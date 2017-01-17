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Все про:армия (7257) контракт (270) Минобороны (4571)

 Контракт с ВСУ подписали 69 тысяч человек, - Минобороны

Министерство обороны заявляет, что в 2016 году 69 тыс. военнослужащих поступили на военную службу по контракту.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини, об этом сообщила на брифинге спикер Минобороны Оксана Гаврилюк.

"В 2016 году контракт с украинской армией заключили 69 тысяч военнослужащих, из которых 7,5 тыс. - это офицеры", - сказала она.

Гаврилюк отметила, что в 2017 году Минобороны будет делать все, чтобы приток контрактников не уменьшался.

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В армії путіна 400 тис. контрактників, 261 тис. офіцерів а разом з солдатами строкової служби та курсантами військових училищ - 1 млн солдат та офіцерів.
ЗСУ мають бути збільшені в 2017 році до 400 тис. солдат та офіцерів які служать по контракту! Ми маємо вибудовувати військовий паритет з ворогом!
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зачем тебе 1 млн солдат? на улице 2017 год а не 39 когда воевали миллионными армиями,надо делать упор на технологичность,проффесионализм и современное оснащение армии,а не на количество
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Потрібно мати паритет хоча б по контрактникам, чисельність ЗСУ має забезпечувати наявність 400 тис. боєготових контрактників.
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зачем обьясни мне тебе 400 тисяч контрактников? только чтобы сравняться по циферкам с Россией? Россия большая для ее територии 1 млн чтобы так сказать охранать все границы достаточно,для Украины 240 тисяч с головой хватает,и делать надо не 400 тисяч и еще снова тратить деньги на оснащение,питание,обучение этих людей,а лучше потратить эти деньги на качественную подготовку и современное техническое оснащение тех людей которые имеються сейчас
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Це якщо у профі будуть патрони та танки. Збільшувати чисельність ЗСУ до 400 тис. контрактників необхідно для того щоб утримувати в боєздатному стані відповідну кількість техніки та зброї, щоб у випадку великої війни в нас було хоча б кілька місяців на проведення мобілізації та отримання міжнародної допомоги!
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чистая экономика... если в стране больше чем 1% населения в армии то стране конец...
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Нету в Украине МИЛЛИОНА желающих служить за почти бесплатно в Украинской Армии....Сельские Контрактники уже почти закончились...Городское население не желает служить....Если завтра ВОЙНА - воевать будет некому.
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Треба піднімати зарплату військовим до 2 тис. доларів США.
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Во Вторую Мировую при форсировании Днепра за один день погибло 300 тисяч солдат.....Если будет настоящая ВОЙНА в Украине мобилизация полностью провалится..........Уж поверте...
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сейчас не то время. так варварски никто не воюет. закидать мясом не получится.
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Форсування Дніпра це був військовий злочин радянської влади і прийде час коли український суд засудить радянських генералів та офіцерів за цей злочин та викреслить імена цих покидьків з української історії.
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тебе верить? ты кто? експерт,екстрасенс,человек который обладает статистикой какой то?
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Да я в деле мобилизации ЕКСПЕРТ....я ее проводил....так уж случилось....
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Чтобы была "настоящая война" с таким количеством солдат, Китаю нужно сначала Россию или Среднюю Азию пройти. Так что у Украины лет 20 есть в запасе
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Эта "цифра" уже в сотый раз озвучивается в СМИ, причем на неё вышли в середине 2016 года ! Других новостей нет, посвежее?
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А если задать вопрос кого набрали на контракт? В мирное время 99% етих "воинов " не прошли б не мед комиссию,не сдали б физо, тести провалили б.....Чему радуемся то? В Армиию - набрали не лучших из лучших, а кто в етой жизни ничего не достиг...пьянствовал,убежал от жени и т д....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКонтракт с ВСУ подписали 69 тысяч человек, - Минобороны
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