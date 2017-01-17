 Авиакатастрофа в Кыргызстане: количество жертв возросло до 38 человек, 17 из них - дети

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщил первый вице-премьер-министр страны Мухаметкалий Абулгази, передает местное издание K-News.
По словам министра, на сегодняшний день количество погибших в результате авиакатастрофы 38 человек, из них четверо членов экипажа.
"Сегодня утром спасатели МЧС нашли тело предварительно четвертого члена экипажа. Из девяти найденных фрагментов тел нет тех, кого не опознали. Сколько человек под обломками осталось еще, не известно", − сказал он.
При этом агентство "ТАСС" со ссылкой на Абулгази пишет, что опознаны уже 37 тел, в том числе - 17 детей.
"В том числе опознаны тела 17 детей", - сказал он. Абулгази подтвердил, что до сих пор не удалось обнаружить тело одного из пилотов разбившегося самолета.
Напомним, что утром 16 января разбился грузовой самолет "Боинг-747". Самолет выполнял рейс Гонконг-Бишкек-Стамбул, он потерпел катастрофу рядом с аэропортом "Манас" около Бишкека.
Лайнер упал на жилой поселок. Данные о жертвах уточняются.
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