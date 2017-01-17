 Беспилотник ОБСЕ зафиксировал три гаубицы "Гвоздика" боевиков в районе Ясиноватой

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет миссии ОБСЕ.
"15 января беспилотный летательный мини-аппарат СММ обнаружил три самоходных гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) к югу от Ясиноватой, размещенных там в нарушение соответствующих линий отвода", - сказано в сообщении.
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