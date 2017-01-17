 В бою под Пальмирой ликвидирован капитан Марат Ахметшин - начальник разведки гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона Западного военного округа ВС РФ, - журналист

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Об этом пишет в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.Он отмечает: "Он был один против 200 игиловцев. У них были танки и БТРы, а у него только автомат, три пушки" - российский наемник Марат Ахметшин уничтожен в Сирии, кремлевские СМИ придумали красочную историю "подвига". Готовый сценарий - типа "Один пальмировец"Благодаря награждению в Кремле большой группы российских наемников, воевавших в Сирии и в Украине, стало известно о ранее неизвестных потерях российской армии. Оказалось, в бою под Пальмирой был убит капитан Марат Ахметшин, начальник разведки гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона Западного военного округа ВС РФ. Российские СМИ придумали совершенно фантастическую историю, которая показывает, как низко российская пропаганда ставит своих потребителей:"Он был один против 200 игиловцев (сторонники международной террористической организации, запрещенной в России). У них были танки и БТРы, а у него только автомат, три пушки (к слову, на одно орудие полагается расчет из четырех военнослужащих, - прим. ред.) и гранаты… И он дал бой. А стреляет он метко - смог подбить несколько танков и БТРов. Когда подоспела подмога и нападение отбили, его нашли еще живым. Он, весь израненный, держал в руке гранату без чеки, а вокруг горела земля. Видимо, хотел себя подорвать, если игиловцы приблизятся. Наши забрали гранату, бросили ее в сторону, чтобы взорвалась. Лишь тогда сын потерял сознание и упал лицом прямо в огонь"."Спасти жизнь офицеру военные медики не смогли - он получил минимум три смертельных ранения. На вопрос, как мог российский воин в чужой стране столкнуться один на один с большой группой игиловцев , военные источники "Реального времени" предположили, что основные войска либо отступили, либо не успели прибыть не место".

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То есть начальник разведки дивизиона сам воюет за целый артиллерийский расчет, и уничтожает несколько танков из пушки. Из какой пушки? Он же на гаубицах воюет? Вероятно, это были гаубицы? А куда делись их расчеты? Ведь гаубицу в одиночку не развернешь, она хорошо заметна, и по движущемуся танку даже по одному из орудия попасть трудно, да и заметно орудие прекрасно, танку расстрелять ничего не стоит. И почему он сам стрелял, если остальные разбежались? Где же воздушно-космические силы, вертолеты, спецназ, если ИГИЛ такими крупными силами прорывается на тыловую артиллерийскую позицию? И откуда у них в сирийской пустыне столько танков и БТРов, на видео есть единичные трофейные экземпляры, ведь запчастей ИГИл не производит и не закупает, любой трофей быстро выходит из строя. Кого же бомбят ВКС РФ, которые якобы давно разбомбили десятки тысяч игиловцев? Но российский читатель на такие нюансы внимания не обращает. Сказано - в одиночку с тремя пушками отбивался против 200 игиловцев и танков - ,пора готовить новый сериал про защитника "Новосирии", - пишет журналист."Такие случаи показывают реальную боеспособность российской армии в Сирии в условиях широкомасштабных боевых действий. Потратив несколько недель на взятие Пальмиры, российские подразделения 8 ноября за одни сутки сдали Пальмиру отрядам ИГИЛ, бросив своих сирийских союзников и понеся серьезные потери - был убит комбат 56-й десантно-штурмовой бригады Санал Санчиров", - резюмирует Бутусов.