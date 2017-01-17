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Все про:ВР (21269) зарплата (1621) Ляшко (1281) пенсионная реформа (777) пенсионный возраст (699) пенсия (1492)

 Ляшко о пенсионной реформе: "Какой идиот поднимает пенсионный возраст, когда половина людей трудоспособного возраста просто не работают?"

Радикальная партия выступает против повышения пенсионного возраста для граждан Украины.

Об этом в комментарии журналистам в кулуарах Рады заявил лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Ляшко, его фракция будет делать все возможное для того, чтобы подобное решение не было принято.

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"Они хотят поднят пенсионный возраст до 70 лет. А у нас средняя продолжительность жизни - 63 года. Какой идиот поднимает пенсионный возраст, когда половина людей трудоспособного возраста просто не работают?", - отметил нардеп.

Ляшко уверен, что власть должна не поднимать пенсионный возраст, а создавать рабочие места, давать дешевые кредиты бизнесу и запустить экономику.

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Отвечая на вопрос будет ли Радикальная партия голосовать за повышение зарплат народным депутатам он подчеркнул: "Нужно повышать зарплату украинцам, а не депутатам".
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Ляшко сам последнии 20 лет ни..я не делает, тяжелее ку.я ничего не поднимал!!!
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Уряд мафії вигадує нові і нові фейкові реформи щоб нічого не робити і досидіти до кінця повноважень. Мафія буде безкінечно перерозподіляти гроші та пільги, але в результаті гроші отримають тільки олігархи, тому цей мафіозний уряд має йти у відставку! В країні державні монополії мають приносити мільярди доларів прибутків - Укрзалізниця, порти, аеропорти, надра, вода, все це коштує сотні мільярдів доларів, але ці долари осідають в кишенях олігархів! Уряд не дає Укрзалізниці підняти ціни на вантажні перевезення в кілька разів після падіння гривні більш ніж втричі і це призводить до шалених збитків в 16 млрд грн в 2015 році, а в цей час аналог Укрзалізниці в ЄС - Дойче Бан приносить 1,5 млрд доларів прибутків, перевозячі таку саму кількість вантажів і ще маючи дотаційне перевезення мільярда пасажирів в ЄС!!!!!!!!!!!!!!! Порти в ЄС приносять шалені прибутки в мільярди євро на рік, а наші порти дають прибуток - 10-30 млн доларів на рік!!!! ОПЗ має приносити 5 млн доларів на день!!!!!! але в результаті махінацій ці гроші повністю розкрадаються мафією! Уряд мафії буде набивати собі кишені і ніколи не буде проводити реальних реформ!
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Говорити розумні речі не означає робити розумні речі ))))
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А где же сам Ляшко заработал миллион ? Ведь нигде вроде,как и не работал !
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Заднеприводный радиКалл возбудился не на шутку
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Мывыфы вроде и не просит поднимать выше 63... чего итак достаточно. Хотя по сути Олежа прав - кто бы молодых и средних трудоустроил для начала... а не думал, как бы заготавливать загодя гробы на рабочих местах для пожилых...
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Особливо риганали зараз так вболівають за народ, шо аж пипець.
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продажный закукарекал. шо там Бойко, уже не мешает сидя рядом, хорошо ляшко урок усвоил?
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Набиває собі ціну перед голосуванням за підвищення пенсійного віку ))))
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Не "не работают", а не могут найти работу, это две большие разницы...
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а если честно? работают, но ничего не платят в ПФ?
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Жадины ! :D
Жируют, на лексусах ездят, черную икру жрут, а в ПФ не платят?
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создавать рабочие места, давать дешевые кредиты бизнесу и запустить экономику

Экономику уже запустили, дальше некуда !
Рабочие места создаются закрытием предпринимателей.
Зарплаты растут за счет инфляции.
Шо Вам, не нравится?
.
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Проблема не лишень у відсутності робочих місць, багатьом людям банально НЕ вигідно офіційно працевлаштовуватись і втратити субсидії. Краще сидіти в теплій хаті і ніхєра не робити, маючи супсидію ніж цілий день гарувати, а зароблені гроші віддати облгазу.
"Рехформи" в дії!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛяшко о пенсионной реформе: "Какой идиот поднимает пенсионный возраст, когда половина людей трудоспособного возраста просто не работают?"
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