 Автомобиль затонул в карьере в Винницкой области: водитель погиб

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, легковая машина затонула в затопленном карьере возле села Широкая Гребля Хмельникского района.
Спасатели бензопилой разрезали лед на водоеме и расчистили место возле карьера для подъезда автокрана. После этого они вытащили Renault с телом погибшего человека.
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