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Все про:армия РФ (5943) Сирия (2020) Бутусов Юрий (1139)

 В бою под Пальмирой ликвидирован капитан Марат Ахметшин - начальник разведки гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона Западного военного округа ВС РФ, - журналист

Российская пропаганда продолжает фабриковать нереальные истории о "подвигах" солдат армии РФ во время боевых действий в Сирии, в то же время раскрывая реальные потери своих солдат.

Об этом пишет в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отмечает: "Он был один против 200 игиловцев. У них были танки и БТРы, а у него только автомат, три пушки" - российский наемник Марат Ахметшин уничтожен в Сирии, кремлевские СМИ придумали красочную историю "подвига". Готовый сценарий - типа "Один пальмировец"

Благодаря награждению в Кремле большой группы российских наемников, воевавших в Сирии и в Украине, стало известно о ранее неизвестных потерях российской армии. Оказалось, в бою под Пальмирой был убит капитан Марат Ахметшин, начальник разведки гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона Западного военного округа ВС РФ. Российские СМИ придумали совершенно фантастическую историю, которая показывает, как низко российская пропаганда ставит своих потребителей:

"Он был один против 200 игиловцев (сторонники международной террористической организации, запрещенной в России). У них были танки и БТРы, а у него только автомат, три пушки (к слову, на одно орудие полагается расчет из четырех военнослужащих, - прим. ред.) и гранаты… И он дал бой. А стреляет он метко - смог подбить несколько танков и БТРов. Когда подоспела подмога и нападение отбили, его нашли еще живым. Он, весь израненный, держал в руке гранату без чеки, а вокруг горела земля. Видимо, хотел себя подорвать, если игиловцы приблизятся. Наши забрали гранату, бросили ее в сторону, чтобы взорвалась. Лишь тогда сын потерял сознание и упал лицом прямо в огонь".

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"Спасти жизнь офицеру военные медики не смогли - он получил минимум три смертельных ранения. На вопрос, как мог российский воин в чужой стране столкнуться один на один с большой группой игиловцев, военные источники "Реального времени" предположили, что основные войска либо отступили, либо не успели прибыть не место".

армия рф


То есть начальник разведки дивизиона сам воюет за целый артиллерийский расчет, и уничтожает несколько танков из пушки. Из какой пушки? Он же на гаубицах воюет? Вероятно, это были гаубицы? А куда делись их расчеты? Ведь гаубицу в одиночку не развернешь, она хорошо заметна, и по движущемуся танку даже по одному из орудия попасть трудно, да и заметно орудие прекрасно, танку расстрелять ничего не стоит. И почему он сам стрелял, если остальные разбежались? Где же воздушно-космические силы, вертолеты, спецназ, если ИГИЛ такими крупными силами прорывается на тыловую артиллерийскую позицию? И откуда у них в сирийской пустыне столько танков и БТРов, на видео есть единичные трофейные экземпляры, ведь запчастей ИГИл не производит и не закупает, любой трофей быстро выходит из строя. Кого же бомбят ВКС РФ, которые якобы давно разбомбили десятки тысяч игиловцев? Но российский читатель на такие нюансы внимания не обращает. Сказано - в одиночку с тремя пушками отбивался против 200 игиловцев и танков - ,пора готовить новый сериал про защитника "Новосирии", - пишет журналист.

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"Такие случаи показывают реальную боеспособность российской армии в Сирии в условиях широкомасштабных боевых действий. Потратив несколько недель на взятие Пальмиры, российские подразделения 8 ноября за одни сутки сдали Пальмиру отрядам ИГИЛ, бросив своих сирийских союзников и понеся серьезные потери - был убит комбат 56-й десантно-штурмовой бригады Санал Санчиров", - резюмирует Бутусов.

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Бежавшие из Ирака игиловцы оставили в бегстве свои российские паспорта.


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мабуть і отсосі послужив трохи, а потім поїхав дітей сірійських мочити... гори в аду, тварюка
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травилися не аптечним ...аптечний для лохів...бояре п'ють "бояришнік"з хозмага...
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Один с "Боярышником" против двухсот укуренных гашишом! - в новосирийском многосерийном сериале "Они ушли в который раз, но херои остались!"
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...Марат Ахметшин...ЧИСТААА ГГГУССКАЯААА ФАААМИЛИЯААА
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Я буду драться за двоих!..Нет - за четверых!...Нет, за двенадцать человек!
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ты в принципе прав.корове-коровья,барану -баранья а кацапу кацапья
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здох ма...рат да и х** с ним. Земля тебе, свинособака кацапская, стекло-вато-бетоном.
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три ранения...одно из которых получил при рождении--холодец мозга.ни капли жалости и сочувствия.он был оккупант и мразь.смерть надежно приковала его к позорному столбу.это участь большинства кацапов.
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Здохла еще одна мразь это хорошо Токо не надо говорить что его послали , даже у афганцев был шанс не ехать а это здоровый урод и поехал убивать вместо того чтобы сидеть дома с женой и воспитовать детей
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Так были придуманы герои-диды и их подвиги во времена дидаваивалей.
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Добрый день!Это старо!кремлевская машина еще со времен совка умела прославлять,врать безбожно,гадить.Ничего не меняется.А хуйло и его банда-продолжатели дела недобитых коммуняк.Как я вас мразей ненавижу и ненавидел всегда.Я везде и повсюду буду вас тварей гнобить и прославлять Украину и ее гордый народ.Слава Украине!Слава Нации!
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Начальник разведки дивизиона=командир взвода. Должность то ст. лейтенанта. Вопрос что делает капитан на должности ст. лейтенанта? Скорее всего алкаш и "карьерист". Искупал вину за массовые запои, в надежде получить капитанскую должность.
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".....Лишь тогда сын потерял сознание и упал лицом прямо в огонь". - виходить смаженопикий бурят марат :D Источник:http://censor.net.ua/n423579
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Из гаубицы по танку прямой наводкой , разведчик - гаубичник вес гаубицы -3200 кг , а один на трех воевал :D , позлравляю кацапы - вы балбесы
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Бутусов очень озабочен российскими солдатами в Сирии. На кой они ему сдались?
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Просто пример честности российских политиков , если врут здесь значит врут и в другом , Песков: в Сирии нет сухопутных войск России | РИА Новости .
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...а в руке была зажата бутылочка настойки боярышника...когда подошло подкрепление,то им с трудом удалось вырвать ее из руки хероя.как только руку разжали он тут же рухнул мордой лица в огонь...ведь жизнь без любимого напитка руцких хероев потеряла всякий смысл...а в тишине тихо потрескивала горящая рожа Марата-артиллериста.
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Это шлейф исторически от СССР приписывать подвиги к примеру ВОВ "Дом Павлова в Сталинграде", "27 паноиловцев под Моцсквой" все это выдумки и фейк пропогандистов и политработников кремля.Х#йло не исключение
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Всьо сходиться - сам він не воював спочатку а консультував сірійців, потім ті сірійці випарувалися і відважний кацап прийняв нерівний бій - в одиночку.
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ещё один - расеянин типа - зажмурился! кентов подтягивай своих,что бы скучно одному не было!
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сказка о последней гранате и 200 игиловцев........


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Наши забрали гранату, бросили ее в сторону, чтобы взорвалась. Лишь тогда сын потерял сознание и упал лицом прямо в огонь".Источник: http://censor.net.ua/n423579

В раненого забрали гранату і не підтримали його щоб не впав в огонь - блять каци ви йобнуті на обі голови з вашої курки гербі.
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Значит, одного "марата" у нас на Донбассе точно "не будет"! Хоть я и не вполне согласен с формулой "враг моего врага - мой друг", но за каждого зашкваренного марата - ИГИЛу - отдельное "шукран"!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ бою под Пальмирой ликвидирован капитан Марат Ахметшин - начальник разведки гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона Западного военного округа ВС РФ, - журналист
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