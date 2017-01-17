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Все про:госзакупки (747) коррупция (6550) медицина (1375) мошенничество (602) Нацполиция (5481) растрата (89) Сумы (595) хищение (229)

 Сотрудники медучреждения в Сумах подозреваются в растрате 1 млн грн

В Сумах чиновники областного учреждения здравоохранения при закупке медицинского оборудования незаконно обогатились на 1 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в октябре 2016 года были проведены открытые торги по закупке рентгенологического оборудования на три рабочих места на сумму 6 млн грн. С победителем конкурса было заключено соответствующее соглашение.

Согласно условиям договора, оборудование производства 2016 года должно соответствовать нормам и стандартам Украины и быть зарегистрированным в Министерстве здравоохранения.

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Полиция выявила несоответствие года производства оборудования (2013 год) условиям договора, что влияет на его стоимость и гарантийное обслуживание. Таким образом, была осуществлена ​​закупка несоответствующего оборудования по завышенной стоимости, чем нанесен ущерб местному бюджету на сумму почти 1 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Должностным лицам грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
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а что насчет министров ворующих миллиардами?
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это оправдание для наших вороватых людей? у нас народ ничем не лучше чем власти,воруют не меньше, бедная страна... власти воруют,народ тоже ворует... с таким подходом за 25 лет страна превратилась с очень перспективной после распада СССР страной в страну уровня Африки, пока люди и власти не начнут мыслить по другому и делать что то на благо страны уровня Европы не видать
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В данном случае тоже в министерстве все решалось.
Надеюсь никто не подумал, что главврач сам решает вопросы покупки оборудования на такие суммы? Возможно он "неправильно" заключил контракт и кто-то в министерстве остался без отката.
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Саме так,але фундамент пірамиди знаходиться внизу і грошенята з невеличкіх струмочків перетворюються в міліонні потоки))))
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Врете вы все. Мы вот и главврачей от е-декларирования освободили...
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І директорів шкіл,на черзі війсковики,а далі за списком)))
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В Україні щоденно мают пакувати по 100 ціх корумпованих потвор)))Корупція і хабарництво це особливо важкий злочин проти держави )))
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