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Все про:грипп (334) карантин (136) КГГА (1832) Киев (15822) школа (1627) ОРВИ (101)

 Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в конце января - начале февраля, - КГГА

В Киевской городской государственной администрации прогнозируют, что пик заболеваемости гриппом в столице припадет на конец января - начало февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил замглавы КГГА Николай Поворозник в эфире телеканала "112 Украина".

"Карантина в школах на сегодня нет. Видим сегодня рост заболеваемости среди детей. На конец января - начало февраля мы ожидаем пик заболеваемости, поэтому будем к этому готовиться. Если будем сейчас видеть превышение порога заболеваемости в школах, то будем их закрывать", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала эпидсезона от гриппа умерло 18 человек, - Минздрав

Накануне в столичной администрации сообщили, что в течение прошлой недели уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями среди киевлян снизился на 10%, и теперь он находится на уровне ниже эпидемиологического порога на 30,7%.

Отметим также, что Минздрав ожидает вторую волну гриппа в Украине с февраля до начала апреля.
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