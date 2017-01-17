 Порошенко прибыл в Давос для участия в экономическом форуме

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-службы Главы государства.
В тексте сообщения отмечается: "Президент Украины прибыл в Швейцарию, где примет участие в 47-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в городе Давос.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время сессии в Давосе Порошенко выступит с речью "Движение на Восток: усиление европейского соседства"
Глава Украинского государства выступит с речью во время сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы".
В ходе работы Форума Президент Украины проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами".
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По управлению активом ПАНАМЫЧА под названием Украина)))))))
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В понедельник, 16 января, в министерстве иностранных дел России в Москве состоялась встреча представителей различных палестинских движений и партий с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Отметим, что во время встречи с Лавровым представители палестинских фракций сидели за столом так, как обычно рассаживаются подчиненные министра на совещаниях. Согласно принятому международному протоколу, во время таких встреч глава МИД со своими подчиненными, как правило, садится напротив принимаемой делегации.
Департамент информации российского МИДа публикует текст вступительного слова Лаврова, прозвучавшего на этой встрече: "Уважаемые гости, дорогие друзья, мы рады приветствовать на встрече в Москве представителей большинства, если не всех, отрядов наших палестинских коллег. Из регулярного общения с российскими друзьями вы знаете очень хорошо, что наша страна является принципиальным и последовательным сторонником восстановления палестинского единства, преодоления раскола, который произошел десять лет назад. Я думаю, вы все согласитесь с тем, что за этот период можно было не раз убедиться, что отсутствие единства негативно сказывается на решениях палестинской проблемы... Мы приветствуем состоявшееся несколько дней назад в Бейруте заседание подготовительного комитета Палестинского Национального Совета, в ходе которого было принято важное коммюнике, подтвердившее курс на консолидацию ваших рядов и формирование общими усилиями правительства национального единства, компетенция которого распространялась бы на все палестинские территории. Мы очень надеемся, что сегодняшняя встреча, ваши контакты друг с другом в Москве помогут сделать так, чтобы это решение не стало еще одной декларацией, а воплощалось в практические дела."
Позже на сайте МИД РФ была также опубликована информация о встрече специального представителя президента России по Ближнему Востоку, замминистра иностранных дел Михаила Богданова с членом ЦК ФАТХ Аззамом аль-Ахмадом и заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком. "Представители руководства ФАТХ и ХАМАС подробно информировали о ходе проходящего на московской площадке диалога, подтвердили настрой своих движений и других участников встречи в российской столице на скорейшее преодоление внутрипалестинского раскола. Первым реальным шагом в этом направлении могло бы стать создание правительства национального единства, которое занялось бы решением конкретных проблем на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газы"...
15-17 января в Москве в Институте востоковедения Российской академии наук проходят неформальные межпалестинские переговоры по восстановлению национального единства, в которых принимают участие представители палестинских организаций, многие из которых признаны в США и ЕС террористическими, но не признаются таковыми в России.
На переговоры прибыли представители следующих движений и группировок: "Организация освобождения Палестины" (ООП), "Движение за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ), "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС), "Палестинский исламский джихад", (ИД) "Народный Фронт освобождения Палестины" (НФОП), "Демократический фронт освобождения Палестины" (ДФОП), "Палестинская национальная инициатива", "Коммунистическая партия Палестины".
Российские СМИ цитируют заявление Лаврова и выступления некоторых палестинских лидеров, присутствующих в Москве, но не приводят список участников этой встречи. Однако многих из них можно идентифицировать по фотографиям, публикуемым международными агентствами и палестинскими СМИ.
Российскую сторону на переговорах представляют профессор-востоковед Виталий Наумкин и генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Шафиг Пшихачев. Также во встречах участвуют: посол Палестины в Москве Абд аль-Хафиз Нуфаль, секретарь исполкома ООП Саиб Арикат, член политбюро ФАТХ Аззам аль-Ахмад, заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук, представитель руководства "Палестинского исламского джихада" Ануар Абу Таха, представитель исполкома ООП и глава "Палестинского фронта народной борьбы" (ПФНБ) Ахмад Мадждалани, председатель политбюро "Демократического фронта освобождения Палестины" (ДФОП) Каис Абд аль-Карим, член политбюро "Демократического фронта освобождения Палестины" Али Фейсал, председатель движения "Палестинская национальная инициатива" Мустафа Баргути, Ахмад Бсайсу (кого представляет, неизвестно) и другие.
Примечательно, что большинство палестинских СМИ или не пишут пока ничего про переговоры в Москве, или освещают их крайне скупо. Подробнее прочих публикации по теме на сайте "Палестинского информационного центра", принадлежащего ХАМАС...
Агентство РИА Новости также приводило комментарий Аззама аль-Ахмада, сказавшего, что ФАТХ надеется договориться с ХАМАС о проведении всеобщих выборов к июню 2017 года.
Предыдущая встреча представителей ФАТХ и ХАМАС в Москве проходила в мае 2011 года. Нынешняя встреча началась одновременно с парижской конференцией, на которой обсуждались пути урегулирования палестино-израильского конфликта без участия Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назвал мероприятие в Париже "палестинской аферой под французским покровительством", но по поводу встреч в Москве комментариев не давал.
Находящийся в Москве секретарь исполкома ООП Саиб Арикат сообщил, что председатель ПНА Махмуд Аббас, отправившийся с визитом во Францию, попросил президента РФ Владимира Путина убедить президента США Дональда Трампа не переносить американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
Израиль относит к террористическим организациям ХАМАС, "Исламский джихад", ДФОП, НФОП, ПФНБ и боевые подразделения ФАТХ. Те же организации (кроме ДФОП) признают террористическими власти США и Европейский союз. Но Россия ни одну из этих организаций к террористическим не относит, несмотря на то, что среди жертв терактов, совершенных боевиками этих группировок, были и российские граждане. Представители руководства палестинских террористических организаций никогда публично не приносили извинений за то, что в результате действий боевиков гибли и получали ранения граждане РФ. Руководство России летом 2012 года проигнорировало "Запрос о задержании лидеров ХАМАСа и расследовании их преступлений против граждан России в Израиле".
ОТСЮДА
Список террористических актов движения ХАМАС
Список террористических актор движения ФАТХ
Список террористических актов "Исламского джихада"
Список террористических актов ДФОП
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