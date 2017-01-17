EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  13665  28
Все про:авиакатастрофа (1035) Кыргызстан (174) самолет (2083) жертвы (791)

 Авиакатастрофа в Кыргызстане: количество жертв возросло до 38 человек, 17 из них - дети

Число погибших в авиакатастрофе в Кыргызстане возросло до 38 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщил первый вице-премьер-министр страны Мухаметкалий Абулгази, передает местное издание K-News.

По словам министра, на сегодняшний день количество погибших в результате авиакатастрофы 38 человек, из них четверо членов экипажа.

"Сегодня утром спасатели МЧС нашли тело предварительно четвертого члена экипажа. Из девяти найденных фрагментов тел нет тех, кого не опознали. Сколько человек под обломками осталось еще, не известно", − сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинское посольство проверяет информацию о жертвах крушения "Боинга" в Кыргызстане, - МИД

При этом агентство "ТАСС" со ссылкой на Абулгази пишет, что опознаны уже 37 тел, в том числе - 17 детей.

"В том числе опознаны тела 17 детей", - сказал он. Абулгази подтвердил, что до сих пор не удалось обнаружить тело одного из пилотов разбившегося самолета.

Напомним, что утром 16 января разбился грузовой самолет "Боинг-747". Самолет выполнял рейс Гонконг-Бишкек-Стамбул, он потерпел катастрофу рядом с аэропортом "Манас" около Бишкека.

Лайнер упал на жилой поселок. Данные о жертвах уточняются.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не на тот дачный поселок упал самолет. Лучше бы на Ново-Огарево, под Москвой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
а ты, тварь, не боишься, что все твои слова к тебе вернутся и к твоим детям?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жалко, что не на тебя и твое семейство упал, а то столько падали развелось
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тогда давайте вспомним, сколько сирийских детей перебил кремль!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я у себя дома! А вы, кАзламордые, возомнили себя здесь хозяевами???!!! Нет вам милосердия, ни сострадания! А Киргизстану - огромные соболезнования.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если мой дом - дурдом, то что ты здесь забыл, стационарный.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не пиши мне трипперная, я же сказал, что ебать тебя не буду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
сцыкун кацапский, меняешь прокси как перчатки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Можливо це ті хто загинув під уламками будинків.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Адмін !!!!! Відключіть будь ласка коменти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трагічно. Жахливо. Україна в скорботі разом з Киргизтаном та Туреччиною..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цензор, отключи комментарии! Эта трагедия ни к Украине, ни к россии никакого отношения не имеет. Не надо устраивать "пляску на костях".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жаль людей ,земля им пухом. Но пора уже делать выводы-летайте подальше от отбРоссии! Наверняка в Средней Азии есть их военные базы, рашистские "БУКи" шныряют везде. Посмотрим что скажут черные ящики и расследование.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Блин-вот вы упоротые. Не устали ВО ВСЁМ приплетать руку России? Идиот!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Самолету могли помочь упасть. Ведь перед ним в таком же тумане сели несколько пассажирских, и без проблем. Вариантов помочь - масса. Ну например временно выключить все огни на полосе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Огни на полосе выключал Ефремов в Луганске, когда сбили украиснкий самолет
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАвиакатастрофа в Кыргызстане: количество жертв возросло до 38 человек, 17 из них - дети
 Облако тегов
Антитеррористическая операция Байден военнослужащие Давос Донбасс Евросоюз задержание Киев Крым Минобороны минские соглашения НАБУ НАТО Нацполиция Охендовский Пашинский пенсия переговоры Порошенко расследование реформы Россия санкции СБУ смерть стрельба суд США терроризм Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти