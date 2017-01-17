EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Киевские новости
  2160  18
Все про:Киев (15821) смог (30)

 Причиной смога в Киеве чиновники назвали "погодное явление", вызванное деятельностью людей

Причиной дыма в столице является не пожара и не сжигание мусора, а погодное явление.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Украинской правде. Киев" сообщил начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук.

"Последняя информация, которая у нас есть, СЭС говорит, что это природное явление, ГСЧС не подтверждает пожаров в городе или на прилегающих территориях, никаких возгораний на мусорных полигонах нет. По информации санстанции и Укргидрометцентра, это погодные условия, когда все дымы и выбросы не поднимаются вверх, а накапливаются в приземном слое атмосферы", - сказал Ткачук.

Причиной этого он назвал разного рода котлы и отопительные установки и камины, которые сейчас используют киевляне.

"Все эти приборы, имеющие выбросы в атмосферу, все это накапливается в приземном слое и мы имеем такое задымление", - сказал Ткачук.

Он добавил, что за состоянием воздуха следит Госпотребслужба. "Они организовали контрольные точки измерения воздуха, но никаких превышений по угарных газах пока не обнаружено. При температуре -6 никаких ухудшений по воздуху СЭС не находит", - подытожил Ткачук.

То же отметил и руководитель Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Он отметил, что так называемая метеорологическая дымка уже становится привычным явлением для столицы.

"Этот смог - то метеорологическая дымка. Мы уже такие явления наблюдали ранее. Это природное явление, возникающее при инверсии температуры и понижении давления и изменении температуры в нижнем слое атмосферы. Через это продукты жизнедеятельности человека накапливаются в нижнем слое атмосферы и не перемещается в верхний. В 7-00 часов Лабораторный центр охраны здоровья взял пробы воздуха, результаты их исследования мы получаем в 10 утра. Вчера превышений вредных веществ не было", - сказал Рубан.

Причиной смога он также назвал городские котельные и индивидуальные, а также авто.

"Побороть это явление можно только путем уменьшения выбросов в атмосферу из-за уменьшения использования индивидуальных авто и через уменьшение количества котельных, но это нереально для зимнего периода", - подытожил Рубан.

В аэропорту "Киев" отметили, что несмотря на смог, работают в обычном режиме, но призвали пассажиров внимательно следить за статусом своих рейсов on-line табло.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чё ж оконо открыть нельзя, если всё так "кучеряво"? А раньше чего НИКОГДА такого не было? Только в прошлого лета началось?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все має свій початок,так саме було в Лондоні,Токіо і в Кітаї)))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Люди газ економлять, на твердопаливні котли перейшли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
такое ощущение по словам ГСЧС, что киевляне топят исключительно дровами?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да в новостях же уже двести раз писали, что в Украине топят в основном углём, а платим при этом за газ .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ставлю под сомнение квалификацию этих экспертов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хоть бы фотки показали чего там киевляне натопили .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...продукты жизнедеятельности человека накапливаются в нижнем слое атмосферы..."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сам то понял, что сказал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут два варианта:
1. Вся верхушка свалила из Киева, поэтому можно посжигать какую-то херню. Про Чернобыль, кстати, тоже молчали, так что про всякие "мелочи" вообще не признаются.
2. Вчера приехал Байден и выбрал для Украины новыго НОРМАЛЬНОГО УКРАИНСКОГО президента - отсюда и белый дым. Ну ради такого случая можно и потерпеть парочку дней.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПричиной смога в Киеве чиновники назвали "погодное явление", вызванное деятельностью людей
 Облако тегов
Антитеррористическая операция Байден военнослужащие Давос Донбасс Евросоюз задержание Киев Крым Минобороны минские соглашения НАБУ НАТО Нацполиция Охендовский Пашинский пенсия переговоры Порошенко расследование реформы Россия санкции СБУ смерть стрельба суд США терроризм Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти