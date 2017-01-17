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Все про:КГГА (1831) Кличко (2506) Метрополитен (345)

 Станция метро "Львівська брама" будет открыта в 2018 году, - Кличко

Киевская городская государственная администрация намерена открыть станцию метрополитена "Львівська брама" в 2018 году.

Об этом эфире на канале NewsOne сказал мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

"Я надеюсь, в этом году будут инвестированы большие средства и уже в следующем году "Львівська брама" будет запущена в эксплуатацию", - сказал Кличко.

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Он подчеркнул, что инвестиционные средства также будут вложены в строительство Подольско-Воскресенского моста, станций и других объектов.

Как сообщалось, Киевская городская государственная администрация намерена полностью обновить вагоны Борщаговской линии скоростного трамвая.



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Какая Львовская брама? Ты для начала хотя бы разберись, почему весь Киев в непроглядном дыму???! Про 2018 год оно вещает!
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А что такое брама? Я почему-то сразу Индию вспомнил.
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Брама (укр) - Ворота (рус)
но только не те которыми двор в селе закрывают, а те которые закрывают проход в город (с таможней, караулкой, охраной).
Московитский в этом плане беднее украинского. Отдельного термина нет.
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Там проблема с наземным выходом из метро. Где с самого начала планировался выход, давно все застроено или приватизировано.
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Та ладно, там в районе Львовской площади столько заброшенных недостроев стоит, что не проблема вернуть в собственность Киев и сделать выход из метро.
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"Не проблема", вернуть землю в центре Киева которая хрен знает сколько стоит не проблема? Может уже и не проблема, выкупили у хозяев( самих у себя) долгострои.
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Зачем портить каким-то там метро этот "рай на земле" ))) Троещина должна оставаться Троещиной!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСтанция метро "Львівська брама" будет открыта в 2018 году, - Кличко
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