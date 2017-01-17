 Охендовский второй раз отказался от дачи показаний во время допроса, - НАБУ

Об этом говорится в сообщении на официальной странице НАБУ в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Председатель Центризбиркома, который делает громкие заявления о "давление" со стороны НАБУ, во второй раз проигнорировал возможность дать объяснение фактам, установленным детективами в ходе досудебного расследования. Сегодня (16 января. - Ред.) в очередной раз остановили допрос председателя ЦИК. Подозреваемый отказался давать показания мотивируя это отсутствием прокурора САП при проведении следственного действия. Впрочем, согласно действующему законодательству, прокурор не обязан участвовать в допросе", - рассказали в НАБУ.
В Бюро напомнили, что 26 декабря 2016 года председатель ЦИК не воспользовался шансом объяснить детективам, кого именно и о каких особенностях избирательного законодательства он знакомил во время зарубежных командировок, которые, по версии следствия, оплачивались за счет Партии регионов. Тогда подозреваемый сослался на то, что его адвокаты якобы не имели возможности ознакомиться с материалами расследования. И это несмотря на то, что еще 15 декабря адвокат председателя ЦИК получил к ним доступ.
"Сейчас детективами НАБУ и прокурорами САП решается вопрос о целесообразности проведения третьего допроса главы Центризбиркома, чтобы он все же мог рассказать свою версию событий детективам", - отметили в НАБУ.
Напоминаем, 13 декабря 2016 председателю Центральной избирательной комиссии сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ( "Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение").
Как сообщалось ранее, имя Охендовского фигурирует в опубликованных списках "черной бухгалтерии" Партии регионов. Там сказано, что "регионалы" оплачивали командировку главы ЦИК (1500 долларов США).
31 мая нардеп (БПП) Сергей Лещенко и журналист Севгиль Мусаева-Боровик обнародовали, по их словам, часть документов из "черной бухгалтерии" Партии регионов за второе полугодие 2012 года. Согласно обнародованным материалам, ПР потратила на политическую коррупцию за данный период $66 млн.
Ранее о передаче материалов из так называемой черной кассы Партии регионов в Национальное антикоррупционное бюро заявил бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак. В свою очередь, в НАБУ подтвердили передачу 841 документа из "черной бухгалтерии" Партии регионов за 2008-2012 годы. По словам, директора НАБУ Артема Сытника Бюро начинает идентификацию лиц, фигурирующих в материалах и принимает меры по недопущению их выезда из страны. Он отметил, что пока что дело по документам из "черной бухгалтерии " ПР будет возбуждено по статье "дача неправомерной выгоды" УК Украины.
Напомним, суд отпустил Охендовского под личное обязательство до 13 февраля.
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жить сука хоче .
та й домовленість певно є....
головна умова для нього мовчати .... бо забалакає набу його моментом і зілє пацанам , ще і відео допиту прикладе....
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Раз у меня есть комп., то наверное я олигарх!
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Ну хотя бы утюг!...
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Скорей вся эта волокита имеет лишь показательный характер, ни один судья не будет выносить приговор на такой базу. А еще есть международные суды , а еще есть мировое сообщество, которое просто не будет помогать Украине, если начнут принимать не правовые решения.
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Ну попробуйте яйця.
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Прес-конференція: "Початок блокади торгівлі з терористами" в Луганській області та у м. Лисичанськ
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Перед носом лежит замок-сиротинец Охендона в который уже несколько лет тычут носом
нашу хитропопую власть все СМИ Украины.
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Я уже ничему не удивляюсь.
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Алиса!...Петр Алексеичь!
Я им ничего не сказал!...
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2. Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки до рассмотрения дела в суде
3. Дела слушать без участия сторон.
4. Кассационного обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о помиловании, не допускать.
5. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по вынесении приговора.
Даже не знаю, что лучше - выше приведенное или тот цирк в который превратились наши суды?
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