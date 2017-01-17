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Все про:МВФ (2276) Укрспирт (97) Кутовой (29)

 МВФ требует от Украины принятия закона о демонополизации спиртовой отрасли, - Кутовой

Принятие закона о демонополизации спиртовой отрасли в Украине является одним из условий для продолжения сотрудничества с МВФ.

Об этом у себя в Facebook сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

"МВФ выдвинул жесткие требования к Украине. Написали сегодня ряд украинских СМИ. Добавлю еще одно требование, о котором до сих пор, возможно, никто не знал. МВФ требует от Украины принятия закона о демонополизации спиртовой отрасли. Именно этот шаг является для Фонда триггером для выделения нового транша кредита", - написал он.

Министр также напомнил, что его позиция относительно Укрспирта - была и остается неизменной. "Укрспирт нужно приватизировать! Моя команда подготовила соответствующий законопроект под номером 5445, который уже прошел правительственный комитет, был поддержан Кабинетом Министров и комитетом по вопросам экономической политики Верховной Рады. И я буду и впредь жестко отстаивать этот вопрос, как бы кто не спекулировал на этой теме в своих интересах", - добавил он.
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Ранее Министр выпустил видеоблог, в котором рассказал, как будет работать реформированная спиртовая отрасль.
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На святое замахнулись....да куча шоколадников с этой отрасли кормяться...
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Саакашвілі просто заборонив уряду брати кредити МВФ і Грузія збільшила бюджет в 11 разів. МВФ дає кредити мафії на розграбування це і є світова мафія! Вони дають кредити для поповнення резервів НБУ, а потім ці резерви місцева мафія витрачає на рефінансування кримінальних банків і кримінальне сплановане здешевлення гривні! Спочатку самі обвалюють гривню, потім за гроші МВФ її рятують і заробляють на цьому мільярди! Якщо уряд ще хоч раз скаже що то чи інше вимагає МВФ, то цей уряд має застрелитись або повіситись у власних кабінетах! Нам кредитів дають менше ніж Януковичу на Євро-2012, а ми за ці копійки маємо виконувати всі забаганки мафії? Давайте поставимо Саакашвілі Президентом і тоді в нас не буде проблем з грошима та МВФ, війна буде йти успішно, бюджет буде збільшуватись в рази, а друзі Саакашвілі в США та ЄС будуть радісно приймати нас в ЄС та НАТО!
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продолжаешь врать как всегда? при Саакашвили грузия активно получала кредиты от МВФ
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/166787/
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Кацапидоры аж кирпичами срут, от того что МВФ сотрудничает с Украиной. Потому что в МВФ просто так кредиты не дают, они дают их только при условии реформирования экономики. А кацапню это ой как коробит.
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Саакашвілі не раз заявляв що МВФ не дає кредити під реформи, а дає кредити під непотрібні речі і тому Грузія відмовилась від співпраці з МВФ. Щось там МВФ намагався всучити Грузії, якісь дрібні кредити щоб показати що успіх Грузії це результат діяльності МВФ, але Грузія від грошей відмовилась! МВФ це непотрібна структура яка працює на міжнародну мафію і допомагає українській мафії.
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МВФ сотрудничает с Украиной как повар обращается с тушкой индейки. О деньгах от МВФ речь не идет, их больше не будет.
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почитай. или ты будешь спорить что в 2009-2010 годах Саакашвили был президентом Грузии?
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Почитай скільки грошей Грузія взяла у МВФ. Ідіотські заяви МВФ не говорять про те що Грузія ці гроші взяла, а Грузія ці гроші не взяла, хоча грузинів умовляли ледве не на колінах, вигоняли всіх членів делегації МВФ які посварились з грузинським урядом на попередніх переговорах!

Саакашвілі просто заборонив уряду брати кредити МВФ і Грузія збільшила бюджет в 11 разів. МВФ дає кредити мафії на розграбування це і є світова мафія! Вони дають кредити для поповнення резервів НБУ, а потім ці резерви місцева мафія витрачає на рефінансування кримінальних банків і кримінальне сплановане здешевлення гривні! Спочатку самі обвалюють гривню, потім за гроші МВФ її рятують і заробляють на цьому мільярди! Якщо уряд ще хоч раз скаже що то чи інше вимагає МВФ, то цей уряд має застрелитись або повіситись у власних кабінетах! Нам кредитів дають менше ніж Януковичу на Євро-2012, а ми за ці копійки маємо виконувати всі забаганки мафії? Давайте поставимо Саакашвілі Президентом і тоді в нас не буде проблем з грошима та МВФ, війна буде йти успішно, бюджет буде збільшуватись в рази, а друзі Саакашвілі в США та ЄС будуть радісно приймати нас в ЄС та НАТО!
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можно я не буду с дебилами общаться? иди на свое зеркало недели и там грише песни пой про то как грузию умоляли взять кредиты а она их не взяла, хотя по бумагам взяла, но это не грузия.... и прочий свой бред... есть такое понятие "белый шум" - вот ты генератор такого "белого шума". много букв ниочем. всегда. по любой теме
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Землю продать, пенсии не платить, самое прибыльное демонополизировать (уменьшение налогов и увеличение прибыли частников). При этом кредиты все равно нужно выплачивать и с процентами. Это цена за глупость.
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Кредит МВФ - это глупость и потеря суверенитета. Теперь МВФ диктует что нужно делать внутри страны, иначе не будет кредита, а значит нечем платить старые кредиты, а значит дефолт и распродажа.
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та не цена за глупость-это лазать с кацапским мнением по чужим сайтам под норвежским флагом...бо роспотребнадзор разрешает выход в интернет только по предьявлению визы
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Гыгы, назови хоть одну страну, которой МВФ помог выйти с кризиса. Просто поинтересуйся этим вопросом, узнаешь, что как только страна разрывала отношения с МВФ, сразу двигалась вперед. Грузия, например. Там Каха Бендукидзе послал ну очень далеко и МВФ, и Бальцеровича, и только тогда рванули.

Политика фонда по отношению к развивающимся странам неоднократно подвергалась критике - прежде всего, потому, что его кредиты не решают проблем их экономик. Здесь есть смешение желаемого и действительного. Дело в том, что МВФ не занимается программами индустриального развития, это не его профиль. Выдавая кредиты, Фонд не ставит задачу изменить структуру экономики той или иной страны. В итоге, часто получается, что кредиты МВФ консервируют страну в статусе «сырьевого придатка». Но, в конце концов, решение о том, брать или не брать эти кредиты - дело самой страны.

Теоретически, транш могут и не дать. По каким причинам? Например, вот по такой: «У МВФ есть негативный опыт с Аргентиной, правительство которой рассказывало о проведении реформ. Но их на самом деле не было. При этом МВФ кредиты стране давал. В итоге Фонд обвинили в том, что он столкнул Аргентину в пропасть. Да, МВФ действительно помог стране туда упасть, но прежде всего, это была проблема местного правительства, которое вешало представителям Фонда лапшу на уши. Нельзя повторить эту ситуацию с Украиной». Это говорит исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.
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ага а до этого грузия получила от мвф больше лярда зелени кредитов. при количестве населения и размерах Одесской области. конечно можно послать мвф если до этого получил бабло. чо
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А сколько получила Украина за все время сотрудничества? Где результат?

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Грузия начала получать кредиты и проводить реформы в 2004 году. реальные сдвиги начались примерно в 2007. теперь сопоставь размеры с суммами. дальше без меня. не хочу разжевывать
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Не хочу разжевывать разницу между бедной Грузией и богатой, по - настоящему богатой Украины, если ее не разворовывать. Сравнивать эти две страны только по количеству населения, мягко говоря, не корректно.
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не успокоишься? ок. продолжаем. что выбрано в качестве мерила "бедная", "богатая"?
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или тебе рассказать в какой республике союза было больше всего волг на душу населения? или ты не слышала про "бедных" грузин которые кутили в Сочи так как не позволяли себе северяне?
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С тобой не возможно вести никакой диалог. Ты изначально настроен на "Я ВСЕГДА ПРАВ". Не возражаю, пусть ты будешь прав в своей правде. В какой стране больше всего Майбахов и Бентли? Это тебе про Волги и кутеж грузинов. Разговор окончен.
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тю. да как хочешь. но ты так и не ответила что для тебя является мерилом "бедная Грузия" и "богатая Украина"?
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Далась вам эта Грузия. Там сплошная тьму-таракания, пещерность и развал основного ЖКХ почище чем в Украине. Только в ответ не нужно постить картинки для туристов.
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а чо за все время?тогда начинай с февральской революции 1917...с провозглашения украиной автономии.
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Таня, если бы МВФ консервировало страну, а то ведь зачастую ведет к краху, Сомали тому пример. И примеров этих множество . Это не просто токсичная структура, а смертельно ядовитая.
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так тех ,кто рванул-выгнали из страны,кого посадили...
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И заметь, никто не отменил те реформы, которые были проведены.
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есть вещи обьективные,а есть субьективные...и помощь мвф была именно той власти,которая проводила реформы.то есть сначала деньги получили,а потом разорвали.а если бы сначала разорвали,а потом просили бы денег(как зрада предлагает)-что было бы?
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Гыг, ты не исправим. Ты любую тему сводишь к банальной зраде и кацапам.
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Да что с тобой такое? Вчера на людей кидался, и сегодня продолжаешь. Никто в твоих проблемах не виноват. Привет коту.
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да не кидаюсь я. а кота уже больше года нет. с восьмого этажа за ласточкой сиганул. я его не нашел. выжил паскуда уличная и сбежал видать... он всегда на улицу рвался. корни
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Очень убедительно, даже можно было бы поверить, вот только если б это не звучало от кацапидарного тролля.
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Вот для вас и обращение. А персонально для вас дамочка (хотя у тебя из-за твоего ника торчат козлиные рога) то, - ОДЕКОЛОНА ЛАНДЫШ и ГВОЗДИКА, то же нет. Киздуй на ЙУХ.
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А что не так ? Тебе нравится как работает водоканал ? Или Жек ? Или Укрзализныця ? Или Нафтогаз ? Или как работал Укрбурштын (надо особый талант обанкротится сидя на золотой жиле) ? Нет ? Все государственные организации, все монополии (какими и являются госорганизации) работают потрясающе плохо, беспрецедентно плохо - иначе просто быть не может. Вся алкогольная украинская продукция завалена денатуратом от укрспирта. У кого есть возможность берут импортные бренди, джины, чачу и т.д. Не может монополия в принципе работать хорошо. Помните как работал Укртелеком до появления конкурентов мобильных ? В очереди на номер 10-20 лет ждать надо было. Кабель даже за свой счет провести невозможно. Связь отвратительная - звониш в больницу - попадаешь на автозаправку. Сколько жалоб, совещаний, обещаний было - результат 0. Как только мобильные подперли - сраху шелковые стали - улыбаются, когда заходишь, кабель бесплатно обещают проложить - только подключайся. Да поздно уже... Жеку сколько не плати - 200 грн, 500грн, 2000грн, 12 000 грн - толку не будет ! Все равно сантехники пяные будут приходить, хамить, обещать ремонт месяцами а кран будешь все равно сам делать - нет у монополиста причины работать хорошо. И у укрспирта нет такой причины.

Так что прав МВФ...
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давно пора...неча концентрировать все в одних руках.а то халявщики передерутся между собой
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Ну и где соевые, по вашему мнению, харчеваться будут, после вашей демонополизации?
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де-де ...
в БЮДЖЕТІ ... переженуть через податки в бюджет І О ЩАСТЯ .... люди будуть молится на благодєтєлєй соєвих коториє помогают платіть за таріфи субсідіямі САМІМ СОЄВИМ....
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Даёшь водку по 5-20,или Украина превратится в один большой самогонный аппарат !
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демонополизации спиртовой отрасли

Скоро демонополизируют выпуск акцизных марок.
.
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Опоздал ТиГра. Демонополизация продажи акцизных марок осуществляется уже лет 20 самой податковой за бабло. Платишь и тебе дубликаты сколько можешь наклеить. Поверь, работал в этой системе, В 2005 из 23 спиртовозов, только один был по всем законам, остальные левые. Вот и считай, сколько на прилавках бутылок, с которых налог государство поимело?
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Я в этих приватизациях- не очень соображаю. Но!!! Есть продукция, для меня- новая. Самогон! Так вот, что выяснилось: себестоимость высококачественного бухла, после тройной перегонки: 13 гривен за 0,5 литра. Так это ж мизерная партия- 5,5 литров за разовую перегонку. А если гнать десятками и сотнями тысяч литров, в гос.масштабе? Как смекаете- какова себестоимость??? А я отвечу: менее 10 гривен, с учетом тары и за фсё-фсё.. Это- с гарантией! А продается , допустим "Первак" уже по 70 гривен, верно??? При этом Укрспирт- практически банкрот!!! А это как??? А воруют. Так(!!!) воруют, что нам и не снилось.
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это не так. ты гнал перегонкой. а водка делается ректификацией. это разные процессы и разная технология и соответственно разная себестоимость. в среднем (встречал в инете) около 30-40 грн за литр
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При всем своем уважении- в 30-40 гривен я поверить не могу. Это- не есть рентабельно. А уж с полгодика назад- так и вовсе убыточно.
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Ну и что??? Там жы ж еще кое-что проделать надо, верно? Ну там- разлить, в тару, за тару- заплатить, , перевезти, работникам з/плата, налоги, аренда земли.... так шо- не вижю изюма, в этом случае.
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тезка не тормОзь. это на выходе из завода до наклейки акциза
в себестоимость продукции входят все прямые производственные затраты и часть непрямых. Это и сырье и амортизация оборудования и зарплата производственного персонала и затраты на тару. и часть затрат на общие налоги (на землю например), коммуналки и т.п.
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А я говорил- я не в курсе всяких приватизаций. Мне, например- всё ясно: что себестоимость 0,5 водки не может быть выше 10 гривен. И все дела. Остальное- от лукавого.
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на выходе из колонны? возможно но и то не факт

а вообще спиртное всегда и везде было самым доходным легальным бизнесом. Ну почти. Хотя раньше (не знаю как сейчас) на канцтоварах подъем в 600-800 % легко получался. особенно на опте и Китае
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Ну, вот!!! Я помню совковские ещё слухи о том, что себестоимость бутылки водки- 50 копеек. Это когда она была 3,62, за поллитру. Да и ты, наверное, это же помнишь.
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ну до себестоимости мне тогда было далеко и 3.62 я не помню. а вот андроповку помню. Еще по родителям конечно. а вот сам уже при горбатом цены застал и талоны....
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Видел!!! Собственными глазами. А шо, он уже стал пневматическим? Не удивлюсь, если шо.
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эээээ ты травмат от пневматики отличаешь или нет?
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Ты меня не понял. Я, как раз- очень даже отличаю. Я имею ввиду, что с течением времени... этот обычный огнестрел может пройти все стадии... Включая даже- он может стать водяным пистолетиком.
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Стрелок, ты хороший парень, но в водке и спиртах ничего не понимаешь. Не лезь.
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На данный момент себестоимость крафтового спирта - 40-45 грн/л с учетом стоимости сахара, дрожжей, добавок и электроэнергии. Соответственно, водка - немного меньше 20 грн/л. Подчеркиваю, что водка, а не разведенный спирт, т.е., учитывается стоимость угля для углевания и комплекса бонификаторов.
Стоимость оборудования и трудовые затраты не учтены.
У меня своя ректификационная колонна, поэтому все достаточно точно.
Процесс получения спирта состоит из двух перегонок: получение самогона на дистилляторе и спирта - на колонне.

Понятно, что в промышленных масштабах себестоимость будет другая.
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добавь производственные затраты и без акциза получишь те цифры о которых я говорил
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Во! Вот это уже гораздо ближе! И понятней. Благодарю!
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Сергей, вы доказали что вы специалист по спирту. Теперь тоже самое но про водку, и даю подсказку - водка, из сахара не делается.
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"встречал в интернете", "влушал мнение эксперта" - сам попробуй сделать что-то своими руками. И укрспирту, и ЖЕКу и Укрбурштыну (была такая орг-ция да умудрилась обанкротится сидя на золотой жиле) сколько не плати все мало - все одно банкрот. Банкрот по скольку это все госпредприятия и монополисты (все госпредприятия у нас монополисты). МВФ ведь не предлагает нам закрыть Укрспирт или скажем колхоз - он советует сождать им конкуренцию. Ну конечно им только создай конкуренцию так они за 2 недели вылетят в трубу. Маргинальные цены ест ьтолько в той отрасли, в которой существует открытая конкуренция - чем выше конкуренция - тем рыночная цена ближе к маргинальной.
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я так понимаю ты директор одного из спиртзаводов? ну раз "своими руками" все прощупал и с таким апломбом тут вещаешь что прямо истина в последней инстанции
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В нормальном государстве при судах, прокуратуре и финансовой полиции был бы огромный налогоплательщик, еще и на экспоррт бы работал, а так, Не царь мидас, а царь П..с
Во первых с частного бизнеса будет больше налогов, во вторых, что не менее важно меньше лихих пид*св с коррупционными миллиардами которые потом инвестируются в грабеж страны и народа.
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О какой монополизации идёт речь? В каждой третьей хате (если не второй), есть свой самогонный аппарат!

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Пойди на блошинный рынок, там раритетных самоделок пруд пруди. Народ уже этим не занимается, а вот раньше... То, да.
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Вот тут полностью поддерживаю МВФ. Посмотрите на полки со спиртным после очередного повышения Гнойсманом цен на спиртное. Все затарено и никто практически ничего не покупает. Горбачев уже боролся с водкой и вином. Народ пить стал не меньше, но стал меньше закусывать, а семьи меньше кушать. Молодежь сосет декалитрами порошковое пиво, которое тоже скоро подорожает, отчего спивается намного быстрее, чем от крепкого пойла, а работяги травятся суррогатом в сомнительных забегаловках. Кафе и рестораны стали практически недоступны для простого народа и потихоньку банкротятся. Виноделы тоже в жопе. Алкаши переходят на наркоту, которая процветает, благодаря Авакову. И конца этой парашенковской вакханалии нет конца.
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Тоже полностью поддерживаю МВФ - любая монополия губительна в т.ч .и спиртная. тут дело даже не в том что водку не покупают а в том что укрспирт имея монополию так и не удосужился съедобный спирт произвести - люди травятся денатуратом. Кто побогаче конечно бренди да ром импортный покупают.
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Какой позор! Нашим совковым дегенератам у власти только из-за бугра могут объяснить что нельзя гадить под себя и ждать что будет в доме порядок. Нельзя одной роже залезать в бизнес и потом ногами от туда выпихивать остальных. Может Трамп их напугает, что бы они кроме дурных речей с трибуны, начали заниматься реформами на четвертом году власти.
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ну если МВФ, вдруг, обеспокоен украинской спиртовой промышленностью.... страшно подумать что еще вызовет беспокойство у МВФ. маразм. главное, что мы молчим. нам врут, нас обкрадывают, нас не считают за людей - а мы молчим...
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дело не в спиртовой промышленности конкретно, а в коррупционной монополизации всего нашего рынка. Спирт это только пример, с него нужно начинать.
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зробити 50-100 ліцензій на випуск якісного продукту Фірма що має ліцензію -мусить боротись з фальсифікатом своєї продукції Втрачену ліцензію не поновлювати а передати наступному в черзі... Самогон як гнали так і женуть як в селах так і в містах. То може є сенс дозволити гнати не на продаж а для власного користування не більш як 5-10 літрів на місяць
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"5-10 літрів намісяць" ? Хто контролювати к-ть буде ? "Чесний інспектор", який ходитиме по хатам ? перестаньте бути радянською людиною. Дозволити виробляти всім і продавати всім. Нічого страшного не станеться. Боїтесь отруїтись - купуйте пляшку на день народження в знайомого виробника (в сусіда наприклад). В Чехії в кожному селі є свій пивовар (чехи як правило і пьють пиво не в бутилках а свіже в бочках з місцевої броварні) - якість пива на порядок вища українського. Стільки денатурату, скільки виробив Укрспирт не в змозі виготовити жоден бровар з с.Хмільники Волинської обл. чи винороб з с.Висока Гутень десь під Мукачево.
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Есть польское слово - Быдло. Так это именно о бессловесной бесправной скотине, в человеческом обличии, которую можно гнать хоть на убой. Нас не напоминает?
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Скоро начнут диктовать с какой ноги вставать, с левой или правой. Или вообще лежать.
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Об этом у себя в Facebook сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой- так это может не МВФ требует а Кутовой и его дружбаны
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Требование исполнять законы которые создали в РАДЕ здесь подаются как демонские штучки от МВФ,а все просто-не дадим вы все разворовываете.
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Депутаты не проголосует за принятие з-на о демонополизации спиртовой отрасли, т.к. многие народные депутаты и сам Кутовой кормяться с этих спиртзаводов.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМВФ требует от Украины принятия закона о демонополизации спиртовой отрасли, - Кутовой
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