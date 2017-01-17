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Все про:авто (3939) Винницкая область (358) несчастный_случай (152) водители (489) ГСЧС (643)

 Автомобиль затонул в карьере в Винницкой области: водитель погиб

В Винницкой области автомобиль утонул в водоеме. В результате погиб человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, легковая машина затонула в затопленном карьере возле села Широкая Гребля Хмельникского района.

Спасатели бензопилой разрезали лед на водоеме и расчистили место возле карьера для подъезда автокрана. После этого они вытащили Renault с телом погибшего человека.

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