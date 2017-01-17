 Литургия по погибшим "киборгам" состоится во Владимирском соборе Киева 21 января в 11-30

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: " Годовщина!!! Не понимаю,откуда взялась дата 16 января,как дата памяти погибших Киборгов...
Докладываю голосом... потери в ДАП мы понесли (как и враг) 19 и 20 января 2015 года...
но часть тяжелораненых бойцов умерла 21 января...
и от этой даты,мы 21 января 2017 года в 11-30 проводим литургию во Владимирском Соборе Киева!!!
По всем погибшим на этой войне".
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