 Кандидат в президенты Франции Ле Пен намерена признать Крым частью России в случае победы на выборах

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Да, после референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским. Я сожалею о том, что референдум, организованный для демонстрации волеизъявления народа полуострова, не был воспринят в международном сообществе и ООН", - сказала М. Ле Пен в интервью, которое публикует во вторник газета "Известия".
Кандидат в президенты Франции также заявила, что всегда призывала к мирному решению украинского вопроса.
"В данной ситуации ЕС оказывает негативное воздействие, обостряя напряженность и поддерживая конфликт. Для его преодоления необходимо, чтобы все игроки сели за стол переговоров, а для этого нужно перестать демонизировать какую-либо из сторон", - сказала М.Ле Пен.
Кроме того, М.Ле Пен назвала "бессмысленными" антироссийские санкции.
"Санкции - это довольно глупый метод в дипломатии. Все страны должны проявлять уважение друг к другу, вести переговоры на равных и принимать компромиссные решения, приемлемые для всех", - подчеркнула кандидат в президенты Франции.
"Я намерена предоставить Франции независимость от США и НАТО и восстановлю нормальные отношения между Францией и Россией, в частности, путем снятия несправедливых и неэффективных санкций. Моя цель состоит в том, чтобы сделать Францию свободной, независимой и уважаемой", - заявила М.Ле Пен.
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Доход год ( наценка 30%) - 345 000 (1 500 000 * 23%)
Зарплата 10 работников в месяц - 39 040 ((3200+704)*10)
Зарплата 10 работников за год - 468 480 (39 040*12)
зарплата ФОП за год - 46 848 ((3200+704)*12)
Единый налог ФОП за год - 7 680 (640*12)
Оплата аренды торгового места на рынке (киоск в месяц) 2 000 - (включая электроэнергию)
Оплата аренды торгового места в год - 24 000 (2 000 * 12)
Подведем итог:
Доход год ( наценка 30%) - 345 000
Зарплата, аренда и единый налог - 468 848 + 46848 + 7 680 + 24 000= 547 376Сальдо - -202 376 (минус).Теперь вы сами можете, да и Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко тоже, с помощью калькулятора посчитать, сколько наемных нужно уволить, чтобы выйти хотя бы в НОЛЬ.http://antikor.com.ua/articles/147045-pochemu_biznesmen_vynuhden_vyplachivatj_zarplatu_v_konverte
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Новости Крымнаша. Выпуск #791 за 16.01.2017 «Внутренняя тюрьма» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/01/16/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-791-%d0%b7%d0%b0-16-01-2017-%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80/ … ссылки, фото и шокирующие видео в блоге
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