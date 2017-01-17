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 Литургия по погибшим "киборгам" состоится во Владимирском соборе Киева 21 января в 11-30

Участник обороны донецкого аэропорта Анатолий Свирид (позывной "Спартанец") рассказал о том, когда состоится литургия по погибшим украинским воинам, в том числе и донецком аэропорту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: " Годовщина!!! Не понимаю,откуда взялась дата 16 января,как дата памяти погибших Киборгов...

Докладываю голосом... потери в ДАП мы понесли (как и враг) 19 и 20 января 2015 года...

но часть тяжелораненых бойцов умерла 21 января...

и от этой даты,мы 21 января 2017 года в 11-30 проводим литургию во Владимирском Соборе Киева!!!

По всем погибшим на этой войне".

Смотрите также - "У меня было 9 тяжелых. Уйти я не мог. Пошел к боевикам на переговоры. Отчасти они были успешными - ребят спас, но посидел в плену", - "киборг" Анатолий Свирид о "крайнем" дне в ДАП". ВИДЕО

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛитургия по погибшим "киборгам" состоится во Владимирском соборе Киева 21 января в 11-30
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