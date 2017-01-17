 Непогода в Украине: за прошедшие сутки в ДТП погибли три человека, еще 66 - травмированы, - Нацполиция. КАРТА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.
Сегодня, 17 января, критической по уровню аварийности остается ситуация в Черкасской и Кировоградской областях.
Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50%) зафиксировано в шести областях Украины: Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской и Херсонской.
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ХІБА ЦЕ НЕ ВИРОК!?!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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