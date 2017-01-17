 Сотрудники медучреждения в Сумах подозреваются в растрате 1 млн грн

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в октябре 2016 года были проведены открытые торги по закупке рентгенологического оборудования на три рабочих места на сумму 6 млн грн. С победителем конкурса было заключено соответствующее соглашение.
Согласно условиям договора, оборудование производства 2016 года должно соответствовать нормам и стандартам Украины и быть зарегистрированным в Министерстве здравоохранения.
Полиция выявила несоответствие года производства оборудования (2013 год) условиям договора, что влияет на его стоимость и гарантийное обслуживание. Таким образом, была осуществлена закупка несоответствующего оборудования по завышенной стоимости, чем нанесен ущерб местному бюджету на сумму почти 1 млн грн.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Должностным лицам грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
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Надеюсь никто не подумал, что главврач сам решает вопросы покупки оборудования на такие суммы? Возможно он "неправильно" заключил контракт и кто-то в министерстве остался без отката.
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