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Все про:безопасность (495) Порошенко (10397) СНБО (3078)

 Порошенко ввел в действие решение СНБО об усилении защиты объектов критической инфраструктуры

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О совершенствовании мер обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры".

Об этом говорится в указе Президента №8 от 16 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Данным решением от 29 декабря 2016 года СНБО поручил Кабинету Министров в течение 2 месяцев разработать и принять концепцию создания государственной системы защиты критической инфраструктуры и план мер по ее реализации.

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В течение 2 месяцев после принятия концепции должна быть разработана государственная система защиты критической инфраструктуры, а на рассмотрение парламента внесен законопроект "О критической инфраструктуре и ее защите".

В этом законопроекте должны быть предусмотрены: создание государственной системы защиты критической инфраструктуры; определение органа, ответственного за координацию деятельности по защите критической инфраструктуры; основы государственно-частного партнерства и ресурсного обеспечения в сфере защиты критической инфраструктуры; международное сотрудничество в сфере защиты критической инфраструктуры.

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Службе безопасности Украины поручено в течение 3 месяцев принять меры по совершенствованию контрразведывательного обеспечения и защиты критической инфраструктуры.
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порошенко 2,5 роки не мож завод патронний побудувати, про який захист інфраструктури він говорить? Народженний тирити податки і ховати їх в офшорах не може бути державним діячем та будувати оборону країни, в нього інша психологія, не вистачає йому психічної енергії для розбудови держави!
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Объект критической инфраструктуры .это мосты, больницы , тэц или Конча и Пуша Водица?
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Не знаю, но предвижу очередной распил!
В этом указе говорится о создании системы защиты объектов критической инфраструктуры, и о определении органа, который будет этой хренью заниматься. Скорее всего под это дело будет создан новый орган (скорее всего подчиненный СБУ) с отдельным финансированием, возможно военизированный.
Так же упоминается про создание "засад державно-приватного партнерства та ресурсного забезпечення у сфері захисту критичної інфраструктури", что подразумевает возможность обдирания владельцев этой самой "критической инфраструктуры", скорее всего их обяжут выделять финансирование "на защиту". Возможно обяжут платить за доп. охрану у некой фирмочки
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Дивлюсь по "Еспресо" засідання ВРУ, а там запитання: "Чи буде продуктивним цей політичній сезон?" и відповіді 1225 людей: так -8%; ні - 92%.
ХІБА ЦЕ НЕ ВИРОК!?!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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ворогам - гешефт, а на мнение людей насрать. потому что они агентыт зрады против пороха и не видят очевидных реформ
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Не прошло и трех лет войны, как Гарант разродился мудрым решением ! Тормоза, однако !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко ввел в действие решение СНБО об усилении защиты объектов критической инфраструктуры
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