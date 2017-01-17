 Контракт с ВСУ подписали 69 тысяч человек, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини, об этом сообщила на брифинге спикер Минобороны Оксана Гаврилюк.
"В 2016 году контракт с украинской армией заключили 69 тысяч военнослужащих, из которых 7,5 тыс. - это офицеры", - сказала она.
Гаврилюк отметила, что в 2017 году Минобороны будет делать все, чтобы приток контрактников не уменьшался.
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ЗСУ мають бути збільшені в 2017 році до 400 тис. солдат та офіцерів які служать по контракту! Ми маємо вибудовувати військовий паритет з ворогом!
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