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 Главы Генштабов стран НАТО проведут широкие дебаты о России, а также встретятся с коллегами из Украины

Высшая военная инстанция НАТО - Военный комитет во вторник и среду проведет в штаб-квартире Североатлантического альянса совещание на уровне начальников генеральных штабов, в числе прочих вопросов будет обсуждаться политика в отношении России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила в Брюсселе пресс-служба организации.

В коммюнике говорится, что участники встречи "проведут широкие дебаты о России".

В сообщении отмечается, что начальники генштабов дадут функциональную оценку командной структуре НАТО, обсудят вопросы состояния обороны и сдерживания и реализацию инициативы "проекции стабильности".

Кроме того, участники совещания рассмотрят задачи миссии "Решительная поддержка" в Афганистане и встретятся со своими коллегами из стран "Средиземноморского диалога".

В среду пройдут заседания комитета с партнерами из Грузии и Украины. Дискуссия с грузинской стороной будет посвящена результатам оборонной реформы и планам реализации партнерского пакета НАТО-Грузия. Совещание с Украиной, сообщается в коммюнике, позволит обновить оценку ситуации с безопасностью в стране и близ ее границ и рассмотреть ход реформ в секторах обороны и безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия "пробудила" НАТО, - вице-премьер Климпуш-Цинцадзе

Также на второй день встречи на последнем заседании начальники генштабов "обменяются взглядами на Россию и на те вызовы, которые она представляет для альянса".

На всех сессиях совещания будет председательствовать президент Военного комитета генерал армии Петр Павел. Вместе с ним руководить работой встречи будут генерал армии, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти и генерал ВВС, верховный главнокомандующий по трансформации Объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса Дени Мерсье.

Военный комитет на уровне начальников генштабов собирается два раза в год в штаб-квартире организации в Брюсселе и один раз в год - в одном из государств-членов альянса с целью анализа операций и миссий НАТО. Он также консультирует Североатлантический совет по военным аспектам в том, что касается вызовов безопасности.
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Приятно осознавать, что Украина партнёр НАТО.
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Привильно! Пора заканчивать АТО и вступать в НАТО!
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Чим би кацап не займався-аби до нас не ліз...
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Треба терміново міняти Начальника Генштабу, поки керівництво НАТО не побачило які дилетанти керують нашими ЗСУ! Три роки Генштаб не може винайти переможну стратегію боротьби з терористами! ТРИ РОКИ! Це не просто тупість, це фізична неспроможність розумової діяльності - тобто повний ідіотизм!
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69 год идет священная война с НАТО в мозгах россиян , похоже хоть это поколение дождалось натовцев , спс фуйлу , интересно на рассее знают что в 2015 году НАТО должны были расформировать ?
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Нужно судить за сепаратизм Витренко и компанию рыгов. Которые были против ПДЧ, которое было уже подписано Ющенко, Сеней и Юлей. И был бы и Крым дома и Донбас!
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та то гониво по плану эрефии- попытка ревитализации планов педерализации Украины.
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какой там хрен. Это просто очередное напоминание о "минском договорняке". Они изначально задумывалися как "троянский конь" по федерализации Украины. Там в стаье так и написано, что полная амнистия, и реинтеграция на особых условиях.
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Ну это новая трансформация "Широкой обеспокоиности"!
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и что наши бестолочи им раскажут? как правильно войска в котлы загонять? или зброю у войск отбирать шоб путин не напал?
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Нет они будут решать как нашу Страну делить,что бы жабоеды не беспокоились!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлавы Генштабов стран НАТО проведут широкие дебаты о России, а также встретятся с коллегами из Украины
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