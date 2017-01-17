EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины, За рубежом
  3362  57
Материалы по теме:
Все про:санкции (5793) США (11685) Трамп (476)

 "Россия - наша самая большая проблема. Мы бесспорно должны ввести санкции": CNN напомнил, что говорил Трамп об РФ до вступления в президентскую гонку

В интервью в марте 2014 года избранный президент США Дональд Трамп называл Россию самой большой проблемой США и геополитическим противником.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Комментарии Трампа двухлетней давности обнаруживают резкий контраст в сравнении с дружественной риторикой, выбранной им после вступления в избирательную кампанию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп готов к отмене антироссийских санкций в обмен на сокращение ядерного арсенала

Так в интервью NBC и Fox News в марте 2014 года, вскоре после оккупации Крыма Россией, Трамп высказался за введение санкций, чтобы нанести экономический урон России и согласился с другим экс-кандидатом в президенты США Миттом Ромни, который назвал Россию "геополитическим врагом США номер один".

"Митт был прав когда сказал, что Россия - наша самая большая проблема", - заявлял Трамп.

Он отметил тогда, что некоторые медиа высмеяли Ромни за эти слова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп назвал НАТО устаревшим из-за неспособности противостоять терроризму

"Они смеялись. А оказалось, что он был абсолютно прав. Посмотрите, что Россия делает с Ираном, как они контролируют ситуацию в Сирии и буквально везде... Нас выкинули отовсюду", - сказал тогда Трамп.

Трамп заявлял, что США могли бы применить экономические меры во вред России.

"Есть много вещей, которые мы могли бы сделать. Россия не сильна в экономическом плане и мы могли бы сделать много разных вещей, если бы хотели", - сказал он Fox News 24 марта 2014 года.

В другом интервью телеканалу NBC, которое состоялось 14 марта 2014 года, Трамп пошел дальше и прямо заявил, что США обязательно должны ввести санкции против России.
"Мы бесспорно должны ввести санкции... Мы должны показать силу. Путин перехватил инициативу у Обамы, перехватил у нас и делал это долгое время", - сказал Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меркель - Трампу: "Европейцы держат судьбу Европы в своих руках"

Как пишет издание, в переходной команде Трампа отказались комментировать эту ситуацию.

Ранее в интервью The Times Трамп заявил, что предложит президенту РФ Владимиру Путину снять санкции с России в обмен на сделку по сокращению ядерных вооружений.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Трамп ведет себя неадекватно и видно,что он марионетка в чьих -то руках.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Год назад хуйло купило долговые расписки Трампа на 900 млн долларов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это было еще ДО того, как он в Мацкве писял с проститутками......(((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А, что гадать, запасаемся попкорном и ожидаем как поведет себя трамп по отношению к расссссеееее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
россия была проблемой наполеона-гитлера кто следующий рискнет решать эту проблему ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
дык наполеон и гитлер тож так думали только думалка у них не работала
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нужно было думать как ЧИНГИЗ-ХАН.ОООчень, заете ли,верное средство.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Россия не была проблемой Наполеона , рашку наняли англичане и она с радостью положили 400 000 человек в защиту британских таможенных интересов , для россии война с Наполеоном ничего не принесла кроме смертей . Гитлер это сынок СССР , все военные вышли с военных школ Липецка и Качи , сами для себя вскормили убийц .
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
буков ты бывший советский человек подавшийся нациской пропаганде. ну какие нах военные школы в липецке и прочих местах ? в липецке немцы тренировались сами и попутно ОБУЧАЛИ КРАСНУЮ АРМИЮ и никак иначе.ибо вчерашний крестьянин не мог обучать потомственного немца и таки все наоборот.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Папа Карла , не читай советских газет , имеешь комп , поставь себе программку по моделированию истории и увидишь что если бы не вторая мировая то СССР бы имел 500 млн населения и первую экономику в мире , как могли обучать немцы ,если им по Версалю были перекрыты все возможности . Про Наполеона вообще смешно читать , Сашка 1 6 ( шесть ) раз нарушал мирный договор подписанный с Бонапартом и вписался за бабло бриттов , вот скажи мне , какого беника Суворов бродил по Европе ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нацистская пропаганда??? не скажете у кого немцы переняли концлагеря??? ай-яй-яй.ну как же так батенька?и на Польшу не вы напали....бедные,бедные кацапы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сынок я вынужден разочаровать твой мозг. КОНЦЛАГЕРЯ ПРИДУМАЛИ И ОПРОБОВАЛИ АНГЛИЧАНЕ В БУРСКОЙ ВОЙНЕ В АФРИКЕ. ничего личного сынок
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тут старый коммуняка прав , англы это раньше замутили .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
буков ты почему с оружием в руках не отстаивал СССР ? ИЗМЕНИЛ ПРИСЯГЕ. предатель
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я был в Афгане Папа Карла , а твои претензии надо адресовать тупину с подельниками , ведь первой

из СССР вышла россия а не Украина , где можно почитать твои гневные комменты по этому поводу на срусайтах ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
то есть по современной украинской классификации ты был оккупантом и агрессором ай ай ай
 показать весь комментарий
Ответить
 
а похороны совка есть наглядный пример ,как решилась проблема самим совком, без единого выстрела,,,на те же грабли куда менее слабая правонаступница наступает....медленно и уверенно шагает той же тропой,которую ей протоптал совок....
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
максимка империи имеют свойство рассыпаться. римская-австро-венгрия и так далее.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
спамер неужто скудным умишком своим ты не допер шо спамить ПАПА КАРЛА ненужное дело.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Карлуша все понимаешь правильно ,и эта недоимперия тем более рассыпется...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надеетесь на разрешение ООН (с подачи Трампа) на захват чужих территорий? Так он чувак не уравновешенный, завтра может и передумать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
рашкоканалы попадаются на сотнях фейков , что тогда про их катушки говорить ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Более дикий чем поедание русскоговорящих младенцев ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нужно просто смотреть на западные СМИ через призму российских , тогда западники почти святые , вранье штука обоюдоострая , скоро рашка получит море фейков про себя в ответ .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сравнил,обоссаный совок и процветающую Америку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Приди о Трамп , спаси рассею от бездарного правления фуйла , новая мантра йолопов из за поребрика .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Абамка только сцал в лифтах и подъездах, а трамп еще насрет в рЮзькую душу!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ноу хау из Сколково? Умиляет деревянная скрепа..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
уж больно пацан на японца смахивает.Картуз мокшанский все испортил
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На фото: мальчик из Якутии, смастеривший самодельные наушники.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А Украина "санкции" ввести не желает? Против своего "Стратегического партнера"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если вы говорите только правду, вам не нужно ни о чем помнить. // Марк Твен
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трамп абсолютно себя разоблачил как кремлевского агента, твердо сидящего на крючке - Пионтковский

Все внешнеполитические заявления избранного президента США Дональда Трампа - это "список хотелок" Кремля, считает российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Сегодня 01:17

По словам Пионтковского, "основное бешеное желание Кремля - снять санкции"
Избранный президент США Дональд Трамп "отчаянно пытается" выполнить программу Кремля, сказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский "Обозревателю", комментируя интервью нового главы США британскому изданию The Times.

"Мне кажется, этим сенсационным интервью Трамп абсолютно себя разоблачил как кремлевского агента, твердо сидящего на кремлевском крючке", - отметил он.
По словам Пионтковского, для избранного президента США это "совершенно откровенное" саморазоблачение. "Все его внешнеполитические заявления - это список хотелок Кремля. Это беспрецедентная ситуация в истории США", - добавил он.
Политолог назвал очевидным то, что Трамп пытается выполнить "программу Кремля": "Я не знаю, на чем его держат. Может быть, на компромате с проститутками, а может быть, на акциях "Роснефти", которые для него заготовили в сингапурском офшоре и выбьют после того, как он снимет санкции. Но то, что он отчаянно пытается выполнить программу Кремля, - это очевидно. И сидит он на этом крючке достаточно плотно".
Политолог добавил, что Трамп не мог придумать идею о снятии санкций с РФ в обмен на сокращение ядерного оружия, так как является в этих вопросах "полностью безграмотным дебилом". Пионтковский подчеркнул, что не так давно избранный президент США заявлял о необходимости увеличить потенциал ядерного оружия США.
По словам политолога, заявлением о разоружении Трамп выполняет "инструкцию из Москвы". "Я даже знаю, кто им руководит, - старый кремлевский агент Саймс (американский политолог советского происхождения Дмитрий Саймс. - "ГОРДОН"). Кстати, свое первое выступление по внешней политике Трамп сделал в апреле 2016 года в организации, которую возглавляет Саймс. Мне это еще тогда показалось подозрительным", - сказал он.
Пионтковский добавил, что "основное бешеное желание Кремля - снять санкции". По его словам, Саймс и работающий с ним в паре политолог Аллисон Грэм "подсовывали" Трампу различные варианты оправдания для снятия санкций.
"Но это долгосрочные или абстрактные вещи. Поэтому в Москве придумали такую фенечку - давайте снимем санкции, если проведем разоружение", - сказал политолог.
Он подчеркнул, что ядерное разоружение между Россией и США - не более чем "дипломатические игры".
 показать весь комментарий
Ответить
 
К слову ......
Находку совершили в университете города Мосул. Сообщается, что во время осмотра территории освобожденного университета иракские силовики наткнулись на документы боевиков «Исламского государства», прибывших воевать на стороне террористов из других стран. Сообщается, что в рядах боевиков ИГИЛ воевали не только выходцы из Северного Кавказа, но и центральной части России.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пионтковский через чур горяч в высказываниях,но сбрасывать со счетов ничего нельзя.Если штатовская разведка провтыкала вербовку Трампа то грядет грандиозный скандал с вытекающими последствиями.Что касается последнего заявления Трампа "разоружение в замен на санкции", то выглядит оно более чем подозрительно.Очень смахивает на попытку протянуть любой ценой отмену санкций.Издесь два варианта: либо Трамп полный идиот(ведь это прямая дорога к импичменту и тюрьме),либо все это какая то завуалированная игра команды демократов.Время покажет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там Трамп что что про снег и русских говорил недавно, ох и весёлый будет президент в США..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Расскажет секелёв трампу о радиоактивном пепле и прогноз погоды в ПиДаРассии будет такой.
По сообщениям синоптиков по всей территории ПиДаРашки ожидается Град, Смерч, Ураган, ... , а следом на свеже вспаханую землю будут брошены Гвоздики, Пионы, Хризантемы-С,Тюльпаны,..., и на кремляндии будет поставлена Точка-У.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"CNN напомнил, что говорил Трамп об РФ до вступления в президентскую гонку" - до вступления в президентскую гонку говорить можно всё, что взбредёт в голову. Самый яркий пример этому - Порошенко.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Россия - наша самая большая проблема. Мы бесспорно должны ввести санкции": CNN напомнил, что говорил Трамп об РФ до вступления в президентскую гонку
 Облако тегов
Антитеррористическая операция Байден военнослужащие Давос Донбасс Евросоюз задержание Киев Крым Минобороны минские соглашения НАБУ НАТО Нацполиция Охендовский Пашинский пенсия переговоры Порошенко расследование реформы Россия санкции СБУ смерть стрельба суд США терроризм Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти