 Ляшко о пенсионной реформе: "Какой идиот поднимает пенсионный возраст, когда половина людей трудоспособного возраста просто не работают?"

Об этом в комментарии журналистам в кулуарах Рады заявил лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам Ляшко, его фракция будет делать все возможное для того, чтобы подобное решение не было принято.
"Они хотят поднят пенсионный возраст до 70 лет. А у нас средняя продолжительность жизни - 63 года. Какой идиот поднимает пенсионный возраст, когда половина людей трудоспособного возраста просто не работают?", - отметил нардеп.
Ляшко уверен, что власть должна не поднимать пенсионный возраст, а создавать рабочие места, давать дешевые кредиты бизнесу и запустить экономику.
Отвечая на вопрос будет ли Радикальная партия голосовать за повышение зарплат народным депутатам он подчеркнул: "Нужно повышать зарплату украинцам, а не депутатам".
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Жируют, на лексусах ездят, черную икру жрут, а в ПФ не платят?
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Экономику уже запустили, дальше некуда !
Рабочие места создаются закрытием предпринимателей.
Зарплаты растут за счет инфляции.
Шо Вам, не нравится?
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"Рехформи" в дії!!!
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