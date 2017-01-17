 МВФ требует от Украины принятия закона о демонополизации спиртовой отрасли, - Кутовой

"МВФ выдвинул жесткие требования к Украине. Написали сегодня ряд украинских СМИ. Добавлю еще одно требование, о котором до сих пор, возможно, никто не знал. МВФ требует от Украины принятия закона о демонополизации спиртовой отрасли. Именно этот шаг является для Фонда триггером для выделения нового транша кредита", - написал он.
Министр также напомнил, что его позиция относительно Укрспирта - была и остается неизменной. "Укрспирт нужно приватизировать! Моя команда подготовила соответствующий законопроект под номером 5445, который уже прошел правительственны
Ранее Министр выпустил видеоблог, в котором рассказал, как будет работать реформированная спиртовая отрасль.
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http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/166787/
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Саакашвілі просто заборонив уряду брати кредити МВФ і Грузія збільшила бюджет в 11 разів. МВФ дає кредити мафії на розграбування це і є світова мафія! Вони дають кредити для поповнення резервів НБУ, а потім ці резерви місцева мафія витрачає на рефінансування кримінальних банків і кримінальне сплановане здешевлення гривні! Спочатку самі обвалюють гривню, потім за гроші МВФ її рятують і заробляють на цьому мільярди! Якщо уряд ще хоч раз скаже що то чи інше вимагає МВФ, то цей уряд має застрелитись або повіситись у власних кабінетах! Нам кредитів дають менше ніж Януковичу на Євро-2012, а ми за ці копійки маємо виконувати всі забаганки мафії? Давайте поставимо Саакашвілі Президентом і тоді в нас не буде проблем з грошима та МВФ, війна буде йти успішно, бюджет буде збільшуватись в рази, а друзі Саакашвілі в США та ЄС будуть радісно приймати нас в ЄС та НАТО!
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Политика фонда по отношению к развивающимся странам неоднократно подвергалась критике - прежде всего, потому, что его кредиты не решают проблем их экономик. Здесь есть смешение желаемого и действительного. Дело в том, что МВФ не занимается программами индустриального развития, это не его профиль. Выдавая кредиты, Фонд не ставит задачу изменить структуру экономики той или иной страны. В итоге, часто получается, что кредиты МВФ консервируют страну в статусе «сырьевого придатка». Но, в конце концов, решение о том, брать или не брать эти кредиты - дело самой страны.
Теоретически, транш могут и не дать. По каким причинам? Например, вот по такой: «У МВФ есть негативный опыт с Аргентиной, правительство которой рассказывало о проведении реформ. Но их на самом деле не было. При этом МВФ кредиты стране давал. В итоге Фонд обвинили в том, что он столкнул Аргентину в пропасть. Да, МВФ действительно помог стране туда упасть, но прежде всего, это была проблема местного правительства, которое вешало представителям Фонда лапшу на уши. Нельзя повторить эту ситуацию с Украиной». Это говорит исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.
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Так что прав МВФ...
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в БЮДЖЕТІ ... переженуть через податки в бюджет І О ЩАСТЯ .... люди будуть молится на благодєтєлєй соєвих коториє помогают платіть за таріфи субсідіямі САМІМ СОЄВИМ....
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Золотые мысли великих экономистов.
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Скоро демонополизируют выпуск акцизных марок.
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ЗА ЛИТР!!!!!
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в себестоимость продукции входят все прямые производственные затраты и часть непрямых. Это и сырье и амортизация оборудования и зарплата производственного персонала и затраты на тару. и часть затрат на общие налоги (на землю например), коммуналки и т.п.
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а вообще спиртное всегда и везде было самым доходным легальным бизнесом. Ну почти. Хотя раньше (не знаю как сейчас) на канцтоварах подъем в 600-800 % легко получался. особенно на опте и Китае
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Стоимость оборудования и трудовые затраты не учтены.
У меня своя ректификационная колонна, поэтому все достаточно точно.
Процесс получения спирта состоит из двух перегонок: получение самогона на дистилляторе и спирта - на колонне.
Понятно, что в промышленных масштабах себестоимость будет другая.
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Во первых с частного бизнеса будет больше налогов, во вторых, что не менее важно меньше лихих пид*св с коррупционными миллиардами которые потом инвестируются в грабеж страны и народа.
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