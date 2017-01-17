 За ночь боевики 8 раз обстреляли позиции украинских сил в зоне АТО, тяжелое вооружение не применялось, - Матюхин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.
"Ночь прошла практически спокойно, нигде не было использовано тяжелого вооружения. Из 8 обстрелов 7 было на мариупольском направлении, обстреливали Лебединское, Водяное и Широкино, один обстрел был по Троицкому", - отметил он.
Как сообщалось, за минувшие сутки боевики 41 раз открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями видов вооружения по позициям ВСУ.
238 2
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Без прекращения огня, вывода иностранных воинских формирований с территории Украины и контроля за границей, - в ОРДЛО выборов быть не может, - Олифер об итогах встречи в Минске(59)
СТБ вырезал из "Битвы экстрасенсов" эпизод, в котором российский военный подробно рассказывает о службе в Украине, - пресс-служба(81)
"Со мной на блокпосту были пьяницы и наркоманы. Я понял, что это не то", - пособник боевиков с Луганщины сдался СБУ. ВИДЕО(30)
За прошедшую неделю в зоне АТО были ликвидированы 7 боевиков, 14 - ранены, - Мотузяник(0)
Где уголовное дело СБУ против Пинчука?(0)
Политическая часть Минских соглашений может быть выполнена только после прекращения огня на Донбассе, - Байден(51)
Санкции против РФ должны сохраняться, пока Россия не выполнит Минские соглашения и не вернет Крым Украине, - Байден(57)
Ответить