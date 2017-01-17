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Все про:Стамбул (156) теракт (1953)

 Убийца 39 человек в ночном клубе Стамбула признал свою вину

Губернатор Стамбула Кадир Топбаш во вторник сообщил, что задержанный по обвинению в нападении на клуб "Рейна" в Новый год Абдулкадир Машарипов признал вину.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает телеканал Си-Эн-Эн-Тюрк.

По словам губернатора, о том, что именно он совершил нападение, указали и его отпечатки пальцев, взятые после задержания.

К.Топбаш также сообщил, что все указывает на то, что нападение было совершено от имени "Исламского государства".

Губернатор добавил, что вместе с А.Машариповым были задержаны четверо граждан Ирака - один мужчина и три женщины. В квартире, в которой жил А.Машарипов обнаружены 197 тыс. долларов США.

После задержания А.Машарипова стамбульская полиция провела рейды по 152 адресам, всего задержаны 30 человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Турецкая полиция задержала террориста, убившего в новогоднюю ночь 39 человек в клубе. ФОТО

Напомним, 31 декабря в Стамбуле во время празднования Нового года в популярном ночном клубе Reina произошла стрельба. В результате атаки погибли 39 человек и ранены - 70. Среди погибших - 11 граждан Турции, один человек имел двойное (турецко-бельгийское) гражданство, 7 - приехали на новогодние празднования в Стамбул из Саудовской Аравии, по три жертвы - граждане Ирака и Ливана. Кроме того, жертвами теракта стали по два гражданина Туниса, Индии, Марокко и Иордании, а также по одному - из Кувейта, Канады, Израиля, Сирии и России.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Опубликовано новое фото подозреваемого в совершении теракта в ночном клубе в Стамбуле. ФОТО

Ответственность за террористический акт взяли на себя боевики организации "Исламское государство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теракт в ночном клубе Стамбула: за 7 минут стрельбы нападавший выпустил по людям более 180 пуль
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Какое отношение твой говновброс имеет к ТУРЦИИ? Мозг совсем пропило.
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Не можешь дождаться новости с фамилией Порошенко или Гройсман ? Ну да....надо отрабатывать полученную методичку
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Не могу понять почему они не свалили , разве что готовили еще один теракт .
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Не так просто пересечь границу ,когда ты в розыске. Вот и затаились на хате.
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Да ладно , имея такие бабки сняли бы кораблик заранее и через час уже бы покинули воды Турции .
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Ну или подлодку.Или воздушный шар.Делов то
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Одно не исключает другого. Если это отморозки, то им все равно - что чужая жизнь, что своя - ноль копеек.
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Представим, что суд проходит в Украине:
Судья: Подозреваемый,расскажите как все было, ну и не забываем про чистосердешное...
Подозреваемый: Ну захожу значь в клуб, а там на полу валяется автомат. Я значь его падбираю, с целью предать охране и тут меня поражает внезапный приступ эпиллепсии , а так как мой палец оказался на спусковом крючке непосредственно перед приступом, отвечать за свои действия я немогу.
Адвокат: тарищь судья, тут очевидно что виноват автомат, так как не был поставлен на предохранитель, вопщем прашу панять и прастить...
Судья:...учитывая всю хреновость состояния здоровья обвиняемого, признать его неосудным, и назначить 2 года принудительного лечения на Канарах...
P.S. Думаю что этого п_дора повесят, там с такими не церемонятся.
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К.Топбаш также сообщил, что все указывает на то, что нападение было совершено от имени "Исламского государства", то есть лично от террориста номер один - В.В. Пуйла ! Источник:http://censor.net.ua/n423597
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Инсценировка эрдогана, чтобы не было недовольства населения, нашли фиктивного преступника, заплатили ему, пообещали, что сделают пластику и дадут денег, а может для семьи какие то блага, в обмен на его казнь, сейчас проведут показательный суд, а потом казнят.
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О блин , а меня высмеяли за какой то кораблик , а тут полет мысли ..
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Да этот клоун на любой теме зраду и заговор разведёт, у них как в палату провели интернет, соревнование - кто бреда настучит больше на Цензоре!
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Двойные стандарты... И вообще жизнь не справедливая штука 😯
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУбийца 39 человек в ночном клубе Стамбула признал свою вину
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