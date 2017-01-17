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 Кандидат в президенты Франции Ле Пен намерена признать Крым частью России в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в случае своей победы на выборах намерена восстановить нормальные отношения с Россией и признать Крым российским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Да, после референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским. Я сожалею о том, что референдум, организованный для демонстрации волеизъявления народа полуострова, не был воспринят в международном сообществе и ООН", - сказала М. Ле Пен в интервью, которое публикует во вторник газета "Известия".

Кандидат в президенты Франции также заявила, что всегда призывала к мирному решению украинского вопроса.

"В данной ситуации ЕС оказывает негативное воздействие, обостряя напряженность и поддерживая конфликт. Для его преодоления необходимо, чтобы все игроки сели за стол переговоров, а для этого нужно перестать демонизировать какую-либо из сторон", - сказала М.Ле Пен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против РФ должны сохраняться, пока Россия не выполнит Минские соглашения и не вернет Крым Украине, - Байден

Кроме того, М.Ле Пен назвала "бессмысленными" антироссийские санкции.

"Санкции - это довольно глупый метод в дипломатии. Все страны должны проявлять уважение друг к другу, вести переговоры на равных и принимать компромиссные решения, приемлемые для всех", - подчеркнула кандидат в президенты Франции.

"Я намерена предоставить Франции независимость от США и НАТО и восстановлю нормальные отношения между Францией и Россией, в частности, путем снятия несправедливых и неэффективных санкций. Моя цель состоит в том, чтобы сделать Францию свободной, независимой и уважаемой", - заявила М.Ле Пен.
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Ага, например, Корсика, где итальянцы, или (что более вероятно) французская часть Каталонии...
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Какая то манда -минечитца будет нам вякать по поводу нашей территории !ха,Жабоеды всегда отсасывали у фашиков как во вторую мировую руки подняли так и сейчас!
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Может Путин и снаглел с Крымом,но ведь люди там за Россию). Можно в любой момент соц-опрос провести - запретов то нет. Че евросми не движутся? Неудобной правды боятся?
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какой опрос? Ну на районе проведи, чтоб пенсии удвоить - все будут за. Не решаются государственные дела опросами...
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Крым это Украина и только Украина. Можно в любой момент всех кому не нравиться Украина, попереть с Крыма. Притом попереть так, что будут драпать и покидают вещи. Им еще припомнят пособничество врагу, оккупацию, депортацию татарского народа.
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Весь мир за россию , только Украина против , дружите со всем миром , ведь им тоже нравится как русня убивает детей .
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у себя в кацапстане референдумы проведите -ох как удивитесь...Что козломордые с Чечней сделали,когда она захотела отделиться?
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портовая марсельская шлюха, которая в своем рту ничего тяжелее члена не держала, решила, что она может решать, что, где и кому принадлежит.
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Уже был де Голль: и про великую Францию болтал, и воевал в Африке, и из НАТО выходил, и с СССР дружил. И что?
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...Как на калькуляторе пояснить, почему предприниматель вынужден выплачивать "зарплату в конверте", пишет в своем "Фейсбуке" председатель "Ассоциации частных работодателей" Александр Чумак.Прислали расчеты для предпринимателя, 2-я группа ЕН, 10 наемных. Торговля на рынке.Оборот в год по 2 группе согластно НКУ - 1 500 000
Доход год ( наценка 30%) - 345 000 (1 500 000 * 23%)
Зарплата 10 работников в месяц - 39 040 ((3200+704)*10)
Зарплата 10 работников за год - 468 480 (39 040*12)
зарплата ФОП за год - 46 848 ((3200+704)*12)
Единый налог ФОП за год - 7 680 (640*12)
Оплата аренды торгового места на рынке (киоск в месяц) 2 000 - (включая электроэнергию)
Оплата аренды торгового места в год - 24 000 (2 000 * 12)
Подведем итог:
Доход год ( наценка 30%) - 345 000
Зарплата, аренда и единый налог - 468 848 + 46848 + 7 680 + 24 000= 547 376Сальдо - -202 376 (минус).Теперь вы сами можете, да и Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко тоже, с помощью калькулятора посчитать, сколько наемных нужно уволить, чтобы выйти хотя бы в НОЛЬ.http://antikor.com.ua/articles/147045-pochemu_biznesmen_vynuhden_vyplachivatj_zarplatu_v_konverte
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Работать вообще не выгодно.....выгодно купить должность и войти в схемы распила бюджета и западных кредитов.
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у цій державі честно можна тільки здохнути ...
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А нахера предпринимателю, с оборотом 1 500 000 в год, 10 работников на 1 киоск?
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А заодно и Курилы и Аляска и другие истинно рюсские територии признайте
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Эльзас и Лотарингия-неотъемлимые земли Германии.Старая кошёлка-видать забыла,не?

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лично я на них всех уже забил болт. Что хотят то пускай признают. Главное тут, что мы не признаем. А когда во франции будет кто-то отделятся пох по какой причине, мы им ответим. Улыбаемся и машем.
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Если они сдадут Украину России то украинские батальоны которые войдут в Париж в составе Орды............припомнят французикам всё, мало им не покажется....
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Есть во Франции такой сепаратистский регион как Бретань расположенный на одноименном полуострове. Что она запоет если там проведут референдум о присоединении к Великобритании?
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я гарантирую что мы их поддержим в оон и признаем его независимость )))
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пофиг - ле пен. она народ в нашей стране не болванит. "своих" уродов хватает((


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Евройобики и лепенши почему-то свято верят в то, что если кремленоиды рванут на Запад, то их не тронут. Что для гитлера, что для путлера договоренности - это кусок туалетной бумаги, какие бы сладкие речи вы не пели. Даже в глубине души хочется руины парЫжу или будапештей всяких увидеть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидат в президенты Франции Ле Пен намерена признать Крым частью России в случае победы на выборах
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