 Причиной смога в Киеве чиновники назвали "погодное явление", вызванное деятельностью людей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Украинской правде. Киев" сообщил начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук.
"Последняя информация, которая у нас есть, СЭС говорит, что это природное явление, ГСЧС не подтверждает пожаров в городе или на прилегающих территориях, никаких возгораний на мусорных полигонах нет. По информации санстанции и Укргидрометцентра, это погодные условия, когда все дымы и выбросы не поднимаются вверх, а накапливаются в приземном слое атмосферы", - сказал Ткачук.
Причиной этого он назвал разного рода котлы и отопительные установки и камины, которые сейчас используют киевляне.
"Все эти приборы, имеющие выбросы в атмосферу, все это накапливается в приземном слое и мы имеем такое задымление", - сказал Ткачук.
Он добавил, что за состоянием воздуха следит Госпотребслужба. "Они организовали контрольные точки измерения воздуха, но никаких превышений по угарных газах пока не обнаружено. При температуре -6 никаких ухудшений по воздуху СЭС не находит", - подытожил Ткачук.
То же отметил и руководитель Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
Он отметил, что так называемая метеорологическая дымка уже становится привычным явлением для столицы.
"Этот смог - то метеорологическая дымка. Мы уже такие явления наблюдали ранее. Это природное явление, возникающее при инверсии температуры и понижении давления и изменении температуры в нижнем слое атмосферы. Через это продукты жизнедеятельности человека накапливаются в нижнем слое атмосферы и не перемещается в верхний. В 7-00 часов Лабораторный центр охраны здоровья взял пробы воздуха, результаты их исследования мы получаем в 10 утра. Вчера превышений вредных веществ не было", - сказал Рубан.
Причиной смога он также назвал городские котельные и индивидуальные, а также авто.
"Побороть это явление можно только путем уменьшения выбросов в атмосферу из-за уменьшения использования индивидуальных авто и через уменьшение количества котельных, но это нереально для зимнего периода", - подытожил Рубан.
В аэропорту "Киев" отметили, что несмотря на смог, работают в обычном режиме, но призвали пассажиров внимательно следить за статусом своих рейсов on-line табло.
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экспертов.
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Сам то понял, что сказал?
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1. Вся верхушка свалила из Киева, поэтому можно посжигать какую-то херню. Про Чернобыль, кстати, тоже молчали, так что про всякие "мелочи" вообще не признаются.
2. Вчера приехал Байден и выбрал для Украины новыго НОРМАЛЬНОГО УКРАИНСКОГО президента - отсюда и белый дым. Ну ради такого случая можно и потерпеть парочку дней.
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