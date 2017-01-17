 Во время сессии в Давосе Порошенко выступит с речью "Движение на Восток: усиление европейского соседства"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.
Так, согласно сообщению, во время сессии Порошенко выступит с речью "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы".
Также сообщается, что в ходе работы Форума Президент Украины проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами.
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заветдоговор для Европы"? А кого на алтарь в качестве жерты, не Украину случайно?
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