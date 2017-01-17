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 Суд оккупантов не нашел Чийгоза на фотографиях с митинга 26 февраля 2014 года в Симферополе: это противоречит показаниям свидетелей обвинения, - Полозов

Во время изучения в подконтрольном РФ так званом Верховном суде Крыма фотографий с митинга 26 февраля 2014 года в Симферополе заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза на них не обнаружили.

Об этом заявил адвокат Чийгоза Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, в течение первой половины заседания, которое состоялось 16 января, "суд" оккупантов продолжил изучать доказательства, предоставленные "прокурором", а именно: фотографии с митинга 26 февраля 2014 года.

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"Исследовались фотографии до 14:24. На это время никаких массовых беспорядков на фотографиях изображено не было. Также не было изображений Ахтема Чийгоза, что противоречит показаниям потерпевших свидетелей. Они утверждали, что Чийгоз каким-то образом давал участникам митинга команды и распоряжения, передвигался по коридору, который выстраивали митингующие", - отметил адвокат.

По информации адвоката, следующее судебное заседание назначили на сегодня, 17 января.

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Напомним, после оккупации Крыма Россией на полуострове марионетки Кремля начали "судить" крымскотатарских активистов, принимавших участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины и противостоявших им активистов партии "Русское единство", руководимых на тот момент нынешним главарем оккупантов Сергеем Аксеновым. События происходили 26 февраля 2014 года. По данным оккупантов, из-за образовавшейся давки двое митингующих погибли, 79 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. По данному делу также проходит Ахтем Чийгоз. Подсудимые своей вины не признают и считают данное дело политически мотивированным. Правозащитный центр "Мемориал" в России признал политзаключенными фигурантов "дела 26 февраля", содержащихся под стражей - Ахтема Чийгоза, Али Асанова и Мустафу Дегерменджи.
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Мені от цікаво, а от якого лєшого російський суд в Криму розглядає справу 26 лютого??? Навіть за російською точкою зору Крим було приєднано весною, відповідно в лютому він ну ніяк не був російським. Відповідно там тоді ще діяли українські суди і українські закони.
Російські суди взагалі не мають до того ніякого діла навіть за їхнім кацапським законодавством, бо на момент мітингу 26 лютого їх у Криму не було, а закон не має зворотньої сили в часі.

Хоча Чийгоз має повне право зараз подати у Європейський суд і сказати, що його судить суд, який не має на то ніякого права, бо де юре Крим - Україна. Я б на місці юристів так і зробив.
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Вы пытаетесь найти логику в действиях лапотного кривосудия?
А какого хрена мацковский районный суд (Драгомиловский) признал Майдан - госпереворотом?
В их головах может найти причинно-следственный связи лишь квалифицированный психатр...
Хотя лучше - патологоанатом...
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А вот еще из Снежной Нигерии, зацените:
Дедыстучали...
В России впервые возбудили уголовное дело по статье о недоносительстве, которая появилась в законодательстве после принятия «пакета Яровой». Россиянина подозревают в несообщении о планах знакомого уехать в Сирию
В Чечне возбудили первое уголовное дело о недоносительстве против жителя республики Асхаба Хизриева, который не сообщил в правоохранительные органы о планах своего знакомого присоединиться к террористической организации. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Чеченской республики.
В отношении Хизриева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении).
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/16/01/2017/587cf7679a7947e59a7f2745?from=main
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Бежавшие из Ирака игиловцы оставили в бегстве свои российские паспорта.



О двуличии кремля.
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Крым никогда не был украинским,подумал про себя кандидат в президенты Франции и зажал рукой чек с крупной суммой от спонсора с Москвы.
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Предлагаю обвинить фотографии в лжесвидетельстве и приговорить к сожжению!
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Так этот же чувак в Крыму катаясь пьяным с прокурорами и ментами сбил насмерть беременную женщину. Которые его потом успешно отмазали. Не лучше ли будет если правосудие свершится, хотя бы таким образом?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд оккупантов не нашел Чийгоза на фотографиях с митинга 26 февраля 2014 года в Симферополе: это противоречит показаниям свидетелей обвинения, - Полозов
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