 Убийца 39 человек в ночном клубе Стамбула признал свою вину

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает телеканал Си-Эн-Эн-Тюрк.
По словам губернатора, о том, что именно он совершил нападение, указали и его отпечатки пальцев, взятые после задержания.
К.Топбаш также сообщил, что все указывает на то, что нападение было совершено от имени "Исламского государства".
Губернатор добавил, что вместе с А.Машариповым были задержаны четверо граждан Ирака - один мужчина и три женщины. В квартире, в которой жил А.Машарипов обнаружены 197 тыс. долларов США.
После задержания А.Машарипова стамбульская полиция провела рейды по 152 адресам, всего задержаны 30 человек.
Напомним, 31 декабря в Стамбуле во время празднования Нового года в популярном ночном клубе Reina произошла стрельба. В результате атаки погибли 39 человек и ранены - 70. Среди погибших - 11 граждан Турции, один человек имел двойное (турецко-бельгийское) гражданство, 7 - приехали на новогодние празднования в Стамбул из Саудовской Аравии, по три жертвы - граждане Ирака и Ливана. Кроме того, жертвами теракта стали по два гражданина Туниса, Индии, Марокко и Иордании, а также по одному - из Кувейта, Канады, Израиля, Сирии и России.
Ответственность за террористический акт взяли на себя боевики организации "Исламское государство".
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Судья: Подозреваемый,расскажите как все было, ну и не забываем про чистосердешное...
Подозреваемый: Ну захожу значь в клуб, а там на полу валяется автомат. Я значь его падбираю, с целью предать охране и тут меня поражает внезапный приступ эпиллепсии , а так как мой палец оказался на спусковом крючке непосредственно перед приступом, отвечать за свои действия я немогу.
Адвокат: тарищь судья, тут очевидно что виноват автомат, так как не был поставлен на предохранитель, вопщем прашу панять и прастить...
Судья:...учитывая всю хреновость состояния здоровья обвиняемого, признать его неосудным, и назначить 2 года принудительного лечения на Канарах...
P.S. Думаю что этого п_дора повесят, там с такими не церемонятся.
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