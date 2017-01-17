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 Беспилотник ОБСЕ зафиксировал три гаубицы "Гвоздика" боевиков в районе Ясиноватой

СММ ОБСЕ зафиксировала три запрещенных минскими соглашениями гаубицы "Гвоздика" террористов в районе Ясиноватой, расположенном практически на линии разграничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет миссии ОБСЕ.

"15 января беспилотный летательный мини-аппарат СММ обнаружил три самоходных гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) к югу от Ясиноватой, размещенных там в нарушение соответствующих линий отвода", - сказано в сообщении.

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А что он "фиксировал" возле аэропорта "Киев" в Киеве- СБУ уже выяснили?
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Там тоже зафиксировали кое-что... надпись Путин хуйло на весь аэропорт
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И дальнейшие действия этих обосранцев???? Озабоченность???
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Обычно к трем гаубицам полагается еще один марат-разведчик .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБеспилотник ОБСЕ зафиксировал три гаубицы "Гвоздика" боевиков в районе Ясиноватой
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