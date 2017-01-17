 Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в конце января - начале февраля, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил замглавы КГГА Николай Поворозник в эфире телеканала "112 Украина".
"Карантина в школах на сегодня нет. Видим сегодня рост заболеваемости среди детей. На конец января - начало февраля мы ожидаем пик заболеваемости, поэтому будем к этому готовиться. Если будем сейчас видеть превышение порога заболеваемости в школах, то будем их закрывать", - отметил он.
Накануне в столичной администрации сообщили, что в течение прошлой недели уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями среди киевлян снизился на 10%, и теперь он находится на уровне ниже эпидемиологического порога на 30,7%.
Отметим также, что Минздрав ожидает вторую волну гриппа в Украине с февраля до начала апреля.
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