это деньги брать.
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На жаль все давно придумано і коштує це мільярди гривень! Електронні квитки вводили ще в на початку 2000-х років і впровадження електронних квитків зупинилось через величезну вартість проектів та значну технічну складність. Зараз йде війна, кожна гривня потрібна на танки та бронетехніку, на сучасну зброю та набої, на медицину та лікування поранених, а влада витрачає мільярди на розграбування!
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как минимум потеря рабочих мест для контролеров , в добавок затраты на эти электронные карточки и карта - приемники , которые стоят не мало , но на них еще умудряться и распил сделать .
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Электронный билет это - миллиарды налогов, уплаченных перевозчиками, которые сейчас скрывают эти налоги не выдавая билет в транспорте. Например в Днепре перевозчики, основная часть которых принадлежит бандюку Краснову, вообще не выдают билеты, но при этом все стонут о том что перевозки убыточны. Кстати проез и в маршрутках и автобусах в Днепре по 6грн.
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Люди перестануть працювати взагалі і прийдеться піднімати зарплати водіям та кондукторам до 10-15 тис. грн, а пасажири все одно будуть їздити без білетів, бо в них просто не має грошей.
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ну что тут сказать--нет денег, ходите пешком...ну или сделайте так, чтоб деньги были
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Как будто, если у тебя нет денег, то ты сейчас поедешь на маршрутке? Ты в курсе как работает транспортное предприятие? Основная часть доходов - черная и она идет не на ЗП водителю или механнику, а в карман владельца.
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А там коррупция - это синоним местной власти.
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Для того і проводять вибори, аби її міняти.
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ВЫБОРЫ - это сложная процедура с определённым регламентом в ГРАЖДАНСКОМ обществе. А в феодально-олигархическом, то фикция и имитация. Даже, если бы ВЫБОРЫ были бы честными, то при существующем порядке, когда право политического голоса находится фактически у НЕДЕЕСПОСОБНЫХ людей, то результаты такого выбора будут ужасными.
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Вы совершенно правы, т.к. весь, к примеру, электротранспорт- это КП, то есть Коммунальное предприятие ла-ла-ла городского совета..... Т.е. собственник местный топовый бизнесмен....
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согласен .. как говорят банкиры
-а вы читали мелкий шрифт
- так не видно же ничего
- а вы зажигалкой с низу подогрейте...
ну и народ поднаторел... в любом законе или постановлении всегда ищут лазейки как его обойти... а при таких законотворцах сам бог велел
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хз. Хотели как лучше, а вьішло как всегда.(с) Швидше за все.
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А хіба вже щось вийшло? Це тільки можливість дали-а далі справа за громадою на місцях.
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Ничего от этой рады для народа не жду. В некоторых законах бывает совпадают интересы или подачки, но всё реже. Что касается этого новшества, то оно явно не тема сегодняшнего дня. Да удобно, но кардинально ничего не меняет и прибыли от введения не будет. Но есть затраты. Необходимо купить и установить считывающие устройства и обеспечить пассажиров чипами. Очевидно какой-то из "элиты" приобрёл право на изготовление этих элементов. Скоро узнаем кто.
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это все хорошо когда в городе нет городского транспорта а только одни маршрутные такси как тогда быть?
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Нам не говорится про городской (муниципальный) транспорт, там говорится про ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ, к которому так же относятся маршрутки (в т.ч. частные)!
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Самая насущная проблема Украины - это электронный билет в трамвае...
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Тобто, як не важко здогадатися - знову рідненька зрада. Ну як без неї...
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а ты вижу, так и стремишься ее найти и находишь даже в нейтральных комментах
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Олег Хардин

Ну всё,теперь заживём ! и что ты прочитал в этом комменте?я прочитал только легкую иронию типо не нашлось более нужных вещей для рассмотрения что ли
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ну,то есть,приехавшие из села льготники будут штрафоваться безбожно...потому что эектронной оплаты им не видать еще ближайшие лет 50...
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Офигеть. Гыг критикует власть на цензоре ))).
Может аккаунт взломали?
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Нет, просто у всякой инициативы должны быть грани здравого смысла.
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та не...я именно критикую,а не поливаю,как зрада...
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Новости из Дурдома

"В Москве пассажир такси голышом убежал от водителя, изнасиловавшего его после поездки"
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Сколько важных законов Рада не может принять месяцами,а тут-разродились,наконец...талончики электронные решат проблемы экономики...
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Лучше бы думали где пенсионерам и бюджетникам деньги искать, а у них в голове только повышение зарплаты себе любимым, а тут еще эти электронные билеты надумали вводить, которые и нахрен никому ненужны.
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Молодцы, дружно проголосовали. Если бы эти упыри ездили на общественном транспорте, голосовали бы еще года два, и приняли бы закон только после личной встречи Парубия с генсеком НАТО.
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Все эти электронные системы стОят бешеных бабок, и в целом не очень-то удобны: на пластиковой карточке не указано: "откуда-куда-когда". Поди докажи что ты прокатал карточку, и не едешь зайцем.
Вообще, проще ввести какой-нибудь местный налог на проезд ( в зависимости от доходов - работающие люди ездят чаще), и сделать поездки бесплатными для всех.
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Идея хорошая,лишь бы исполнение не подкачало.Нынче учет оплативших проезд не ведётся.Билет дают не всем и не всегда.Перевозчики врут что им не выгодно,мол сплошные убытки и цену следует повысить.В казну платить нечего.А как на самом деле?
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Если имеется ввиду,сделать,как в Польше,то на это потребуются деньги,установить в транспорте и обеспечить кондукторов считывющими устройствами.
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и определить возможность привлечения к административной ответственности за проезд пассажира без регистрации или компостирования проездных документов. Непонял зачем електронную карточку компостировать, она просто считывается.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада проголосовала закон об "электронном билете" на общественный транспорт
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