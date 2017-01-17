 "Россия - наша самая большая проблема. Мы бесспорно должны ввести санкции": CNN напомнил, что говорил Трамп об РФ до вступления в президентскую гонку

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Комментарии Трампа двухлетней давности обнаруживают резкий контраст в сравнении с дружественной риторикой, выбранной им после вступления в избирательную кампанию.
Так в интервью NBC и Fox News в марте 2014 года, вскоре после оккупации Крыма Россией, Трамп высказался за введение санкций, чтобы нанести экономический урон России и согласился с другим экс-кандидатом в президенты США Миттом Ромни, который назвал Россию "геополитическим врагом США номер один".
"Митт был прав когда сказал, что Россия - наша самая большая проблема", - заявлял Трамп.
Он отметил тогда, что некоторые медиа высмеяли Ромни за эти слова.
"Они смеялись. А оказалось, что он был абсолютно прав. Посмотрите, что Россия делает с Ираном, как они контролируют ситуацию в Сирии и буквально везде... Нас выкинули отовсюду", - сказал тогда Трамп.
Трамп заявлял, что США могли бы применить экономические меры во вред России.
"Есть много вещей, которые мы могли бы сделать. Россия не сильна в экономическом плане и мы могли бы сделать много разных вещей, если бы хотели", - сказал он Fox News 24 марта 2014 года.
В другом интервью телеканалу NBC, которое состоялось 14 марта 2014 года, Трамп пошел дальше и прямо заявил, что США обязательно должны ввести санкции против России.
"Мы бесспорно должны ввести санкции... Мы должны показать силу. Путин перехватил инициативу у Обамы, перехватил у нас и делал это долгое время", - сказал Трамп.
Как пишет издание, в переходной команде Трампа отказались комментировать эту ситуацию.
Ранее в интервью The Times Трамп заявил, что предложит президенту РФ Владимиру Путину снять санкции с России в обмен на сделку по сокращению ядерных вооружений.
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из СССР вышла россия а не Украина , где можно почитать твои гневные комменты по этому поводу на срусайтах ?
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Все внешнеполитические заявления избранного президента США Дональда Трампа - это "список хотелок" Кремля, считает российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.
Сегодня 01:17
По словам Пионтковского, "основное бешеное желание Кремля - снять санкции"
Избранный президент США Дональд Трамп "отчаянно пытается" выполнить программу Кремля, сказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский "Обозревателю", комментируя интервью нового главы США британскому изданию The Times.
"Мне кажется, этим сенсационным интервью Трамп абсолютно себя разоблачил как кремлевского агента, твердо сидящего на кремлевском крючке", - отметил он.
По словам Пионтковского, для избранного президента США это "совершенно откровенное" саморазоблачение. "Все его внешнеполитические заявления - это список хотелок Кремля. Это беспрецедентная ситуация в истории США", - добавил он.
Политолог назвал очевидным то, что Трамп пытается выполнить "программу Кремля": "Я не знаю, на чем его держат. Может быть, на компромате с проститутками, а может быть, на акциях "Роснефти", которые для него заготовили в сингапурском офшоре и выбьют после того, как он снимет санкции. Но то, что он отчаянно пытается выполнить программу Кремля, - это очевидно. И сидит он на этом крючке достаточно плотно".
Политолог добавил, что Трамп не мог придумать идею о снятии санкций с РФ в обмен на сокращение ядерного оружия, так как является в этих вопросах "полностью безграмотным дебилом". Пионтковский подчеркнул, что не так давно избранный президент США заявлял о необходимости увеличить потенциал ядерного оружия США.
По словам политолога, заявлением о разоружении Трамп выполняет "инструкцию из Москвы". "Я даже знаю, кто им руководит, - старый кремлевский агент Саймс (американский политолог советского происхождения Дмитрий Саймс. - "ГОРДОН"). Кстати, свое первое выступление по внешней политике Трамп сделал в апреле 2016 года в организации, которую возглавляет Саймс. Мне это еще тогда показалось подозрительным", - сказал он.
Пионтковский добавил, что "основное бешеное желание Кремля - снять санкции". По его словам, Саймс и работающий с ним в паре политолог Аллисон Грэм "подсовывали" Трампу различные варианты оправдания для снятия санкций.
"Но это долгосрочные или абстрактные вещи. Поэтому в Москве придумали такую фенечку - давайте снимем санкции, если проведем разоружение", - сказал политолог.
Он подчеркнул, что ядерное разоружение между Россией и США - не более чем "дипломатические игры".
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Находку совершили в университете города Мосул. Сообщается, что во время осмотра территории освобожденного университета иракские силовики наткнулись на документы боевиков «Исламского государства», прибывших воевать на стороне террористов из других стран. Сообщается, что в рядах боевиков ИГИЛ воевали не только выходцы из Северного Кавказа, но и центральной части России.
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По сообщениям синоптиков по всей территории ПиДаРашки ожидается Град, Смерч, Ураган, ... , а следом на свеже вспаханую землю будут брошены Гвоздики, Пионы, Хризантемы-С,Тюльпаны,..., и на кремляндии будет поставлена Точка-У.
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