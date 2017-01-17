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 Охендовский второй раз отказался от дачи показаний во время допроса, - НАБУ

В НАБУ заявили, что глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Михаил Охендовский второй раз отказался от дачи показаний во время допроса в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Следователи рассматривают вопрос о целесообразности проведения третьего допроса.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице НАБУ в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Председатель Центризбиркома, который делает громкие заявления о "давление" со стороны НАБУ, во второй раз проигнорировал возможность дать объяснение фактам, установленным детективами в ходе досудебного расследования. Сегодня (16 января. - Ред.) в очередной раз остановили допрос председателя ЦИК. Подозреваемый отказался давать показания мотивируя это отсутствием прокурора САП при проведении следственного действия. Впрочем, согласно действующему законодательству, прокурор не обязан участвовать в допросе", - рассказали в НАБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Доказательная база, которую формирует НАБУ против Охендовского, очень-очень натянута", - нардеп от БПП Черненко

В Бюро напомнили, что 26 декабря 2016 года председатель ЦИК не воспользовался шансом объяснить детективам, кого именно и о каких особенностях избирательного законодательства он знакомил во время зарубежных командировок, которые, по версии следствия, оплачивались за счет Партии регионов. Тогда подозреваемый сослался на то, что его адвокаты якобы не имели возможности ознакомиться с материалами расследования. И это несмотря на то, что еще 15 декабря адвокат председателя ЦИК получил к ним доступ.

"Сейчас детективами НАБУ и прокурорами САП решается вопрос о целесообразности проведения третьего допроса главы Центризбиркома, чтобы он все же мог рассказать свою версию событий детективам", - отметили в НАБУ.

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Напоминаем, 13 декабря 2016 председателю Центральной избирательной комиссии сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ( "Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение").

Как сообщалось ранее, имя Охендовского фигурирует в опубликованных списках "черной бухгалтерии" Партии регионов. Там сказано, что "регионалы" оплачивали командировку главы ЦИК (1500 долларов США).

31 мая нардеп (БПП) Сергей Лещенко и журналист Севгиль Мусаева-Боровик обнародовали, по их словам, часть документов из "черной бухгалтерии" Партии регионов за второе полугодие 2012 года. Согласно обнародованным материалам, ПР потратила на политическую коррупцию за данный период $66 млн.

Ранее о передаче материалов из так называемой черной кассы Партии регионов в Национальное антикоррупционное бюро заявил бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак. В свою очередь, в НАБУ подтвердили передачу 841 документа из "черной бухгалтерии" Партии регионов за 2008-2012 годы. По словам, директора НАБУ Артема Сытника Бюро начинает идентификацию лиц, фигурирующих в материалах и принимает меры по недопущению их выезда из страны. Он отметил, что пока что дело по документам из "черной бухгалтерии " ПР будет возбуждено по статье "дача неправомерной выгоды" УК Украины.

Напомним, суд отпустил Охендовского под личное обязательство до 13 февраля.
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ОХуєв йеей ОХуєндовький!Треба вже майдан,щоби його посадити,приводів уже десятки!
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Пора сыворотку правды вколоть, или для начала просто отпистидь хорошенько.
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не допоможе ...
жить сука хоче .
та й домовленість певно є....
головна умова для нього мовчати .... бо забалакає набу його моментом і зілє пацанам , ще і відео допиту прикладе....
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Откупится мразь, век воли не видать, а должен уже был давно топтать зону!
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Самоубийство- две обоймы в голову и повешение с крыши многоэтажки.
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Охендовський веде себе так борзо тому що отримав від порошенка гарантії що його не посадять. Треба терміново проводити перевибори Президента та Верховної Ради, щоб позбутись мафії.
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Для начала перестрелять всех надо, что бы не переизбрались.
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Какой бы не торчал флажок из твоей дупы- кацапщиной воняет на весь интернет
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Тебе тварь кацапская, тупорылая, РЮЗЬКИМ языком объяснили, что тебе здесь не рады, - пошло на Фуй чмо дохлорожденное.
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Слышишь пиТ@рок, чего ты свое еП@ло сюда всунуло, здесь мужиков не еП@ут, тебе на кацапский сайт надо.
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Вот вам и ответ, почему кацапы такие тупые и пис Т@ Ватые. Их с рождения зомбируют, делают лоботамию, ампутируют мозг, и набивают черепушку дерьмом.
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Ведет себя так, как имеет право. Согласно 63 статьи Конституции.
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В цого покидька лишилось тільки право на останнє бажання перед стратою.
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А есть на кого менять? Давайте кандидатуры, будем обсуждать всенародно. авось появятся ЛИДЕРЫ, искренне желающие вытащить Украину с 25-и летнего дерьма.
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Они тебе не назовут. Это установки из методичек троллей - досрочные выборы.
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Менять, конечно, надо, ведь эти ребята показали себя во всей красе. Но сколько можно наступать на одни и те же грабли? Ведь даже Майдан не смог ничего сделать с клептократами и просто бандитами. Саакашвили? Истеричка с амбициями. Или я не прав?
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Нет. Саакашвили популист и горлопан типа Ляшко и йули. Пока лучше Пороха никого не вижу. Он много чего сделал для страны и нас признают в мире.
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Конечно досрочные, надоели всем, кроме порохоботов, эти жирные рожи, реформаторы бля
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Ты видело эти гарантии? А вот я знаю ,что от Гройсмана. Опровергни.
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Никто его не посадит, барыги и регионалы у власти. Это все спектакль для народа, доведенного до нищеты!
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Ты не мог бы назвать свой доход ? Нищие не сидят в интернете сутками. У них нет денег на комп , который стоит минимум 300 баксов и на интернет.
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У меня нет миллионов баксов в наличке, как у всех наших офшорных небожителей
Раз у меня есть комп., то наверное я олигарх!
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Ты гавкнуло про НИЩЕТУ. Когда я читаю вот таких крикунов ,то мне хочется хотя бы на неделю поселить вас в Индию или Сомали ,чтобы вы ,додики ,узнали ,что такое нищета.
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Еще немного рехформ от кролекондитеров и у нас будет хуже чем в Индии и Сомали. Осталось не так уж и много, понял бот?
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Братан, позволь не согласится: украинская земелька и оставленная Советским Союзом промышленность должны были поставить украинцев на один уровень хотя бы с французами, а если правильно воспользоваться трудолюбием то и выше. А в результате самая нищая страна "совка".
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Сколько моральных уродов ты уже родило убогое??????????????????????????????????????
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Порошенко подал на россию в гаагский суд.Но при этом отказался признавать войну и приказал не ратифицировать римский статус.филькина грамота
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Да уж. Хворі ви люди. Кругом у вас зрада, крадуть, заговори..... Маніакальні прояви. Як ви живете ?
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На цензоре самая большая концентрация зрады. Нигде в инете не видел столько полезных идиотов ,как на цензоре. Здесь заповедник.
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Сколько раз кацапу нужно повторить, что оно дебил, что бы оно сидело на mail.ru и не совало свое иПало на Украинские сайты?
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Сдурел? Ты тарифы на электроэнергию видел?
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Ты не в состоянии заплатить 100гр за свет ? На инет есть деньги ,а на свет нет.
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Козломордый, нука давай, валяй на сру.нет.
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Метод "пальцы в двери" только для простых смертных при выбивании показаний.
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Яркий пример избирательности законов. Простой смертный уже бы сидел в тюрьме.
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Там в списке куча людей, в т.ч. из окружения Трампа... Скажи в чем избирательность законов? Кого из простых смертных посадили? Эти бумажки не являются доказательством . Разве кто-нибудь со списка раскается и расскажет , что брал, сколько брал, от кого и когда, за что. Но это будут тоже одни лишь показания, должны быть другие, много доказательств, иначе дело в суде развалится.
Скорей вся эта волокита имеет лишь показательный характер, ни один судья не будет выносить приговор на такой базу. А еще есть международные суды , а еще есть мировое сообщество, которое просто не будет помогать Украине, если начнут принимать не правовые решения.
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Когда уже я увижу на Центре заголовок: "Суд второй раз отказал Охендовскому в выходе под залог и снятии ареста с недвижимости и банковских счетов."?!!!
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А терморектальный полиграф не пробовали? Уже при сорока градусах по цельсию услышите очень много признаний. Сознается даже в том, что он покушался на товарисча сралина.
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https://www.youtube.com/watch?v=jtH7Lrd2PDU
Прес-конференція: "Початок блокади торгівлі з терористами" в Луганській області та у м. Лисичанськ
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без него выборы проеграет барыга поэтому и тянүт волынку
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Если водитель отказывается проходить экспертизу на наличие алк в организме - автоматически считается, что пьян.
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классика жанра никуя не видел никуя незнаю, оклеветали политические аппоненты!
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Офшоренко панамський продовжує показуху влаштовувати мов ми боремось з корупцією дааайте нам черговий транш бо красти вже нічого!!!
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А можливо ліпше було змінити цих підрахуїв ще в 2014 питання хто не хоче і кому вигідно
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Просто у охендовского, каждый раз когда он брал деньги у рыгианалов и ставил свою подпись в амбарной книге ПР, случался приступ эпилепсии, поэтому он не осудный...
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ничего не поделаешь процедура должна быть соблюдена. проще конечно пальцы в дверь. или электроток к гениталиям. можно слоник. НО ЭТО ПРИВЫЧКИ СТАРОГО МИРА.
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Это ж надо какое у нас никчемное и "подслеповатое" НАБУ.
Перед носом лежит замок-сиротинец Охендона в который уже несколько лет тычут носом
нашу хитропопую власть все СМИ Украины.

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"ХЕРОЯ" йому...від панамського сліпого трастюка...
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С ним надо по доброму. Надо сварить ему яйца
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Корупціонери несамовито боряться з корупцією))) Лохотрон для лохторату працює)))
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Этот гандон проходит как свидетель,потому,такие вольности.
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Алиса!...Петр Алексеичь!
Я им ничего не сказал!...

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А где те слепые кордовцы из Княжичей? Вот как нужны позарез, то их и нет!
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Интиресно, а если бы вызвали ну допустим Михаила-слесаря, а он взял и не пришел? Как бы тогда поступили органы?. Этому хрену обязаны и Янукович и Порошенко и вся ВЗрада. Так что ложил он на это НАБУ
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1. Следствие по делам заканчивать в срок не более десяти дней.
2. Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки до рассмотрения дела в суде
3. Дела слушать без участия сторон.
4. Кассационного обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о помиловании, не допускать.
5. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по вынесении приговора.

Даже не знаю, что лучше - выше приведенное или тот цирк в который превратились наши суды?
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Маю надію, що у житті цього шулера і справді настали важкі часи. Шкода не можна подивитися в онлайні як воно робить губки бантиком і видумує відмазки. Слідство, судячи з усього, тримає його за фаберже, бо ошаленілий від наданих йому янеком можливостей, він втратив почуття міри і обережності і зараз змушений звиватися, як вуж на пательні. Звісно, ні з ким він там не зустрічався, тому й клеїть дурня. Мене цікавить інше. Справа ніби про отримання хабара, але щось не чути щоб слєдаки перерили його палац у пошуках грошей та придбаних за них благ. Якщо досі не проводили обшуки - все лише їмітація, нажаль.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОхендовский второй раз отказался от дачи показаний во время допроса, - НАБУ
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