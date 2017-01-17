EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  238  2
Материалы по теме:
Все про:обстрел (5112) штаб (435) Матюхин Леонид (72)

 За ночь боевики 8 раз обстреляли позиции украинских сил в зоне АТО, тяжелое вооружение не применялось, - Матюхин

За ночь боевики 8 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения антитеррористической операции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.

"Ночь прошла практически спокойно, нигде не было использовано тяжелого вооружения. Из 8 обстрелов 7 было на мариупольском направлении, обстреливали Лебединское, Водяное и Широкино, один обстрел был по Троицкому", - отметил он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украинские саперы предотвратили теракт у канала Северский Донец-Донбасс, - штаб. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, за минувшие сутки боевики 41 раз открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями видов вооружения по позициям ВСУ.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
здохніть кляті расіянські окупанти!! сукі млять, чекають на печеньки трампа... бидло сепарське!!!! путін -хуйло!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа ночь боевики 8 раз обстреляли позиции украинских сил в зоне АТО, тяжелое вооружение не применялось, - Матюхин
 Облако тегов
Антитеррористическая операция Байден военнослужащие Давос Донбасс Евросоюз задержание Киев Крым Минобороны минские соглашения НАБУ НАТО Нацполиция Охендовский Пашинский пенсия переговоры Порошенко расследование реформы Россия санкции СБУ смерть стрельба суд США терроризм Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти