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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Давос (230) Порошенко (10395) Швейцария (255)

 Во время сессии в Давосе Порошенко выступит с речью "Движение на Восток: усиление европейского соседства"

Президент Украины примет участие в 47-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

Так, согласно сообщению, во время сессии Порошенко выступит с речью "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко не будет участвовать в "завтраке Пинчука" во время Давосского форума, - Цеголко

Также сообщается, что в ходе работы Форума Президент Украины проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами.
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Зрадодрочеры ,фамилия Порошенко !!! ФАС !!!
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А в порошенка немає інших справ в Україні ніж виступати з дебільними докладами в Давосі? Україну в ЄС не хочуть бачити ні Франція, ні Німеччина і показують це різними способами через ніби незгоду Нідерландів щось там ратифікувати! Але ж насправді Нідерланди роблять це зі згоди Меркель та Олланда. Всі інші країни ЄС теж не в захваті від України і не хочуть її бачити в ЄС. Наші союзники в ЄС це тільки Польща, Литва, Латвія, Естонія, країни які перебувають під загрозою російської окупації та знищення. Навіщо виступати в Давосі перед тими хто вважає тебе печерним дикуном та поцом? Краще витратити цей час на проведенні реформ, на звільнення ще одного шматка території від терористів, на позбавлення залежності від російського газу, на припинення трансляції тупих російських серіалів та програм в Україні! Але ж в порошенка Україна не в пріоритеті, йому треба налагоджувати звязки для особистого бізнесу в ЄС, тому він використовує будь яку можливість втекти з України на якісь форуми та зустрічі за кордоном.
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выступает ансамбль "клептократам гои не помеха" с программой "гоп со смыком"
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Вспоминается цитата из мультика - "А сейчас Чебурашка скажет речь",там кажется шла речь о том ,что мы строили,строили и наконец построили,ну типа жити по новому !!!
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"Новый завет договор для Европы"? А кого на алтарь в качестве жерты, не Украину случайно?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВо время сессии в Давосе Порошенко выступит с речью "Движение на Восток: усиление европейского соседства"
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