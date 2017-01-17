 Станция метро "Львівська брама" будет открыта в 2018 году, - Кличко

Об этом эфире на канале NewsOne сказал мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
"Я надеюсь, в этом году будут инвестированы большие средства и уже в следующем году "Львівська брама" будет запущена в эксплуатацию", - сказал Кличко.
Он подчеркнул, что инвестиционные средства также будут вложены в строительство Подольско-Воскресенского моста, станций и других объектов.
Как сообщалось, Киевская городская государственная администрация намерена полностью обновить вагоны Борщаговской линии скоростного трамвая.
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но только не те которыми двор в селе закрывают, а те которые закрывают проход в город (с таможней, караулкой, охраной).
Московитский в этом плане беднее украинского. Отдельного термина нет.
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