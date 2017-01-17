EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  472  2
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5366) погода (2359) Нацполиция (5483) смерть (4356)

 Непогода в Украине: за прошедшие сутки в ДТП погибли три человека, еще 66 - травмированы, - Нацполиция. КАРТА

За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли трое граждан, травмированы - 66.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Сегодня, 17 января, критической по уровню аварийности остается ситуация в Черкасской и Кировоградской областях.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Две легковушки сбили трех детей на переходе в столице. ФОТО

Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50%) зафиксировано в шести областях Украины: Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской и Херсонской.

дтп

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дивлюсь по "Еспресо" засідання ВРУ, а там запитання: "Чи буде продуктивним цей політичній сезон?" и відповіді 1245 людей: так -8%; ні - 92%.
ХІБА ЦЕ НЕ ВИРОК!?!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНепогода в Украине: за прошедшие сутки в ДТП погибли три человека, еще 66 - травмированы, - Нацполиция. КАРТА
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик военнослужащие ВР Давос Донбасс Евросоюз задержание Киев Крым Минобороны минские соглашения НАБУ НАТО Нацполиция ОБСЕ Охендовский Пашинский пенсия переговоры Порошенко расследование реформы Россия СБУ смерть стрельба суд США Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти