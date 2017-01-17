 Главы Генштабов стран НАТО проведут широкие дебаты о России, а также встретятся с коллегами из Украины

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила в Брюсселе пресс-служба организации.
В коммюнике говорится, что участники встречи "проведут широкие дебаты о России".
В сообщении отмечается, что начальники генштабов дадут функциональную оценку командной структуре НАТО, обсудят вопросы состояния обороны и сдерживания и реализацию инициативы "проекции стабильности".
Кроме того, участники совещания рассмотрят задачи миссии "Решительная поддержка" в Афганистане и встретятся со своими коллегами из стран "Средиземноморского диалога".
В среду пройдут заседания комитета с партнерами из Грузии и Украины. Дискуссия с грузинской стороной будет посвящена результатам оборонной реформы и планам реализации партнерского пакета НАТО-Грузия. Совещание с Украиной, сообщается в коммюнике, позволит обновить оценку ситуации с безопасностью в стране и близ ее границ и рассмотреть ход реформ в секторах обороны и безопасности.
Также на второй день встречи на последнем заседании начальники генштабов "обменяются взглядами на Россию и на те вызовы, которые она представляет для альянса".
На всех сессиях совещания будет председательствовать президент Военного комитета генерал армии Петр Павел. Вместе с ним руководить работой встречи будут генерал армии, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти и генерал ВВС, верховный главнокомандующий по трансформации Объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса Дени Мерсье.
Военный комитет на уровне начальников генштабов собирается два раза в год в штаб-квартире организации в Брюсселе и один раз в год - в одном из государств-членов альянса с целью анализа операций и миссий НАТО. Он также консультирует Североатлантический совет по военным аспектам в том, что касается вызовов безопасности.
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