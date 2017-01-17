 Порошенко ввел в действие решение СНБО об усилении защиты объектов критической инфраструктуры

Об этом говорится в указе Президента №8 от 16 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Данным решением от 29 декабря 2016 года СНБО поручил Кабинету Министров в течение 2 месяцев разработать и принять концепцию создания государственной системы защиты критической инфраструктуры и план мер по ее реализации.
В течение 2 месяцев после принятия концепции должна быть разработана государственная система защиты критической инфраструктуры, а на рассмотрение парламента внесен законопроект "О критической инфраструктуре и ее защите".
В этом законопроекте должны быть предусмотрены: создание государственной системы защиты критической инфраструктуры; определение органа, ответственного за координацию деятельности по защите критической инфраструктуры; основы государственно-частного партнерства и ресурсного обеспечения в сфере защиты критической инфраструктуры; международное сотрудничество в сфере защиты критической инфраструктуры.
Службе безопасности Украины поручено в течение 3 месяцев принять меры по совершенствованию контрразведывательного обеспечения и защиты критической инфраструктуры.
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В этом указе говорится о создании системы защиты объектов критической инфраструктуры, и о определении органа, который будет этой хренью заниматься. Скорее всего под это дело будет создан новый орган (скорее всего подчиненный СБУ) с отдельным финансированием, возможно военизированный.
Так же упоминается про создание "засад державно-приватного партнерства та ресурсного забезпечення у сфері захисту критичної інфраструктури", что подразумевает возможность обдирания владельцев этой самой "критической инфраструктуры", скорее всего их обяжут выделять финансирование "на защиту". Возможно обяжут платить за доп. охрану у некой фирмочки
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ХІБА ЦЕ НЕ ВИРОК!?!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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